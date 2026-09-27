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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 20:25

Gaziantep'te yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı

Gaziantep'te yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 13 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 20:25

'in ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında yaşanan olayda saat 18.00 sıralarında ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. 

HABERİN ÖZETİ

Gaziantep'te yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Gaziantep'te yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi.
Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, kazanın otomobilin hatalı sollaması sonucu gerçekleştiğini açıkladı.
Kazada 2'si çocuk, 5'i yetişkin olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi ve hayatını kaybedenlerin tamamının otomobilde olduğu belirtildi.
Yaralanan 13 kişinin ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldığı ve durumu ağır olan yaralının bulunmadığı bildirildi.
Olay yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Gaziantep'te yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi () ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı

GÖRÜNTÜLER KAZANIN BOYUTUNU YANSITTI

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken bölgede ortaya çıkan görüntü kazanın boyutunu da gözler önüne serdi.

Gaziantep'te yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı

GAZİANTEP VALİSİ: YAŞAMINI YİTİRENLERDEN 2'Sİ ÇOCUK

Kaza sonrası olay yerine gelen Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, kaza hakkında açıklama yaptı. "Çok üzücü bir kaza." diyen Eker, şu ifadeleri kullandı:

"Kaza 18.06 sıralarında meydana geldi. Şehitkamil ilçesi Nurdağı karayolu kırsal Acaroba Mahallesi’nde yaşandı kaza. Otomobil ile otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 13 vatandaşımız yaralandı. 

Gaziantep'te yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı

Yaralılardan durumu ağır olan yok. Kaza otomobilin hatalı sollaması sonucu meydana geldi. Hayatını kaybedenler 2'si çocuk, 5 yetişkin olmak üzere toplam 7 kişi. Hayatını kaybedenlerin hepsi otomobilde bulunuyor. Vefat edenlerin kimlik tespit işlemleri devam ediyor."

 

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ETİKETLER
#gaziantep
#hatay
#Nurdağı
#Umke
#Acaroba Mahallesi
#3. Sayfa
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