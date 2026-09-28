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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 11:08

Meteoroloji, AKOM ve Valilikten İstanbullulara peş peşe sağanak uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat

Balkanlar’dan gelen soğuk ve sağanak yağışlı hava bu hafta boyunca İstanbul'da etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından AKOM ve İstanbul Valiliği'nde de peş peşe uyarılar geldi. Hafta boyunca etkili olması beklenen yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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Editor
 Baran Aksoy
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Meteoroloji, AKOM ve Valilikten İstanbullulara peş peşe sağanak uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 11:08

, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Dün akşam saatlerinde başlayan bu hafta boyunca aralıklarla etkisini göstermeye devam edecek. 

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji, AKOM ve Valilikten İstanbullulara peş peşe sağanak uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girerek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Sağanak yağış bu hafta boyunca aralıklarla etkisini göstermeye devam edecek.
AKOM ve İstanbul Valiliği, megakentte yaşayan vatandaşları kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı.
Yağışların perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, kuzeyli yönlerden orta, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AKOM'a göre, soğuk ve yağışlı hava Çarşamba günü akşam saatlerine (20.00) kadar etkili olmaya devam edecek.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

İSTANBULLULARA SAĞANAK UYARISI

Sağanağın günlerce sürecek olması nedeniyle İstanbullulara yetkililerden peş peşe uyarılarda gelmeye başladı.

'nün ardından ve , megakentte yaşayan vatandaşları kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı.

Meteoroloji, AKOM ve Valilikten İstanbullulara peş peşe sağanak uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yağışların perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahminine yer verilen Valiliğin açıklamasında, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden orta, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji, AKOM ve Valilikten İstanbullulara peş peşe sağanak uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat

AKOM SAAT VERDİ

AKOM'dan yapılan uyarıda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Gün boyu yerel kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmaya devam etmesi beklenirken akşam saatlerinden (18.00) itibaren yağışların tekrardan il geneline yayılarak etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın Çarşamba günü akşam saatlerine (20.00) kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor"

https://x.com/ibbAkom/status/2104453271515803962

İSTANBUL HAVA DURUMU

  • 29 Eylül 2026 Salı: Hava kuvvetli sağanak yağmurlu. Sıcaklık en düşük 16°C, en yüksek 19°C.
  • 30 Eylül 2026 Çarşamba: Hava çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağmurlu. Sıcaklık en düşük 15°C, en yüksek 21°C.
  • 1 Ekim 2026 Perşembe: Hava çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağmurlu. Sıcaklık en düşük 14°C, en yüksek 21°C.
  • 2 Ekim 2026 Cuma: Hava kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu. Sıcaklık en düşük 14°C, en yüksek 18°C.
  • 3 Ekim 2026 Cumartesi: Hava kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu. Sıcaklık en düşük 13°C, en yüksek 18°C.
  • 4 Ekim 2026 Pazar: Hava gök gürültülü sağanak yağmurlu. Sıcaklık en düşük 12°C, en yüksek 16°C.
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#İstanbul
#Sağanak Yağış
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Akom
#İstanbul Valiliği
#Gündem
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