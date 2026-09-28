İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt adına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

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HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında dudak uçuklatan rakamlar! Balıkçı İsmet'in hesabından 3 milyar TL çıktı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında, kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt adına yüksek tutarlı para hareketleri inceleniyor. Yapılan mali incelemelerde, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edildi. Söz konusu para hareketlerinin kaynağı, fon işlemleriyle bağlantısı ve nihai yararlanıcılarının belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor. Öğüt’ün ağabeyi, eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasındaki olası bir ilişki de araştırılıyor. Fonlardan gerçekleştirilen yüksek tutarlı çıkışların kimlere ait olduğu, paraların hangi hesaplara aktarıldığı, soruşturma konusu işlemlerle bağlantısı ve paranın kaynağına ilişkin incelemeler devam ediyor.

3 MİLYAR TL'LİK FON ÇIKIŞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan mali incelemelerde, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı gerçekleştirildiği tespit edildi.

PARA HAREKETLERİNİN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında, söz konusu para hareketlerinin kaynağı, fon işlemleriyle bağlantısı ve nihai yararlanıcılarının belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

CHP'Lİ ESKİ VEKİLİN KARDEŞİYMİŞ

Öğüt’ün ağabeyi, 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasında herhangi bir ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığının da araştırıldığı belirtildi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Fonlardan gerçekleştirilen yüksek tutarlı çıkışların kimlere ait olduğu, paraların hangi hesaplara aktarıldığı, soruşturma konusu işlemlerle bağlantısı ve paranın kaynağına ilişkin incelemelerin tüm yönleriyle devam ettiği kaydedildi.