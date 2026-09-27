Fenerbahçe'den gayrimenkul hamlesi: Kasadan para çıkmadan 'Fenerbahçe Adası'

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Muğla'nın Milas ilçesindeki Kıyıkışlacık bölgesinde planlanan Cove 1907 projesi, Fenerbahçe Spor Kulübü için doğrudan bir sermaye yatırımı yapmadan kulüp markasını değerlendirdiği ve gelir payı/sponsorluk/model ortaklığı hedeflediği makro ölçekli bir gayrimenkul ve yaşam alanı çalışması olarak öne çıkıyor.
Fenerbahçe, Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık bölgesinde 1907 konut, 2 otel ve 500 yat kapasiteli marinadan oluşan dev bir yaşam projesi hayata geçiriyor. Projedeki doğal adaya “Fenerbahçe Adası” adı verilecek.
|Parametre
|Detay / Değer
|Konum
|Kıyıkışlacık (Milas / Muğla)
|Arazi Büyüklüğü
|~586.000 m²
|Konut Sayısı
|1.907 Adet
|Ağırlama & Marina
|2 Otel, 500 Yat Kapasiteli Marina
|Ulaşım Süreleri
|Milas-Bodrum HL: ~15 dk, Milas Merkez: ~20 dk, Bodrum Merkez: ~30 dk
|Doğal Ada Yapısı
|"Fenerbahçe Adası" olarak adlandırılacak alan
|Ekonomik Model
|Kulüpten özsermaye çıkışı olmadan marka/tanıtım gücü ortaklığı
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Buğra Tanık, Cove 1907 projesinin kulüp için yeni bir ekonomik model oluşturabileceğini söyledi.
Tanık, “Cove 1907 projesi, yarın onay alabildiğimiz takdirde Fenerbahçemize yeni bir ekonomik model oluşturacak. Sağ olsun Başkanımız Aziz Yıldırım çok destekledi. Fenerbahçe burada herhangi bir sermaye koymayacak” ifadelerini kullandı.