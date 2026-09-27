AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: "Gereken adımları atıyoruz" Çelik; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM temasları, İsrail ve Netanyahu'ya yönelik eleştiriler, cumhurbaşkanı adaylığı ve Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM ziyaretinde yoğun ilgi gördüğü ve hitabı sırasında salonun dolup taştığı ifade edildi. İsrail'in insanlığın başındaki en büyük bela olduğu belirtilerek, Netanyahu'nun sanık kürsüsünde yargılanması gerektiği söylendi. AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğu ve Devlet Bahçeli'nin de bu konuda açıklama yaptığı açıklandı. Fon soruşturmasıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluğa bulaşan herkesin hukuk önünde hesap vereceği ve gerekli tedbirlerin alınacağı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebini kabul ettiği ve Kaya'nın artık MYK ile MYHK üyesi olmadığı bildirildi.

Kaya'nın af talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini söyleyen Çelik, "Artık MYK ve MKYK üyemiz değildir" ifadelerini kullandı.

Parti olarak siyasi sorumluluk tarafından atılması gereken adımları attıklarının altını çizen Çelik, "Hukuki durum netleştiğinde yapacağımız şeyler de olacak" dedi.

Çelik'in konuşmasından satır başları:

"Özellikle Cumhurbaşkanımızın yeni gerçekleştirdiği Birleşmiş Milletler ziyaretinde bir Türkiye rüzgarının estiğini, herkesin Cumhurbaşkanımızla görüşmek, dünya meselelerini istişare etmek için ne kadar yoğun bir çaba içerisinde olduğunu hep beraber gördük. Bir şey söylüyoruz özellikle İsrail'in Gazze'de soykırımı başlatmasından bu yana diyoruz ki insanlık için en büyük kötülük soykırım organizasyonu, bu soykırım şebekesi Netanyahu ekibidir.

İNSANLIĞIN BAŞINDAKİ EN BÜYÜK BELA İSRAİL'DİR

Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de hitap ederken bütün salon dolup taştı, yüksek bir ilgi ve alakayla hem ikili temaslar hem diğer toplantılar gerçekleştirildi. Avrupa'da Asya'ya bütün liderler "Dünya 5'ten büyüktür" diyor. İnsanlığın başındaki en büyük bela İsrail'dir.

"NETANYAHU SANIK KÜRSÜSÜNDE YARGILANMALI"

Netanyahu bir katildir, BM'de konuşuyor olması dünyanın en büyük trajedisidir. Netanyahu sanık kürsüsünde yargılanmalı. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle gurur duyuyoruz. Erdoğan'ın duruşu sayesinde Türkiye savaşlardan uzak kalıyor.

"AK PARTİ'NİN ADAYI ERDOĞAN'DIR"

"Muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok ama daha önce de ifade ettim. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamaları yapmıştır. İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli bu konuda son derece güçlü açıklamalar yapmıştır.

FON SORUŞTURMASI

AK Parti'nin ilkeleri nettir. Biz temiz topluk temiz siyasetin merkeziyiz. Usulsüzlük yolsuzluk bunlara bulaşanların hepsi hesap verecektir. İdari ve adli tüm tedbirler alınacak. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA HAKKINDAKİ İDDİALAR

Erdoğan, Kaya'nın görevden af talebini kabul etti. Fatma Betül hamın şuan MYK ve MKYK üyemiz değildir. Biz siyasi sorumluluk tarafından atılması gereken adımları atıyoruz, hukuki durum netleştiğinde yapacağımız şeyler de olacak"