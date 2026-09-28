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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 06:41
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 06:41

Ankara'da sağanak sonrası evleri lağım suyu basan vatandaşlar ASKİ'ye tepki gösterdi

Ankara’da gece yarısı etkili olan şiddetli sağanak yağış kentte hayatı felç etti. Keçiören ilçesinde altyapının yetersiz kalması sonucu taşan kanalizasyon suları apartmanların giriş katlarındaki daireleri bastı. Kendi imkanlarıyla lağım suyunu tahliye etmeye çalışan mahalle sakinleri yetkililere ve ASKİ'ye sert tepki gösterdi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 06:41
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 06:41

'da saat 00.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, kent merkezinde etkili oldu. Şiddetli yağışın etkisiyle çöpler yollara savruldu. ilçesi Çiçekli Mahallesi Gülgün Sokak'ta ise kanalizasyon suları apartmanlara taştı. 

Ankara'da sağanak sonrası evleri lağım suyu basan vatandaşlar ASKİ'ye tepki gösterdi

Apartmanların giriş katlarında bulunan dairelerin içerisi kanalizasyon suyuyla doldu. Vatandaşlar, kanalizasyon suyunu binalarından çıkarmak için seferber oldu. Yoğun koku altında binalarını basan kirli suyu kendi imkanları ile tahliye etmeye çalışan mahalle sakinleri, altyapı çalışmalarının aksamasından ve yetersizliğinden dolayı mağdur olduklarını ifade etti. Gülgün Sokak'ta ikamet eden Burak Adaçoğlu, uzun süredir sokaklarında altyapıyla ilgili su baskını ve yol çökmesi gibi sorunları yaşadıklarını belirtti.

Ankara'da sağanak sonrası evleri lağım suyu basan vatandaşlar ASKİ'ye tepki gösterdi

"ASKİ'DEN GELDİLER, SUYU ÇEKTİLER, 'BİZİM İŞİMİZ BİTTİ, BİZ GİDİYORUZ' DEDİLER"

Adaçoğlu, ASKİ'nin çalışma anlayışını eleştirerek, "Bugün akşam 12'den beri biz lağım suyu temizliyoruz evimizin içinde. Ama seçim zamanı geldiği zaman, 'Biz buradayız. Sizin için çalışacağız. Sizin için geldik. Biz varız'. Allah aşkına olmayın. Şu üstüm sırılsıklam lağım suyu. Terliğimin biri gitti, Allah'a emanet. Sağ olsun komşular ikinciyi verdi. Sırtım ter içinde, ben evde 40 derece ateşli olan 16 aylık çocuğumu bıraktım sırf binamın içindeki lağım suyunu temizlemek için. Sağ olsun ASKİ'den geldiler, suyu çektiler, 'Bizim işimiz bitti, biz gidiyoruz'. 10 dakika sonra yağmur yine hızlandı, rögar yine doldu" şeklinde konuştu.

Ankara'da sağanak sonrası evleri lağım suyu basan vatandaşlar ASKİ'ye tepki gösterdi

"ALLAH AŞKINA VATANDAŞI BU KADAR MAĞDUR ETMEYİN"

Adaçoğlu, sırtının ter içinde kaldığını ve sabah işe gitmesi gerektiğini belirterek, "Ben yine rögarı temizleyeceğim, yine yağmur yağacak, yine dolacak. Bize dediler ki, '15 dakikaya ihale alan firma gelecek, rögarı açacak' ne gelen var, ne giden var. Ne soran var, hiçbir şey yok. Allah aşkına vatandaşı bu kadar mağdur etmeyin. Sabah 5 olmuş, ben burada lağım temizliyorum ve ben sabah 07.30'da kalkıp işe gideceğim. Özel sektörde çalışan bir insanım. İşe gitmesem adam yevmiyemden kesecek. Bana yazık günah değil mi. Sırtım ter içinde." dedi.

Ankara'da sağanak sonrası evleri lağım suyu basan vatandaşlar ASKİ'ye tepki gösterdi

Çevre sakini Gökhan Kaya ise, yaklaşık 2 ay önce buradan daire satın aldığını, evinin tadilatını yeni yaptırdığını, su baskını dolayısıyla mağdur olduğunu söyledi.

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#Askİ
#Burak Adaçoğlu
#Gökhan Kaya
#Gündem
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