Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 15:30

Galatasaray'ın yeni transferi duyuruldu! 6 aylığına kadroya katılacak

İtalyan devi Juventus'ta beklentilerin altında kalan yıldız futbolcu için yolun sonu göründü. İtalyanlar, performansını artıramaması halinde oyuncunun ocak ayında takımdan gönderilebileceğini duyurdu. Galatasaray da dahil olmak üzere birçok kulüp ise transfer için pusuya yattı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Galatasaray'ın yeni transferi duyuruldu! 6 aylığına kadroya katılacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 15:30

İtalya Serie A devi ’ta 2024 yazında büyük umutlar ve dev bir bütçeyle kadroya katılan Teun Koopmeiners krizi yaşanıyor. 

Galatasaray'ın yeni transferi duyuruldu! 6 aylığına kadroya katılacak

Çizme’nin spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Torino temsilcisi, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun performansını mercek altına aldı. Saha içindeki etkisi beklenenin gerisinde kalan Hollandalı futbolcu için yönetimin radikal kararların eşiğinde olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın yeni transferi duyuruldu! 6 aylığına kadroya katılacak

REKOR BONSERVIS VE YÜKSEK BEKLENTİ 

Juventus, formasıyla sergilediği üst düzey futbolla Avrupa’nın dikkatini çeken yetenekli orta sahayı transfer etmek için 51.3 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Sözleşmedeki bonus maddeleriyle birlikte toplam maliyeti daha da yukarı çıkan Koopmeiners, İtalyan devinde şu ana kadar Atalanta günlerini aratıyor. Siyah-beyazlı yönetimin ve teknik heyetin oyuncudan beklentisi oldukça yüksek olsa da sahadaki tablo şu an için beklentileri karşılamıyor.

Galatasaray'ın yeni transferi duyuruldu! 6 aylığına kadroya katılacak

OCAK AYINDA AYRILIK MASADA 

Çizme basınında yer alan detaylara göre, Koopmeiners önümüzdeki kritik süreçte performansını artıramazsa ara transfer döneminde takımdan gönderilecek. Juventus yönetiminin önceliği oyuncuyu bonservisiyle satmak. Ancak istenen seviyede bir bonservis teklifinin gelmemesi halinde kiralama opsiyonunun da masada tutulduğu ifade ediliyor.

Galatasaray'ın yeni transferi duyuruldu! 6 aylığına kadroya katılacak

Torino ekibinin bu transferden büyük bir mali zarara uğramamak adına alt sınırını belirlediği, 25 milyon euronun altındaki olası tekliflerin kulüp finansmanı açısından ciddi bir kayıp olarak değerlendirildiği vurgulanıyor.

GALATASARAY VE AVRUPA KULÜPLERİ PUSUDA

Hollandalı yıldızın Juventus’taki geleceğinin belirsizleşmesi transfer piyasasını da hareketlendirdi. Adı daha önce de Türk kulüpleriyle anılan Teun Koopmeiners için ’ın devrede olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılıların yanı sıra Fransa’dan Monaco ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve Newcastle United’ın da oyuncunun durumunu yakından izlediği aktarıldı.

Galatasaray'ın yeni transferi duyuruldu! 6 aylığına kadroya katılacak

Öte yandan Suudi Arabistan kulüplerinin de 28 yaşındaki orta sahaya ilgisinin sürdüğü, oyuncuyu 6 aylık geçici kiralama formülüyle kadrolarına katmak adına nabız yoklayabilecekleri belirtiliyor.

HER ŞEYİ ÖNÜNDEKİ MAÇLAR BELİRLEYECEK

Teun Koopmeiners için sezonun ilk yarısının kalan bölümü adeta bir sınav niteliğinde. Form grafiklerini yukarı çekmesi halinde Torino’daki kariyerini kurtarma şansı bulunan tecrübeli futbolcu için nihai kararı Juventus yönetimi verecek. Hollandalı yıldızın sergileyeceği saha içi performans, hem Çizme’deki geleceğini hem de ocak ayındaki transfer rotasını doğrudan çizecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'den forvete dev takviye: İki Brezilyalı golcü için temaslar başladı! Ara transfer döneminde bitecek
Galatasaray'dan 30 milyon euroluk çılgınlık! Okan Buruk ısrarla istiyor: İsviçre'den gol makinesi geliyor
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#galatasaray
#juventus
#Futbol
#atalanta
#La Gazzetta Dello Sport
#Teun Koopmeiners
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.