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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 12:45

Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu projesinde %98 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını duyurdu. Özellikle yaz aylarında çileye dönen 2,5 saatlik seyahat süresini 18 dakikaya indirecek dev projeyle, zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 3 milyar lirayı aşkın tasarruf sağlanacak.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 12:45

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi'nde devam eden çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı. Proje genelinde %98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını belirten Uraloğlu, otoyolun hizmete girmesiyle birlikte bölge trafiğinde devrim niteliğinde bir rahatlama yaşanacağını vurguladı.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi'nde sona gelindiğini ve projenin %98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştığını duyurdu.
Otoyolun hizmete girmesiyle yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresinin 18 dakikaya düşeceği belirtildi.
52 kilometrelik proje kapsamında 7 adet tünel, 5 adet viyadük ve 33 adet köprü/üst geçit bulunuyor.
Projenin yıllık 3 milyar 38 milyon TL ekonomik kazanç sağlaması ve 17 bin 100 ton daha az karbon salımı yapması bekleniyor.
Otoyol, Mersin'in turizm ve lojistik merkezlerini birbirine bağlayacak ve Kalkınma Yolu'nun karayolu ayağına destek sağlayacak.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor

Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin büyük bölümünün otoyola aktarılacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz" dedi.

52 KİLOMETRELİK DEV ALTYAPI PROJESİ

Projenin teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi'nin 41 kilometre otoyol ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğunda olduğunu belirtti.

Proje kapsamında inşa edilen dev yapılar ise şöyle sıralandı:

  • 6 adet kavşak
  • 10.116 metre uzunluğunda 7 adet tünel
  • 1.633 metre uzunluğunda 5 adet viyadük
  • 2.734 metre uzunluğunda 33 adet köprü ve üst geçit
  • 3.655 metre uzunluğunda 34 adet alt geçit
  • 10.108 metre uzunluğunda 74 adet menfez

Ayrıca güzergah üzerinde 2 otoyol hizmet tesisi, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkezi de hizmet verecek.

Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor

YILLIK 3 MİLYAR LİRALIK MİLLİ TASARRUF

Otoyolun ülke ekonomisine ve çevreye sunacağı katkılara da dikkati çeken Uraloğlu, projenin ekonomik bilançosunu şu verilerle paylaştı:

  • Zamandan Tasarruf: Yıllık 2,7 milyar TL
  • Akaryakıttan Tasarruf: Yıllık 338 milyon TL
  • Toplam Ekonomik Kazanç: Yıllık 3 milyar 38 milyon TL
  • Karbon Salınımı Azaltımı: Yılda 17 bin 100 ton daha az karbon emisyonu

MERSİN'İN TURİZM VE LOJİSTİK MERKEZLERİ BİRBİRİNE BAĞLANIYOR

Projenin Akdeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'in kıyı kesimlerindeki ulaşımı kökten rahatlatacağını ifade eden Uraloğlu; D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden doğrudan otoyol ağına bağlanacağını aktardı.

Otoyolun Çukurova Uluslararası Havalimanı'na erişimi de kolaylaştıracağını kaydeden Bakan, bölgedeki narenciye, turfanda sebze ve meyve gibi tarımsal ürünlerin Ankara ve İstanbul gibi büyük tüketim merkezlerine çok daha hızlı ulaştırılacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor

KALKINMA YOLU VE TAŞUCU LİMANI İÇİN STRATEJİK ADIM

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun uluslararası ulaştırma koridorları açısından stratejik konumuna değinen Uraloğlu, projenin Kalkınma Yolu'nun karayolu ayağına güçlü bir altyapı desteği sunacağını belirtti.

Sonraki etap olan Kızkalesi-Taşucu Kesimi'nin de tamamlanmasıyla otoyolun Taşucu'na kadar uzayacağını hatırlatan Uraloğlu, Mersin Limanı üzerindeki yük yoğunluğunun azaltılarak Taşucu Limanı'nın lojistik sistemdeki etkinliğinin artırılacağını vurguladı.

 

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