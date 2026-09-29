Sosyal medya hesabından paylaştığı farkındalık videolarıyla tanınan fenomen isim Cumhur Kahraman'dan acı haber geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 'Motovlogcu Dayı' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Cumhur Kahraman hayatını kaybetti Sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" olarak tanınan Cumhur Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kahraman, motosikletiyle seyir halindeyken arkasından gelen bir aracın çarpmasıyla yola savrularak ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kahraman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kahraman'ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımını kazadan birkaç saat önce yaptığı belirlendi. Vefatının ardından takipçileri ve yakınları sosyal medyada taziye mesajları paylaştı.

MOTOVLOGCU DAYI TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" olarak bilinen Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde trafik kazası geçirdi.

TIR ÇARPTI, YOLA SAVRULDU

Motosikletiyle seyir halinde olan Kahraman, arkasından gelen bir tırın çarpması sonucu yola savruldu. Fenomen isim kazada ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan Cumhur Kahraman, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahraman'ın hayatını kaybetmesinin ardından takipçileri ve yakınları sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

SON PAYLAŞIMI KAZADAN BİRKAÇ SAAT ÖNCE

Cumhur Kahraman'ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımını kazadan birkaç saat önce yaptığı ortaya çıktı.