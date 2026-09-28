İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bu hafta boyunca aralıklarla etkisini göstermeye devam edecek.

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HABERİN ÖZETİ Meteoroloji, AKOM ve Valilikten İstanbullulara peş peşe sağanak uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girerek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. Sağanak yağış bu hafta boyunca aralıklarla etkisini göstermeye devam edecek. AKOM ve İstanbul Valiliği, megakentte yaşayan vatandaşları kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı. Yağışların perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden orta, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. AKOM'a göre, soğuk ve yağışlı hava Çarşamba günü akşam saatlerine (20.00) kadar etkili olmaya devam edecek.

İSTANBULLULARA SAĞANAK UYARISI

Sağanağın günlerce sürecek olması nedeniyle İstanbullulara yetkililerden peş peşe uyarılarda gelmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından AKOM ve İstanbul Valiliği, megakentte yaşayan vatandaşları kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yağışların perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahminine yer verilen Valiliğin açıklamasında, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden orta, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

AKOM SAAT VERDİ

AKOM'dan yapılan uyarıda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Gün boyu yerel kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmaya devam etmesi beklenirken akşam saatlerinden (18.00) itibaren yağışların tekrardan il geneline yayılarak etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın Çarşamba günü akşam saatlerine (20.00) kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor"

https://x.com/ibbAkom/status/2104453271515803962

İSTANBUL HAVA DURUMU