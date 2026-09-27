Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında yaşanan olayda saat 18.00 sıralarında Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.

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HABERİN ÖZETİ Gaziantep'te yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı Gaziantep'te yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi. Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, kazanın otomobilin hatalı sollaması sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Kazada 2'si çocuk, 5'i yetişkin olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi ve hayatını kaybedenlerin tamamının otomobilde olduğu belirtildi. Yaralanan 13 kişinin ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldığı ve durumu ağır olan yaralının bulunmadığı bildirildi. Olay yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER KAZANIN BOYUTUNU YANSITTI

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken bölgede ortaya çıkan görüntü kazanın boyutunu da gözler önüne serdi.

GAZİANTEP VALİSİ: YAŞAMINI YİTİRENLERDEN 2'Sİ ÇOCUK

Kaza sonrası olay yerine gelen Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, kaza hakkında açıklama yaptı. "Çok üzücü bir kaza." diyen Eker, şu ifadeleri kullandı:

"Kaza 18.06 sıralarında meydana geldi. Şehitkamil ilçesi Nurdağı karayolu kırsal Acaroba Mahallesi’nde yaşandı kaza. Otomobil ile otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 13 vatandaşımız yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan yok. Kaza otomobilin hatalı sollaması sonucu meydana geldi. Hayatını kaybedenler 2'si çocuk, 5 yetişkin olmak üzere toplam 7 kişi. Hayatını kaybedenlerin hepsi otomobilde bulunuyor. Vefat edenlerin kimlik tespit işlemleri devam ediyor."