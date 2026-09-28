Meteoroloji, AKOM ve Valilikten İstanbullulara peş peşe sağanak uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat

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UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bu hafta boyunca aralıklarla etkisini göstermeye devam edecek.
Sağanağın günlerce sürecek olması nedeniyle İstanbullulara yetkililerden peş peşe uyarılarda gelmeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından AKOM ve İstanbul Valiliği, megakentte yaşayan vatandaşları kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı.
Yağışların perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahminine yer verilen Valiliğin açıklamasında, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden orta, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.
AKOM'dan yapılan uyarıda ise şu ifadeler kullanıldı:
"Gün boyu yerel kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmaya devam etmesi beklenirken akşam saatlerinden (18.00) itibaren yağışların tekrardan il geneline yayılarak etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın Çarşamba günü akşam saatlerine (20.00) kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor"
https://x.com/ibbAkom/status/2104453271515803962