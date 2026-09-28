Fon soruşturmasında dudak uçuklatan rakamlar! Balıkçı İsmet'in hesabından 3 milyar TL çıktı

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt adına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin inceleme başlatıldı.
Yapılan mali incelemelerde, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı gerçekleştirildiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, söz konusu para hareketlerinin kaynağı, fon işlemleriyle bağlantısı ve nihai yararlanıcılarının belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Öğüt’ün ağabeyi, 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasında herhangi bir ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığının da araştırıldığı belirtildi.
Fonlardan gerçekleştirilen yüksek tutarlı çıkışların kimlere ait olduğu, paraların hangi hesaplara aktarıldığı, soruşturma konusu işlemlerle bağlantısı ve paranın kaynağına ilişkin incelemelerin tüm yönleriyle devam ettiği kaydedildi.