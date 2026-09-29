'Motovlogcu Dayı' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Cumhur Kahraman hayatını kaybetti

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İstanbul
Sosyal medya hesabından paylaştığı farkındalık videolarıyla tanınan fenomen isim Cumhur Kahraman'dan acı haber geldi.
Sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" olarak bilinen Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde trafik kazası geçirdi.
Motosikletiyle seyir halinde olan Kahraman, arkasından gelen bir tırın çarpması sonucu yola savruldu. Fenomen isim kazada ağır yaralandı.
İlk müdahalesi olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan Cumhur Kahraman, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kahraman'ın hayatını kaybetmesinin ardından takipçileri ve yakınları sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.
Cumhur Kahraman'ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımını kazadan birkaç saat önce yaptığı ortaya çıktı.