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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Ticaret Gazetesi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 05:05
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 05:10

Ticaret Bakanlığından e-ticarete yakın takip: Sahte beğeni, yorum ve takipçiler mercek altında

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret satışlarında öne çıkmak için kullanılan sahte yorum, beğeni ve takipçileri incelemeye aldı. Mal veya hizmeti satın almayan kişilere sahte sepet oluşturarak yorum yaptıran işletmeler mercek altında. Bakanlık, tüketicilerin satın alma kararını manipüle eden uygulamalara erişim engeli getiriyor.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Ticaret Bakanlığından e-ticarete yakın takip: Sahte beğeni, yorum ve takipçiler mercek altında
KAYNAK:
Ticaret Gazetesi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 05:05
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 05:10

online alışverişte ürün ve işletmelerin daha fazla tercih edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan sahte yorum, beğeni, takipçi ve 5 yıldız gibi yapay etkileşimleri denetliyor.

HABERİN ÖZETİ

Ticaret Bakanlığından e-ticarete yakın takip: Sahte beğeni, yorum ve takipçiler mercek altında

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, online alışverişte işletmelerin görünürlüğünü yanıltıcı şekilde artıran sahte yorum, beğeni, yıldız ve takipçi gibi yapay etkileşimleri mevzuata aykırı bularak inceleme ve erişim engeli kararı aldı.
İşletmelerin beğeni, görüntüleme, takipçi, yorum, yıldız ve ücret karşılığı sepete ekleme veya favoriye alma gibi verileri manipüle ettiği belirlendi.
Mal veya hizmet satın almayan kişilerin yorum yapmaya yönlendirilmesi ve bu değerlendirmelerin yayımlanması yanıltıcı uygulama olarak değerlendirildi.
İşletmeler hakkındaki olumsuz yorumların yayımlanmasının veya görünür olmasının engellendiği tespit edildi.
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği uyarınca satışı artırmak amacıyla doğru olmayan değerlendirmeler veya onaylayan ifadeler için hizmet satın alınamayacağı vurgulandı.
Reklam Kurulu, arama motorlarındaki 5 yıldız ve yorum hizmetleri ile platformlardaki botları içeren çok sayıda URL hakkında erişimin engellenmesine karar verdi.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre; Reklam Kurulu aldığı kararla, tüketicilerin satın alma kararını etkileyen bu verilerin manipüle edilerek işletmelerin görünürlüğünün yanıltıcı biçimde artırılmasını mevzuata aykırı buldu.

SAHTE YORUM VE YILDIZLARLA PUANLAR ŞİŞİRİLİYOR

Beğeni, soru sorma, görüntüleme, takipçi, yorum ve yıldız gibi verilerin manipüle edilerek işletmelerin internet sitelerindeki görünürlüğünün gerçekte olduğundan daha yüksek gösterildiği belirlendi.

Ticaret Bakanlığından e-ticarete yakın takip: Sahte beğeni, yorum ve takipçiler mercek altında

SAHTE SEPETLER DE İNCELENİYOR

Platformlarda ürünlerin favoriye alınması veya sepete eklenmesi için ücret karşılığında hizmet verilmesi incelenen uygulamalar arasında yer aldı.

İşletmeden mal veya hizmet satın almayan kişilerin yorum yapmaya yönlendirilerek bu değerlendirmelerin platformlarda yayımlanması da yanıltıcı uygulama olarak değerlendirildi.

Ticaret Bakanlığından e-ticarete yakın takip: Sahte beğeni, yorum ve takipçiler mercek altında

YÖNETMELİĞE AYKIRI

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği uyarınca bir ürünün satışını artırmak amacıyla doğru olmayan değerlendirmeler yaptırılması veya ürünü onaylayan ifadelerin kullanılması için kişi ya da kuruluşlardan hizmet satın alınamayacağına dikkat çekildi.

Ticaret Bakanlığından e-ticarete yakın takip: Sahte beğeni, yorum ve takipçiler mercek altında

OLUMSUZ YORUMLARI SİLENLER YANDI

İncelemelerin bir diğer boyutunu ise olumsuz tüketici yorumları oluşturdu. Buna göre, bazı hizmetlerle işletmeler hakkındaki olumsuz yorumların yayımlanmasının veya tüketiciler tarafından görülebilir olmasının önüne geçildiği tespit edildi. Böylece tüketicilerin ürün veya işletmeye ilişkin gerçek kullanıcı deneyimlerine ulaşmasının zorlaştırılıyor.

Ticaret Bakanlığından e-ticarete yakın takip: Sahte beğeni, yorum ve takipçiler mercek altında

REKLAM KURULU ERİŞİM ENGELİ GETİRİYOR

Kurul, mevzuata aykırı bulunan ilanların yer aldığı çok sayıda URL hakkında erişimin engellenmesine karar verdi. Erişim engeli kapsamına alınan ilanlar arasında arama motorlarındaki 5 yıldız ve yorum hizmetlerinden alışveriş platformlarındaki takipçi, beğeni, favori ve sepete ekleme botlarına kadar farklı yapay etkileşim hizmetleri bulunuyor.

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ETİKETLER
#Online Alışveriş
#Ticaret Bakanlığı
#reklam kurulu
#türkiye gazetesi
#Sahte Yorum
#Ekonomi
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