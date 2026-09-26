Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu sürecindeki temaslarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'la yapılan Sincar mutabakatındaki detayı açıkladı: Teröristler silah bırakmadan Türk askeri çıkmayacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu sürecindeki temaslarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında Gazze, Mekke İttifakı, ABD-İran gerilimi ve Irak mutabakatı gibi önemli başlıklarda açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye'nin ABD'deki temaslarında Gazze'nin öne çıktığını ve katıldıkları tüm toplantılarda İsrail'in politikaları ile Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan acıları gündeme getirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu hitabının yanı sıra 16 ikili görüşme yaptığını, iş insanları, düşünce kuruluşları ve ABD'deki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiğini aktardı. Mekke İttifakı'nın kurumsallaşması kapsamında genel sekreterlik için Pakistan'ın önerdiği adayın büyük olasılıkla kabul edileceğini ifade etti. ABD-İran gerilimi konusunda İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair sunduğu paketi dinlediklerini, çabaların sürmesinin olumlu ancak henüz netice vermemiş olmasının negatif olduğunu söyledi. Irak hükümetinin Sincar dahil silahlı grupları silahsızlandırma hedefini desteklediklerini, Sincar'daki terör varlığı sona erdikten sonra Türkiye'nin de bölgedeki askeri varlığını kademeli olarak azaltıp sonlandırmaya yönelik adımlar atacağını açıkladı.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin ABD'deki tüm diplomatik adımlarında Gazze'nin öne çıktığını vurgulayan Fidan, Irak'la yapılan mutabakat hakkında da konuşarak Sincar'daki teröristlerin silahlarını bırakmaları ve Türk askerinin bölgeden çıkması süreciyle ilgili de konuştu.

"ÇATIŞMALARA KARŞI DİYALOĞU SAVUNDUK"

Bakan Fidan, Türkiye'nin ABD'deki diplomatik adımlarıyla ilgili "Çatışmalara karşı diyaloğu, krizlere karşı diplomasiyi, bölünmelere karşı iş birliğini savunduk. Uluslararası toplumun ortak sorunlara ortak çözümler üretmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade ettik. Bölgesel sahiplenme vizyonumuz çerçevesinde bölgesel meselelerin çözümünün başka yerlerde aranmaması gerektiğine dikkat çektik." dedi.

"TÜM TOPLANTILARDA İSRAİL'İN SOYKIRIM POLİTİKALARINI GÜNDEME GETİRDİK"

Fidan ayrıca "Türk heyeti olarak katıldığımız tüm toplantılarda İsrail'in soykırım politikalarını, işgal ve ilhak faaliyetlerini gündeme getirdik. Gazze'de, Batı Şeria'da yaşanan acıları aktardık." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ FİLİSTİN DRAMINI DÜNYANIN DİKKATİNE GETİRDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'ndaki hitabıyla ilgili de konuşan Fidan, "Cumhurbaşkanımız Filistin halkının yaşadığı dramı bir kez daha tüm çıplaklığıyla dünyanın dikkatine getirdi. Gazze'de yaşananların insanlığın ortak vicdanını ve uluslararası sistemin güvenilirliğini sınayan bir mesele olduğunu güçlü bir şekilde ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın Genel Kurul hitabı adeta Türkiye'nin küresel vizyonunu ortaya koyan bir manifesto niteliğindeydi." dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca 16 ikili görüşme gerçekleştirdiler." diyen Fidan, "Her sene olduğu gibi ABD'de yaşayan vatandaşlarımızla da bir araya geldiler. Ayrıca Türk ve Amerikalı iş insanlarıyla görüştüler. ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiler." ifadelerini kullandı.

"MEKKE ANLAŞMASI'NIN KURUMSALLAŞMASIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDUK"

Bakan Fidan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

İhlas Haber Ajansı ABD muhabiri Dilek Kaya'nın "Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak önemli bir toplantı yaptınız. Bu toplantıda kurumsallaşma çalışmaları ne aşamada ve bundan sonraki takvimle ilgili bilgi alabilir miyiz?" sorusuna cevap veren Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii biz Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Burada ittifak sürecinin başından itibaren kesintisiz devam ettirilen çalışmaların bir yenisi yapılmış oldu. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum.

Diğer taraftan bölgede devam eden özellikle Suudi Arabistan'ı hedef alan birtakım askeri tehditler ve gelişmeler var. Gerek güneyden, gerek kuzeyden yapılan saldırılar. Bunlara ilişkin durumların ne olduğuna ilişkin genel siyasi değerlendirmelerde bulunduk. Dün biliyorsunuz Riyad'da Genelkurmay Başkanımızın da katıldığı bir askeri teknik değerlendirme toplantısı oldu. Kendisiyle de bugün konuştum. Hem askeri teknik konuları hem de siyasi perspektifi uyumlaştırma adına. Cumhurbaşkanımızı da bilgilendirdik.

Silahlı kuvvetlerimiz gerçekten çok profesyonel biliyorsunuz. Her türlü tehdide cevap verebilecek imkan ve kabiliyetleri, daha da önemlisi tecrübeleri var. Şu anda bu konudaki çalışmalardan açıkçası memnunuz. İnşallah daha çatışmasız, barışçıl bir ortamı sağlamada çalışmalarımıza devam edeceğiz."

ABD-İRAN GERİLİMİ: ÇABALARIN DEVAM ETMESİ GÜZEL

ABD ile İran arasındaki gerilimle ilgili gelen soruya da cevap veren Bakan Fidan şu cümleelri sarf etti:

"İranlı meslektaşımızla Sayın Arakçi ile bir araya geldiğimizde ve daha önce çeşitli vesilelerle New York'ta Amerikalı meslektaşlarımızla da bir araya geldik. Şimdi son olarak biliyorsunuz İran'ın teklif ettiği bir paket var. Bir an önce Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili şartları nelerdir? Onu bir kez daha İranlı mevkidaşımdan dinleme imkanım oldu. Daha sonra Amerikaların bununla olan ilk tepkileri konusunda da birtakım izlenimler alma imkanımız oldu. Güzel olan şey çabaların devam ediyor olması. Ama tabii negatif olan husus ise halihazırda bir netice vermemiş olması.

Bizim isteğimiz, Cumhurbaşkanımız bunu telefonda Sayın Trump'a da aradıklarında söylemişlerdi. Hiçbir şekilde çatışma ortamına meydan vermeden, savaşın tekrar yenilenmeden bizim diplomatik zeminde çalışmaya devam etmemiz esas olmalı. Burada açıkçası bizim Körfez'deki bu konudan birinci dereceden etkilenen hem ekonomik olarak hem savaş koşulları olarak diğer müttefiklerimizin, ortaklarımızın da aynı görüşü paylaşıyor olması önemli. Bunu İranlı arkadaşlarımıza da yaptığımız görüşmelerde çok net anlattık.

Burada İran gerçekten zor bir durumda, yaptırımlar var, savaş tehdidi var, saldırılar var, taarruzlar var ama onun dışında İran'ın ortaya koyduğu birtakım tavırlar var. Bunlar daha farklı nasıl yönetilebiliriz, barışı en kısa sürede nasıl getirebiliriz ve savaşın bölgeye yaygınlaşması nasıl önlenebilir o konularda çok kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Sadece İranlı mevkidaşımla değil, diğer arkadaşlarımızla da bir araya geldiğimizde bu konu gerçekten New York'taki geçirdiğimiz bir hafta süresince gündemimizi işgal eden önemli konulardan biriydi."

"SİNCAR'DA TERÖRİSTLERİN VARLIĞI SONA ERİNCE ADIM ATACAĞIZ"

Irak'la yapılan mutabakatla ilgili terör örgütünün Sincar'daki varlığı ve Türk Silhalı Kuvvetleri'nin bölgedeki varlığını kademeli olarak azaltmasıyla ilgili de konuşan Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız malumunuz Irak Başbakanı'nı kabul ettiler Türkevi'nde. Güzel bir görüşme oldu. O görüşmede birçok konu görüşüldü. Görüşülen önemli konulardan biri de sizin ifade ettiğiniz mesele idi. Orada daha sonra bir basına beyanatta da bulunuldu. Orada benim belki bir ufak düzeltme yapmam gerekiyor sizin sorunuza ilişkin.

Bizim hani yaptığımız basın açıklamasını da yakından incelediğinizde şöyle bir husus ortaya çıkıyor. Büyük memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Bunu yaparken özellikle PKK ve ilintili grupların yönetiminde bulunan başta Sincar olmak üzere buradaki hususların da silahsızlandırılmasını kendisine bir hedef olarak koymuş durumda.

Tabii Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı biliyorsunuz daha önce özellikle terörle mücadele merkezli olan varlığı. Şimdi Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirmeyle ilişkin yol haritası hayata geçtikçe Türkiye de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir başka usulle ilgili söylüyorum, tasarruf içerisinde olacak. Cumhurbaşkanımız buna Irak Başbakanı ile konuştuklarında iradelerini belli ettiler. İnşallah Sincar'da terör grubunun varlığı sona erdikten sonra biz de birtakım adımları tabii ki atacağız."