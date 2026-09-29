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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 16:38

Rusya stratejik bölge için en sert uyarısını yaptı: Nükleer silah dahil hepsiyle vururuz

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken nükleer kartlar yeniden açıldı. Rusya kritik bir bölgesi için saldırı olması halinde nükleer silah dahil bütün unsurlarını kullanabileceğini açıkladı. NATO'dan ise Rusya'nın tehdidine kınama geldi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Rusya stratejik bölge için en sert uyarısını yaptı: Nükleer silah dahil hepsiyle vururuz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 16:38

- savaşı devam ederken nükleer tehdit tekrar gündeme geldi. Rusya ile arasında karşılıklı nükleer saldırı tartışması başladı. Rusya, bölgesine yönelik olası abluka ya da saldırı girişimine, nükleer silahlar dahil elindeki tüm araçlarla karşılık verebileceği uyarısında bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Rusya stratejik bölge için en sert uyarısını yaptı: Nükleer silah dahil hepsiyle vururuz

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Rusya, Kaliningrad'a yönelik olası bir abluka veya saldırı durumunda nükleer silahlar dahil tüm araçlarla karşılık vereceği uyarısında bulundu.
Rusya, Kaliningrad bölgesine yönelik olası abluka ya da saldırı girişimine, nükleer silahlar dahil elindeki tüm araçlarla karşılık verebileceği uyarısında bulundu.
NATO, Rusya'nın güç kullanma tehdidini ve nükleer söylemlerini kınadı.
The i Paper'da yayımlanan bir makalede NATO'nun Kaliningrad'ı ablukaya alabileceği veya Rus egemenliğini tanımaktan vazgeçebileceği yönündeki ifadeler yer aldı.
Rusya'nın açıklamasına göre, Rus topraklarına yönelik herhangi bir İngiliz ya da NATO askeri eylemi, nükleer silahlar dahil Rusya'nın elindeki tüm araçlar kullanılarak karşılık bulacaktır.
Rusya'nın en batısındaki eksklavı olan Kaliningrad, önemli bir jeostratejik nokta olarak gündemde yer alıyor.
Polonya, Rusya'ya ait bir Mi-8 tipi helikopterin 42 saniye boyunca ülke hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Rusya stratejik bölge için en sert uyarısını yaptı: Nükleer silah dahil hepsiyle vururuz

NATO’DAN KINAMA

Rusya'nın Büyükelçiliği’nin sosyal medyadan bu söyleminin paylaşımı sonrası NATO’dan ‘’ Rusya'nın güç kullanma tehdidini ve nükleer söylemlerini kınıyoruz’’ açıklaması geldi.

Olası gerginlikte The i Paper'da yayımlanan makalede NATO'nun Kaliningrad'ı ablukaya alabileceği ya da bölge üzerindeki Rus egemenliğini tanımaktan vazgeçebileceği yönündeki ifadelerin yer aldığı belirtildi.

KALİNİNGRAD KRİTİK ÖNEME SAHİP

Sky News'in yakın zamanda yayımlanan "The Wargame" adlı mini dizisinde de varsayımsal saldırı ihtimalinin ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, "Kaliningrad'ı abluka altına alma veya saldırı düzenleme planlarını savunanlar, bunun sonuçları konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmamalıdır." ifadesi kullanıldı.

Rusya stratejik bölge için en sert uyarısını yaptı: Nükleer silah dahil hepsiyle vururuz

RUSYA NÜKLEER DAHİL TÜM UNSURLARIYLA KARŞILIK VERECEK

Açıklamada, Rusya topraklarına yönelik herhangi bir İngiliz ya da NATO askeri eyleminin, "nükleer silahlar dahil Rusya'nın elindeki tüm araçlar kullanılarak karşılık bulacağı" uyarısı yapıldı.

Öte yandan Rusya'nın, NATO ve Avrupa ile çatışma arayışında olmadığı ve saldırma niyeti bulunmadığını defalarca açıkça ifade ettiği belirtilen açıklamada, "Ancak herhangi biri böyle bir çatışmayı başlatmayı seçerse, Rusya'nın buna uygun şekilde karşılık vereceği konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmamalılar." değerlendirmesi yer aldı.

Rusya stratejik bölge için en sert uyarısını yaptı: Nükleer silah dahil hepsiyle vururuz

RUSYA'NIN BATIDAKİ STRATEJİK ÖNEME SAHİP EKSKLAVI: KALİNİNGRAD

Moskova ile Batı arasındaki ilişkilerin giderek gerildiği bir dönemde, Rusya'nın en batısında yer alan eksklavı Kaliningrad, önemli bir jeostratejik nokta olarak gündemde yer alıyor.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığının, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait Mi-8 tipi helikopterin ülke hava sahasını 42 saniye boyunca ihlal ettiğini bildirmesiyle eksklavların stratejik durumu tekrar tartışma konusu oldu.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Polonya'nın kuzeyindeki Braniewo kentinin kuzeyinde Kaliningrad bölgesinden uçuş gerçekleştiren Mi-8 tipi helikopterin, yerel saatle 11.08'de Polonya hava sahasına yaklaşık 300 metre girdiği ve burada 42 saniye kaldığı belirtildi.

Rusya stratejik bölge için en sert uyarısını yaptı: Nükleer silah dahil hepsiyle vururuz

Helikopterin Rusya'nın en batısında yer alan eksklavı Kaliningrad'dan kalktığı iddiası, bölgeyi yeniden gündeme getirdi. Eksklav kavramı, uluslararası ilişkilerde bir devletin ana topraklarının coğrafi olarak bağlantısı kesilmiş yerleri tanımlamak için kullanılıyor.

"Ana topraktan kopuk ülke parçası" olarak da nitelendirilen eksklav topraklar, eskiden ana devletle kopukluk nedeniyle dezavantajlı durumlara neden olabilirken, bugün teknoloji ve ulaşımın gelişmesiyle sahip olan devlet için önemli jeopolitik avantajlar sağlıyor.

Modern uzun menzilli füze, hava savunma ve İHA sistemleri stratejik konumdaki eksklavların askeri önemini artırabiliyor. Bu bağlamda, Rusya'nın eksklavı olan Kaliningrad bölgesinin, olası Moskova-Batı çatışmasında Avrupa ülkeleri için risk teşkil edebileceği belirtiliyor.

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#rusya
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#nato
#kaliningrad
#Dünya
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