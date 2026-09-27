Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 11:47

Fenerbahçe'den gayrimenkul hamlesi: Kasadan para çıkmadan 'Fenerbahçe Adası'

Fenerbahçe Spor Kulübü, Muğla'nın Milas ilçesinde 586 bin metrekarelik alanda kurulacak dev gayrimenkul projesiyle yeni bir ekonomik modeli hayata geçiriyor. Kulübün kasasından tek kuruş çıkmadan markasıyla dahil olacağı 1907 konut, 2 otel ve marinadan oluşan dev projede yer alan doğal adaya “Fenerbahçe Adası” adı verilecek.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'den gayrimenkul hamlesi: Kasadan para çıkmadan 'Fenerbahçe Adası'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 11:47

'nın ilçesindeki Kıyıkışlacık bölgesinde planlanan Cove 1907 projesi, için doğrudan bir sermaye yatırımı yapmadan kulüp markasını değerlendirdiği ve gelir payı/sponsorluk/model ortaklığı hedeflediği makro ölçekli bir gayrimenkul ve yaşam alanı çalışması olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe, Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık bölgesinde 1907 konut, 2 otel ve 500 yat kapasiteli marinadan oluşan dev bir yaşam projesi hayata geçiriyor. Projedeki doğal adaya “Fenerbahçe Adası” adı verilecek.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe'den gayrimenkul hamlesi: Kasadan para çıkmadan 'Fenerbahçe Adası'

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Muğla'nın Milas ilçesindeki Kıyıkışlacık bölgesinde doğrudan sermaye yatırımı yapmadan kulüp markasını değerlendiren ve gelir payı/sponsorluk/model ortaklığı hedefleyen makro ölçekli bir gayrimenkul ve yaşam alanı projesi olan Cove 1907'yi hayata geçiriyor.
Proje, 1.907 konut, 2 otel ve 500 yat kapasiteli marinadan oluşuyor ve doğal adaya “Fenerbahçe Adası” adı verilecek.
Yaklaşık 586.000 m² arazi büyüklüğüne sahip projede, kulüpten özsermaye çıkışı olmadan marka/tanıtım gücü ortaklığı modeli hedefleniyor.
Proje, kulübe doğrudan finansal yük getirmeden yeni bir iş birliği ve gelir yaratma modeli oluşturmayı amaçlıyor.
Doğal ada, kulübün gelecekteki şampiyonluk kutlamaları ve etkinlikleri için simgesel bir alan olarak planlanıyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'den gayrimenkul hamlesi: Kasadan para çıkmadan 'Fenerbahçe Adası'

ÖNE ÇIKAN PROJE DETAYLARI

ParametreDetay / Değer
KonumKıyıkışlacık (Milas / Muğla)
Arazi Büyüklüğü~586.000 m²
Konut Sayısı1.907 Adet
Ağırlama & Marina2 Otel, 500 Yat Kapasiteli Marina
Ulaşım SüreleriMilas-Bodrum HL: ~15 dk, Milas Merkez: ~20 dk, Bodrum Merkez: ~30 dk
Doğal Ada Yapısı"Fenerbahçe Adası" olarak adlandırılacak alan
Ekonomik ModelKulüpten özsermaye çıkışı olmadan marka/tanıtım gücü ortaklığı

 

PROJENİN FENERBAHÇE AÇISINDAN ÖNEMLİ NOKTALARI

  • Sermayesiz Gelir Modeli: Kulübe doğrudan bir finansal yük getirmeden, kulübün ismi ve marka değeri kullanılarak oluşturulacak yeni bir iş birliği ve gelir yaratma modeli hedeflenmektedir.
  • Sosyal ve Kulüp Odağı: Projedeki doğal ada, kulübün gelecekteki olası şampiyonluk kutlamaları ve kulüp etkinlikleri için simgesel bir alan olarak kurgulanmıştır.
  • Yıl Boyu Yaşam: Sadece dönemsel tatil tesisi değil, 12 ay boyunca konaklama ve yaşam sunan bir kompleks olarak planlanmaktadır.
Fenerbahçe'den gayrimenkul hamlesi: Kasadan para çıkmadan 'Fenerbahçe Adası'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Buğra Tanık, Cove 1907 projesinin kulüp için yeni bir ekonomik model oluşturabileceğini söyledi.

Tanık, “Cove 1907 projesi, yarın onay alabildiğimiz takdirde Fenerbahçemize yeni bir ekonomik model oluşturacak. Sağ olsun Başkanımız Aziz Yıldırım çok destekledi. Fenerbahçe burada herhangi bir sermaye koymayacak” ifadelerini kullandı.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
Ankara'daki operasyonunda dehşete düşüren detaylar: Siyasetçi, fuhuş ve Ayhan Bora Kaplan üçgeni
İspanya'da 87 yaşındaki kadın evinden sedyeyle çıkarıldı, konut krizi halkı sokağa döktü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#muğla
#fenerbahçe spor kulübü
#milas
#Kıyıkışlacık
#Cove 1907 Projesi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.