Muğla'nın Milas ilçesindeki Kıyıkışlacık bölgesinde planlanan Cove 1907 projesi, Fenerbahçe Spor Kulübü için doğrudan bir sermaye yatırımı yapmadan kulüp markasını değerlendirdiği ve gelir payı/sponsorluk/model ortaklığı hedeflediği makro ölçekli bir gayrimenkul ve yaşam alanı çalışması olarak öne çıkıyor.



Fenerbahçe, Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık bölgesinde 1907 konut, 2 otel ve 500 yat kapasiteli marinadan oluşan dev bir yaşam projesi hayata geçiriyor. Projedeki doğal adaya “Fenerbahçe Adası” adı verilecek.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'den gayrimenkul hamlesi: Kasadan para çıkmadan 'Fenerbahçe Adası' Fenerbahçe Spor Kulübü, Muğla'nın Milas ilçesindeki Kıyıkışlacık bölgesinde doğrudan sermaye yatırımı yapmadan kulüp markasını değerlendiren ve gelir payı/sponsorluk/model ortaklığı hedefleyen makro ölçekli bir gayrimenkul ve yaşam alanı projesi olan Cove 1907'yi hayata geçiriyor. Proje, 1.907 konut, 2 otel ve 500 yat kapasiteli marinadan oluşuyor ve doğal adaya “Fenerbahçe Adası” adı verilecek. Yaklaşık 586.000 m² arazi büyüklüğüne sahip projede, kulüpten özsermaye çıkışı olmadan marka/tanıtım gücü ortaklığı modeli hedefleniyor. Proje, kulübe doğrudan finansal yük getirmeden yeni bir iş birliği ve gelir yaratma modeli oluşturmayı amaçlıyor. Doğal ada, kulübün gelecekteki şampiyonluk kutlamaları ve etkinlikleri için simgesel bir alan olarak planlanıyor.

ÖNE ÇIKAN PROJE DETAYLARI

Parametre Detay / Değer Konum Kıyıkışlacık (Milas / Muğla) Arazi Büyüklüğü ~586.000 m² Konut Sayısı 1.907 Adet Ağırlama & Marina 2 Otel, 500 Yat Kapasiteli Marina Ulaşım Süreleri Milas-Bodrum HL: ~15 dk, Milas Merkez: ~20 dk, Bodrum Merkez: ~30 dk Doğal Ada Yapısı "Fenerbahçe Adası" olarak adlandırılacak alan Ekonomik Model Kulüpten özsermaye çıkışı olmadan marka/tanıtım gücü ortaklığı

PROJENİN FENERBAHÇE AÇISINDAN ÖNEMLİ NOKTALARI

Sermayesiz Gelir Modeli: Kulübe doğrudan bir finansal yük getirmeden, kulübün ismi ve marka değeri kullanılarak oluşturulacak yeni bir iş birliği ve gelir yaratma modeli hedeflenmektedir.

Kulübe doğrudan bir finansal yük getirmeden, kulübün ismi ve marka değeri kullanılarak oluşturulacak yeni bir iş birliği ve gelir yaratma modeli hedeflenmektedir. Sosyal ve Kulüp Odağı: Projedeki doğal ada, kulübün gelecekteki olası şampiyonluk kutlamaları ve kulüp etkinlikleri için simgesel bir alan olarak kurgulanmıştır.

Projedeki doğal ada, kulübün gelecekteki olası şampiyonluk kutlamaları ve kulüp etkinlikleri için simgesel bir alan olarak kurgulanmıştır. Yıl Boyu Yaşam: Sadece dönemsel tatil tesisi değil, 12 ay boyunca konaklama ve yaşam sunan bir kompleks olarak planlanmaktadır.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Buğra Tanık, Cove 1907 projesinin kulüp için yeni bir ekonomik model oluşturabileceğini söyledi.

Tanık, “Cove 1907 projesi, yarın onay alabildiğimiz takdirde Fenerbahçemize yeni bir ekonomik model oluşturacak. Sağ olsun Başkanımız Aziz Yıldırım çok destekledi. Fenerbahçe burada herhangi bir sermaye koymayacak” ifadelerini kullandı.