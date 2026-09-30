Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 09:26

Türkiye’ye “Clawback” sistemi gelir mi? Fon krizinin ardından dikkat çeken formül

ABD ve Avrupa’da fonlardaki haksız kazançların geri alınmasını sağlayan “Clawback” mekanizması yeniden gündemde. Türkiye’de ise fon krizlerinin ardından haksız kazançların yatırımcılara iadesi, tasfiye süreçleri ve yeni yasal düzenlemeler tartışılıyor. Peki Batı’nın finans kalkanı Türkiye’de neden yok? Ekonomist Necmettin Batırel, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a anlattı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Türkiye’ye “Clawback” sistemi gelir mi? Fon krizinin ardından dikkat çeken formül
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 09:26

Türkiye’de fon piyasalarına ilişkin son gelişmeler, yatırımcıların korunmasına yönelik uluslararası uygulamaları yeniden gündeme getirdi. ABD ve Avrupa’da kullanılan “Clawback” (Geri Alma) sistemi, haksız şekilde elde edilen kazançların geri alınarak fona veya yatırımcılara aktarılmasını amaçlıyor. Türkiye’de ise bu konuda mevcut yasal düzenlemeler ve yeni sistem arayışları tartışılıyor. 

Peki Clawback sistemi nasıl çalışıyor, Türkiye’de neden uygulanmıyor ve fon krizlerinin ardından hangi adımlar atılabilir? Ekonomist , Tgrthaber.com Özel Haber Şefi ’a anlattı.

Türkiye’ye “Clawback” sistemi gelir mi? Fon krizinin ardından dikkat çeken formül

ABD ve Avrupa’da fonlardaki suiistimallere karşı Clawback sistemi nasıl işliyor?

Ekonomist Necmettin Batırel: ABD ve Avrupa’da fonlardaki suiistimal, manipülasyon ve haksız kazançlar ağırlıklı olarak “Clawback” (Geri Alma) mekanizması ve bu sistemi destekleyen sert regülasyonlar ile korunuyor. Bu sistem, fon yöneticilerinin hileli işlemlerle, şişirilmiş bilançolarla veya erken dönemde elde edilen geçici başarılarla aldıkları prim ve kâr paylarını (carried interest) geriye dönük olarak fona ve yatırımcılara iade etmelerini zorunlu kılıyor.

Türkiye’ye “Clawback” sistemi gelir mi? Fon krizinin ardından dikkat çeken formül

CLAWBACK RİSKİNE KARŞI BLOKE HESAP

Fon yöneticileri Clawback sistemiyle nasıl denetleniyor?

Ekonomist Necmettin Batırel: Fon yöneticileri, portföydeki bazı varlıkları olduğundan değerli göstererek (şişirilmiş değerleme) erken kâr payı alabilirler. Clawback, fonun tasfiyesi aşamasında genel performans başarısızsa bu parayı zorla geri alır.

Batı finans sisteminde suiistimalleri önlemek için yöneticinin hak ettiği kâr payının yüzde 15-20’si fona hemen ödenmez, Clawback riskine karşı bloke bir hesapta tutulur. Fon yöneticisi paraya doğrudan dokunamaz. Yatırımcıların parası bağımsız bankalarda veya saklama kurumlarında tutulur.

Türkiye’ye “Clawback” sistemi gelir mi? Fon krizinin ardından dikkat çeken formül

Türkiye’de ABD ve Avrupa’daki gibi bir Clawback sistemi bulunuyor mu?

Ekonomist Necmettin Batırel: Türk hukuk sisteminde, ABD ve Avrupa’da uygulanan ve finansal suiistimallerde haksız kazançların otomatik olarak ortak bir havuzda toplanmasını sağlayan özel ve bağımsız bir “Clawback” (Geri Alım) kanunu veya mekanizması yoktur.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Türk Ticaret Kanunu’nda bu süreci otomatik ve finansal bir havuz mantığıyla yürütecek spesifik bir “Clawback maddesi” yoktur. Hukuk sistemi daha çok suçluya ceza verilmesi ve idari yaptırımlar, yani para cezaları ve faaliyet durdurma üzerine kuruludur. Bu durum, son dönemde yaşanan fon krizleri ve tasfiye süreçleriyle birlikte Türkiye’nin en çok tartışılan finansal eksikliklerinden biri haline gelmiştir. Türkiye’de bu sistemin doğrudan yer almamasının temel nedenleri ve sistemin işleyişindeki yapısal farklar bugün yaşanan dev fon krizine yol açmıştır.

Türkiye’ye “Clawback” sistemi gelir mi? Fon krizinin ardından dikkat çeken formül

ABD’de, özellikle Madoff skandalı gibi Ponzi şemalarından sonra yaygınlaşan mevzuat, sistem çökmeden önce hayali kârları çekip sistemden çıkan “net kazananlar” ile parasını kaybeden “net kaybedenleri” ayırır.

Mahkemece atanan bir kayyum, “Clawback” davaları açarak geçmişe dönük haksız kazançları otomatik olarak geri tahsil eder ve mağdur havuzuna aktarır.

Türkiye’de bankacılık sistemindeki mevduatlar, TMSF güvencesiyle belirli bir limite kadar doğrudan devlet korumasındadır. Ancak yatırım fonları ve serbest fonlar piyasa riski barındırdığı için bu tip bir mutlak devlet koruması ya da “tazmin havuzu” kapsamında değildir.

Türkiye’ye “Clawback” sistemi gelir mi? Fon krizinin ardından dikkat çeken formül

Türkiye’de haksız kazanç sağlayanlardan para nasıl geri alınıyor?

Ekonomist Necmettin Batırel: Türkiye’deki fon yapılarında haksız kazançların tahsili, ABD’deki gibi geniş yetkilere sahip finansal kayyumlar yerine, genel hukuk kuralları ve ’nın tasfiye süreçleriyle, örneğin kamu bankaları gözetiminde yürütülür.

Türkiye’de spesifik bir Clawback kanunu olmasa da, otoriteler haksız kazanç sağlayanlardan parayı geri almak için genel hukuk hükümlerine başvurmak zorundadır. Ancak bu yollar oldukça uzun ve karmaşıktır. Sisteme yatırdığından çok daha fazlasını alıp çıkan kişilere karşı bu davalar açılabilir. Ancak bu süreçlerin tamamlanması, paranın dijital veya fiziki olarak kaçırılma hızıyla kıyaslandığında yıllar almaktadır.

Türkiye’ye “Clawback” sistemi gelir mi? Fon krizinin ardından dikkat çeken formül

SPK’nın haksız kazançlara yönelik son düzenlemesi ne sağlayacak?

Ekonomist Necmettin Batırel: Son düzenlemelerle SPK, manipülasyon suçlaması yöneltilen şüphelilerin etkin pişmanlıktan yararlanabilmesi için elde ettikleri haksız kazancın 2 katını Hazine’ye ödemeleri şartını getirmektedir.

Ancak bu para doğrudan mağdur yatırımcıların havuzuna değil, devlet bütçesine, yani Hazine hesabına gitmektedir. SPK, şüpheli fiyat hareketlerini 2025’in son çeyreğinde tespit ettiğini açıklamasına rağmen, piyasayı sarsacak adımların atılması ve tasfiye sürecinin başlaması eylül ortasını bulmuştur. Düzenlemedeki bu zamanlama farkı, balonun büyümesine neden olmuştur.

Eylül 2026 itibarıyla Türkiye’de 131 fonun tasfiye sürecine girmesiyle birlikte, sistemden milyarlarca lira çekerek olağan dışı kâr elde edenlerin varlığı, örneğin siyasi ve ticari figürlerin sığ hisselerden elde ettiği kârlar, kamuoyunda büyük bir adalet tartışmasına yol açmıştır.

Türkiye’ye “Clawback” sistemi gelir mi? Fon krizinin ardından dikkat çeken formül

Hükümet ve SPK fon krizini çözmek için hangi formülleri gündeme alıyor?

Ekonomist Necmettin Batırel: Hükümet ve SPK şu 3 alternatif formülü hayata geçirmek istiyor:

Kazanan ve kaybedenleri eşitleyecek bir ortak varlık havuzu oluşturulması.
Nitelikli yatırımcı eşiklerinin yükseltilerek serbest fonlara girişlerin zorlaştırılması.
Meclis’e sunulacak yeni kanun teklifleriyle haksız kazancı doğrudan geri almayı yasal altyapıya kavuşturacak yerli bir Clawback sistemi kurulması. 

NoFormül / TedbirAçıklama / Amaç
1Ortak Varlık HavuzuKazanan ve kaybedenleri eşitleyecek bir sistemin oluşturulması.
2Yatırımcı Eşiklerinin YükseltilmesiNitelikli yatırımcı eşiklerinin artırılarak serbest fonlara girişlerin zorlaştırılması.
3Yerli Clawback SistemiMeclis’e sunulacak kanun teklifleriyle haksız kazancı doğrudan geri almayı yasal altyapıya kavuşturacak sistemin kurulması.

Cumhurbaşkanı , fon krizinin patlak vermesi sonrası yaptığı en kapsamlı açıklamada, Devlet Denetleme Kurulu’nun devreye sokulduğunu söyledi. Erdoğan, “Yanlış yapanla, nefsine esir düşenle vedalaşırız, milletin malına el uzatanla işimiz olmaz” diyerek büyük güven verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Necmettin Batırel'den çarpıcı değerlendirme: Borsa İstanbul’da 14 bin 600 direnci aşıldı, hisselere para yağıyor
Altın ne zaman şahlanacak? Necmettin Batırel büyük fırsat tarihini duyurdu
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#erdoğan
#Spk
#Bengü Sarıkuş
#Necmettin Batırel
#Clawback
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.