Galatasaray'ın yeni transferi duyuruldu! 6 aylığına kadroya katılacak

İtalya Serie A devi Juventus’ta 2024 yazında büyük umutlar ve dev bir bütçeyle kadroya katılan Teun Koopmeiners krizi yaşanıyor.

Çizme’nin spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Torino temsilcisi, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun performansını mercek altına aldı. Saha içindeki etkisi beklenenin gerisinde kalan Hollandalı futbolcu için yönetimin radikal kararların eşiğinde olduğu kaydedildi.

REKOR BONSERVIS VE YÜKSEK BEKLENTİ

Juventus, Atalanta formasıyla sergilediği üst düzey futbolla Avrupa’nın dikkatini çeken yetenekli orta sahayı transfer etmek için 51.3 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Sözleşmedeki bonus maddeleriyle birlikte toplam maliyeti daha da yukarı çıkan Koopmeiners, İtalyan devinde şu ana kadar Atalanta günlerini aratıyor. Siyah-beyazlı yönetimin ve teknik heyetin oyuncudan beklentisi oldukça yüksek olsa da sahadaki tablo şu an için beklentileri karşılamıyor.

OCAK AYINDA AYRILIK MASADA

Çizme basınında yer alan detaylara göre, Koopmeiners önümüzdeki kritik süreçte performansını artıramazsa ara transfer döneminde takımdan gönderilecek. Juventus yönetiminin önceliği oyuncuyu bonservisiyle satmak. Ancak istenen seviyede bir bonservis teklifinin gelmemesi halinde kiralama opsiyonunun da masada tutulduğu ifade ediliyor.

Torino ekibinin bu transferden büyük bir mali zarara uğramamak adına alt sınırını belirlediği, 25 milyon euronun altındaki olası tekliflerin kulüp finansmanı açısından ciddi bir kayıp olarak değerlendirildiği vurgulanıyor.

GALATASARAY VE AVRUPA KULÜPLERİ PUSUDA

Hollandalı yıldızın Juventus’taki geleceğinin belirsizleşmesi transfer piyasasını da hareketlendirdi. Adı daha önce de Türk kulüpleriyle anılan Teun Koopmeiners için Galatasaray’ın devrede olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılıların yanı sıra Fransa’dan Monaco ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve Newcastle United’ın da oyuncunun durumunu yakından izlediği aktarıldı.

Öte yandan Suudi Arabistan kulüplerinin de 28 yaşındaki orta sahaya ilgisinin sürdüğü, oyuncuyu 6 aylık geçici kiralama formülüyle kadrolarına katmak adına nabız yoklayabilecekleri belirtiliyor.

HER ŞEYİ ÖNÜNDEKİ MAÇLAR BELİRLEYECEK

Teun Koopmeiners için sezonun ilk yarısının kalan bölümü adeta bir sınav niteliğinde. Form grafiklerini yukarı çekmesi halinde Torino’daki kariyerini kurtarma şansı bulunan tecrübeli futbolcu için nihai kararı Juventus yönetimi verecek. Hollandalı yıldızın sergileyeceği saha içi performans, hem Çizme’deki geleceğini hem de ocak ayındaki transfer rotasını doğrudan çizecek.