Eyüpsultan'da toprak kaydı: 25 kişinin yaşadığı apartman tahliye edildi

Saat 01.00 sıralarında Eyüpsultan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta meydana gelen olayda akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrasında yumuşayan toprak kaydı.

25 KİŞİNİN YAŞADIĞI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri toprak kayması yaşanan yeri kapatarak güvenlik önlemi aldı. Kayan toprağın altında bulunan bir apartmanda yaşayan 25 kişi ise tedbiren tahliye edildi.

Yaşanan olayla ilgili çalışmaların sabah saatlerinde devam edeceği öğrenildi.