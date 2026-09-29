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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:39

MHK soruşturmasında el yazısı detayı! Sınav kağıdındaki yazılar hakeme ait çıkmadı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemlik yöneticileri hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı" kağıdındaki yazılar hakeme ait çıkmadı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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MHK soruşturmasında el yazısı detayı! Sınav kağıdındaki yazılar hakeme ait çıkmadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:39

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MHK Başkanı ve hakemlik yöneticileri hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, “Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı”na ilişkin belge incelendi.

HABERİN ÖZETİ

MHK soruşturmasında el yazısı detayı! Sınav kağıdındaki yazılar hakeme ait çıkmadı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MHK Başkanı ve yöneticileri hakkındaki soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Ali Tuna adına düzenlenen sınav kağıdındaki yazıların kendisine ait olmadığı tespit edildi.
Bilirkişi raporu, 3 Haziran 2026 tarihinde teslim edilmiş olup, müştekiler arasında Ferhat Gündoğdu ve Hikmet Öksüzoğlu yer almaktadır.
İnceleme, Ali Tuna'nın "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı" kağıdı üzerinde yapılmıştır.
Sınav kağıdında yer alan sorular, 2025-2026 Oyun Kuralları kitabından hazırlanmıştır.
Bilirkişi incelemesi sonucunda, sınav kağıdındaki yazılar ile Ali Tuna'ya ait olduğu belirtilen yazılar arasında grafolojik bir ilişki bulunmadığı kanaatine varılmıştır.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

3 Haziran 2026 tarihinde teslim edilen raporda, müştekiler Ferhat Gündoğdu, Hikmet Öksüzoğlu ve diğer müştekiler, şüpheli ise Ali Tuna olarak yer aldı.

MHK soruşturmasında el yazısı detayı! Sınav kağıdındaki yazılar hakeme ait çıkmadı

SINAV KAĞIDI TEKNİK YÖNTEMLERLE İNCELENDİ

Bilirkişi raporunda, dosyadaki belgelerin laboratuvar ortamında büyüteç, UV ışık kaynağı, beyaz ışık ve farklı açılardan verilen ışık ışınları, stereo mikroskop, yüksek çözünürlüklü scanner ve bilgisayar programları kullanılarak incelendiği belirtildi. Belgelerin grafolojik, grafometrik ve kaligrafik esaslar dahilinde değerlendirildiği kaydedildi.

MHK soruşturmasında el yazısı detayı! Sınav kağıdındaki yazılar hakeme ait çıkmadı

İnceleme konusu belgenin, üzerinde tarih bulunmayan iki sayfalık “Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı” olduğu belirtildi. Sınav kağıdında adayın “Ali Tuna” olarak yer aldığı aktarıldı.

MHK soruşturmasında el yazısı detayı! Sınav kağıdındaki yazılar hakeme ait çıkmadı

SINAVDA 2025-2026 OYUN KURALLARI SORULDU

Sınav kağıdındaki soruların 2025-2026 Oyun Kuralları kitabından hazırlandığı ve her sorunun 10 puan olduğu belirtildi. Sınavda kalıcı beyin sarsıntısı değişiklik protokolü, sakatlıklar nedeniyle oyun alanının terk edilmesi, oyunun tekrar başlatılması, elle oynama ihlalleri, 2025-2026 sezonundaki kural değişiklikleri, VAR protokolü, oyuncu değişikliği prosedürleri, köşe vuruşu, topun oyun dışı olduğu haller ve hakem atışıyla ilgili sorular yer aldı.

MHK soruşturmasında el yazısı detayı! Sınav kağıdındaki yazılar hakeme ait çıkmadı

YAZILAR ARASINDA GRAFOLOJİK İLİŞKİ TESPİT EDİLMEDİ

Raporda, sınav kağıdındaki yazılar ile Ali Tuna’nın huzurda alınan yazıları; tersim biçimi, işleklik derecesi, istif, eğim, doğrultu, alışkanlıklar, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından karşılaştırıldı. Bilirkişi raporunda yapılan inceleme sonucunda, sınav kağıdındaki yazılar ile Ali Tuna’ya ait huzurda alınan yazılar arasında grafolojik ilişki tespit edilmediği kanaatine varıldığı belirtildi.

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ETİKETLER
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Ferhat Gündoğdu
#Ali Tuna
#Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı
#2025-2026 Oyun Kuralları
#Gündem
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