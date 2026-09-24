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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 17:21

Rusya'nın Avrupa'ya karşı hibrit savaşı konusunda Danimarka'dan da uyarı geldi

Rusya'nın Avrupa ülkelerine yönelik operasyon hazırlığında olduğuna dair Danimarka'dan da uyarı geldi. Danimarka Savunma İstihbarat Servisi, Rusya'nın hibrit savaşı önümüzdeki aylarda tırmandırmasını beklediklerini duyurdu.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Rusya'nın Avrupa'ya karşı hibrit savaşı konusunda Danimarka'dan da uyarı geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 17:21

Avrupa'nın endişeleri sürerken 'dan da bir uyarı geldi. Danimarka Savunma İstihbarat Servisi yeni bir tehdit değerlendirmesi yayımladı. Değerlendirmede, "Danimarka, önümüzdeki aylarda Rusya'nın Batı ve 'ya karşı daha sık saldırılar düzenleyerek hibrit savaşını daha da yoğunlaştıracağını ve bunun etkilenen ülkeler için geçmişe kıyasla daha büyük sonuçlar doğuracağını değerlendirmektedir. 

Rusya'nın Avrupa'ya karşı hibrit savaşı konusunda Danimarka'dan da uyarı geldi

''HİBRİT SALDIRILAR ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA OLABİLİR''

Ukrayna'daki savaş devam etse bile Rusya'nın bir NATO ülkesine karşı sınırlı askeri saldırılar düzenleme riski düşük, ancak giderek artmaktadır. Rusya'nın NATO üyesi bir ülkeye fiili bir işgal girişiminde bulunmasının düşük bir ihtimal olduğunu düşünsek de artık bunu tamamen dışlayamayız" ifadelerini kullanıldı. Açıklamada, "Sınırlı bir askeri saldırı, Rusya'nın çaresiz bir hamlesi olur ve yoğunlaştırılmış hibrit saldırılar, önümüzdeki aylarda gerçekleşebilir" denildi.

Rusya'nın Avrupa'ya karşı hibrit savaşı konusunda Danimarka'dan da uyarı geldi

''AMAÇ NATO'YU BÖLMEK''

Savunma İstihbarat Servisi Başkanı Thomas Ahrenkiel düzenlediği basın toplantısında, bu tür saldırıların Ukrayna'yı destekleyen altyapıya yönelik insansız hava araçları veya füzeler gibi uzun menzilli silahlarla yapılan münferit saldırıları veya Ukrayna yapımı insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştirilen "sahte bayrak" operasyonlarını içerebileceğini söyledi. Ahrenkiel, Rusya'nın Rus azınlıkları koruma bahanesiyle NATO sınır bölgesine sınırlı sayıda asker konuşlandırabileceğini de belirterek, "Amaç ülkeyi ele geçirmek değil, NATO'yu bölmektir" dedi.

Rusya'nın Avrupa'ya karşı hibrit savaşı konusunda Danimarka'dan da uyarı geldi

AVRUPA'YA KARŞI HİBRİT SAVAŞ

Almanya'nın geçtiğimiz günlerde Rusya'yı Leipzig/Halle Havalimanı'na yönelik insansız hava aracı saldırısı girişimi ile suçlamasının ardından Avrupa topraklarındaki hibrit savaş ve sabotaj olayları yeniden gündeme gelmişti. Avrupa Birliği üyeleri Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunmuştu. Moskova ise hibrit savaş, NATO ülkelerinde sabotaj operasyonları veya herhangi bir çatışma planlamasına karıştığını reddetmişti.

ASKERİ HELİKOPTERE İŞARET FİŞEĞİ

Danimarka ordusu, geçtiğimiz hafta bir Rus fırkateyninin Danimarka açıklarındaki uluslararası sularda kendisini görüntülemek için gönderilen bir Danimarka askeri helikopterine 2 işaret fişeği fırlattığını, bunlardan birinin uçağı kıl payı ıskaladığını açıklamıştı.

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ETİKETLER
#danimarka
#rusya
#nato
#Danimarka Savunma İstihbarat Servisi
#Thomas Ahrenkiel
#Dünya
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