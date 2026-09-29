Gazipaşa ilçesinde yalnız yaşayan 31 yaşındaki Özge Çelik, bir süre önce ayrıldığı eski erkek arkadaşı O.K. hakkında tehdit, hakaret ve darp iddialarıyla farklı tarihlerde şikayetçi oldu. Bu süreçte şahıs hakkında birçok tedbir ve uzaklaştırma kararı alındı. Farklı dosyalar nedeniyle Samsun’da cezaevine giren O.K. cezaevinden çıktıktan sonra Gazipaşa’ya geldi. Özge Çelik ile tartışan O.K. yanında taşıdığı bıçakla genç kadına saldırdı. Olayda yaralanan Çelik hastaneye kaldırılırken, O.K. polis ekiplerince yakalandı.

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HABERİN ÖZETİ Bıçağı sevgilisinin sırtında kırdı: Savunması ‘Pes’ dedirtti Gazipaşa'da cezaevinden çıktıktan sonra eski kız arkadaşı Özge Çelik'i sırtından bıçaklayarak darbeden O.K. hakkında 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Özge Çelik, daha önce hakkında uzaklaştırma kararları aldırdığı eski erkek arkadaşı O.K. tarafından Gazipaşa'da bıçaklı saldırıya uğradı. İddianameye göre, O.K. 'Seni öldüreceğim' diyerek Çelik'i sırtından bıçakladı ve bıçağın kesici kısmı genç kadının sırtında kırıldı. Saldırgan, kırılan bıçağın sapıyla Çelik'in başına vurarak ve tekme atarak darbetmeye devam etti. Adli muayene raporunda, Çelik'in sırtında 3 santimetreden derin yaralar ve başında çok sayıda kesi olduğu belirtildi. Sanık O.K. suçlamaları reddedip kendisini savunduğunu öne sürerken, savcılık sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini belirterek 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs'ten cezalandırılmasını talep etti.

SENİ ÖLDÜRECEĞİM DEYİP SIRTINDAN BIÇAKLADI

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede saldırının ayrıntılarına da yer verildi. Buna göre O.K., tartışma sırasında Çelik'in üzerine yürüyerek karnına yumruk attı. Ardından genç kadını saçından tutup "Seni öldüreceğim" diyen O.K.'nin, cebinden çıkardığı bıçağı Çelik'in sırtına birkaç kez sapladığı belirtildi. Çelik'in yanında bulunan 3 kişinin O.K.'ye müdahale ederek saldırıyı engellemeye çalıştığı ancak elindeki bıçak nedeniyle başarılı olamadıkları kaydedildi.

KIRILAN BIÇAĞIN KESİCİ KISMI GENÇ KADININ SIRTINDA KALDI

İddianamede, O.K.'nin Çelik'e son kez bıçakla vurmak istediği sırada bıçağın kesici kısmının genç kadının sırtında kırıldığı, sap kısmının ise elinde kaldığı belirtildi. Çelik'in bunun üzerine kaçmaya çalıştığı, O.K.'nin ise genç kadının peşinden gittiği, elinde kalan bıçak sapıyla Çelik'in başının çeşitli noktalarına vurduğu, yüzüne tekme attığı ve saçından tutarak darbetmeyi sürdürdüğü belirtildi.

SIRTINDA 3 SANTİMETREDEN DERİN YARALAR

Çelik hakkında düzenlenen adli muayene raporu da iddianameye girdi. Raporda, genç kadının başında çok sayıda kesi bulunduğu, sırtının sol tarafında ve sol kürek kemiğinin altında 3 santimetreden derin yaralar oluştuğu kaydedildi. Yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu bildirildi.

“SALDIRI SIRASINDA BANA SÜREKLİ ‘SENİ ÖLDÜRECEĞİM, ÖLECEKSİN' DİYORDU”

Özge Çelik, olayın ardından yaptığı açıklamada yaşadığı saldırıyı anlatmıştı. Çelik, "Darbelerin hepsi kırılan bıçağın kalan kısmıyla gerçekleşti. O bıçak kırılmasaydı zaten yaşama şansım yoktu. Saldırı sırasında da bana sürekli ‘Seni öldüreceğim, öleceksin' diyordu" ifadelerini kullanmıştı.

SANIK KENDİSİNİ SAVUNDUĞUNU SÖYLEDİ

O.K. ise soruşturma aşamasındaki savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Olay yerine Çelik'i bıçaklamak amacıyla gitmediğini savunan O.K., taraflar arasında alacak verecek meselesi bulunduğunu ileri sürdü. O.K., olay sırasında kendisine taş atıldığını, bunun üzerine cebindeki bıçağı çıkardığını ve bıçağın taşa vurması sonucu kırıldığını öne sürdü. Çevresindekilere karşı kendisini savunduğunu belirten O.K., bıçağı herkese doğru savurduğunu ve Çelik'in bu sırada yaralandığını düşündüğünü söyledi.

SAVCILIK "KADINA KARŞI KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ”

Savcılık, Çelik'in ve olay yerindeki tanıkların beyanları ile adli muayene raporunu birlikte değerlendirdi. İddianamede, taraflar arasında olay öncesinde husumet bulunması, saldırıda kullanılan bıçağın öldürmeye elverişli olması, darbe sayısı ve şiddeti ile bıçaklanan bölgelerin hayati önem taşıması üzerinde duruldu. O.K.'nin saldırı sırasında "Seni öldüreceğim" demesi, bıçak kırılmasına rağmen eylemini sürdürmesi, saldırının çevredeki kişilerin müdahalesi ve Çelik'in kaçmasıyla sona ermesi de değerlendirmeye alındı.

Savcılık, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde O.K.'nin "öldürme kastıyla hareket ettiğinin açık olduğu" kanaatine vararak, sanığın "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinin kabul edilmesiyle O.K. hakkında Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.