Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor

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UYGULAMALAR
İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi'nde devam eden çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı. Proje genelinde %98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını belirten Uraloğlu, otoyolun hizmete girmesiyle birlikte bölge trafiğinde devrim niteliğinde bir rahatlama yaşanacağını vurguladı.
Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin büyük bölümünün otoyola aktarılacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz" dedi.
Projenin teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi'nin 41 kilometre otoyol ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğunda olduğunu belirtti.
Proje kapsamında inşa edilen dev yapılar ise şöyle sıralandı:
Ayrıca güzergah üzerinde 2 otoyol hizmet tesisi, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkezi de hizmet verecek.
Otoyolun ülke ekonomisine ve çevreye sunacağı katkılara da dikkati çeken Uraloğlu, projenin ekonomik bilançosunu şu verilerle paylaştı:
Projenin Akdeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'in kıyı kesimlerindeki ulaşımı kökten rahatlatacağını ifade eden Uraloğlu; D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden doğrudan otoyol ağına bağlanacağını aktardı.
Otoyolun Çukurova Uluslararası Havalimanı'na erişimi de kolaylaştıracağını kaydeden Bakan, bölgedeki narenciye, turfanda sebze ve meyve gibi tarımsal ürünlerin Ankara ve İstanbul gibi büyük tüketim merkezlerine çok daha hızlı ulaştırılacağını söyledi.
Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun uluslararası ulaştırma koridorları açısından stratejik konumuna değinen Uraloğlu, projenin Kalkınma Yolu'nun karayolu ayağına güçlü bir altyapı desteği sunacağını belirtti.
Sonraki etap olan Kızkalesi-Taşucu Kesimi'nin de tamamlanmasıyla otoyolun Taşucu'na kadar uzayacağını hatırlatan Uraloğlu, Mersin Limanı üzerindeki yük yoğunluğunun azaltılarak Taşucu Limanı'nın lojistik sistemdeki etkinliğinin artırılacağını vurguladı.