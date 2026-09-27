Gaziantep'te yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında yaşanan olayda saat 18.00 sıralarında Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken bölgede ortaya çıkan görüntü kazanın boyutunu da gözler önüne serdi.
Kaza sonrası olay yerine gelen Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, kaza hakkında açıklama yaptı. "Çok üzücü bir kaza." diyen Eker, şu ifadeleri kullandı:
"Kaza 18.06 sıralarında meydana geldi. Şehitkamil ilçesi Nurdağı karayolu kırsal Acaroba Mahallesi’nde yaşandı kaza. Otomobil ile otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 13 vatandaşımız yaralandı.
Yaralılardan durumu ağır olan yok. Kaza otomobilin hatalı sollaması sonucu meydana geldi. Hayatını kaybedenler 2'si çocuk, 5 yetişkin olmak üzere toplam 7 kişi. Hayatını kaybedenlerin hepsi otomobilde bulunuyor. Vefat edenlerin kimlik tespit işlemleri devam ediyor."