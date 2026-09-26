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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 14:07

Bakan Bolat açıkladı: Türkiye'nin yıl sonu ihracat hedefi belli oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İş Forumu (IBF) Kongresi ve 21. MÜSİAD Uluslararası Fuarı'nı ziyaret etti. Stantları gezen Bolat, "İnşallah yılsonu 410 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı rakamımıza ulaşacağız" dedi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Bakan Bolat açıkladı: Türkiye'nin yıl sonu ihracat hedefi belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 14:07

Ticaret Bakanı , Uluslararası İş Forumu Kongresi ve 21. Uluslararası Fuarı kapsamında İstanbul Fuar Merkezi'ndeki stantları gezdi. MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'in de eşlik ettiği ziyarette Bolat, firma yetkilileriyle sohbet ederek sergilenen ürünleri inceledi ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Bakan Bolat, yılsonu hedeflerine ilişkin, "İnşallah yıl sonu 410 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı rakamımıza ulaşacağız" ifadelerini kullandı. 

HABERİN ÖZETİ

Bakan Bolat açıkladı: Türkiye'nin yıl sonu ihracat hedefi belli oldu

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası İş Forumu Kongresi ve MÜSİAD Uluslararası Fuarı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yıl sonu ihracat hedefini 410 milyar dolar olarak belirtti.
MÜSİAD Uluslararası Fuarı'na 70 ülkeden 400 kişilik alım heyeti ve toplamda 10 bine yakın yurt dışı ziyaretçi katıldı.
Bakan Bolat, Türkiye'nin amacının dünyayla iş yapmak, ortaklık kurmak ve kazan-kazan temelinde dış ticareti artırmak olduğunu söyledi.
Uluslararası fuarların, Türkiye'nin ismini ve ürünlerinin kalitesini dünyaya duyurmada önemli bir araç olduğu vurgulandı.
Son 8 ayda mal ihracatının 185 milyar doları aştığı ve yıllıklandırılmış mal ihracatının 280 milyar doları geçtiği bilgisi paylaşıldı.
Yılsonu için 410 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefine ulaşılacağına dair inanç dile getirildi.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Bakan Bolat açıkladı: Türkiye'nin yıl sonu ihracat hedefi belli oldu

Alanda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katılımcı sayısından ve Türkiye'nin iş birliği planından bahsederek, "MÜSİAD Uluslararası Fuarı 1993 yılında ilk defa İzmir'de yapıldı. Kuruluş amacı İslam ülkeleri arasında ve dünyadaki Müslüman topluluklar arasındaki ticari entegrasyonu sağlamak için büyük bir güç birliği ve uluslararası ticaret faaliyeti olarak planlandı. 

Aradan 33 yıl geçti ve MÜSİAD Uluslararası Fuarı yapılıyor. 2000 yılından sonra her iki yılda bir yapılıyor ve bu yıl 21'incisi İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy'de MÜSİAD'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda Uluslararası İş Forumu, kısa adıyla IBF'in de kongresi gerçekleştiriliyor. 70 ülkeden 400 kişilik alım heyetleri getirildi. Toplamda 10 bine yakın yurt dışından ziyaretçiler var. Toplam yurt içi ziyaretçilerle birlikte 80 bini aşması bekleniyor. Sadece ilk 3 günde 70 bin civarında kayıtlı ziyaretçi fuarı gezmişler, ziyaret etmişler. Bizim Türkiye olarak amacımız bütün dünyayla iş yapmak ve birlikte ortaklık yapmak. Kazan-kazan temelinde, dengeli ticaret temelinde Türkiye'mizin dış ticaretini arttırmak" şeklinde konuştu.

Bakan Bolat açıkladı: Türkiye'nin yıl sonu ihracat hedefi belli oldu

"AMACIMIZ İHRACATTA TÜRKİYE'NİN İSMİNİ DUYURMAK"

Konuşmasının devamında Türkiye ismini her noktada duyurmanın gerekliliğini dile getiren Bakan Bolat, "MÜSİAD Uluslararası Fuarı ve diğer fuarlar bu konuda bizim en önemli enstrümanlarımızın başında geliyor. Türkiye olarak, hükümet olarak, Ticaret Bakanlığı olarak uluslararası fuarları destekliyoruz. Firmalarımızın katılımlarını destekliyoruz. Bireysel katılımları, milli düzeyde katılımları destekliyoruz. İstanbul bir fuarcılık merkezi haline geldi. Artık bütün sektörlerde dünyanın en büyük ilk 5 fuarından birisi İstanbul olarak yapılıyor. Avrupa'nın da en önemli ilk 2-3 fuarından bir tanesi hep İstanbul'da yapılıyor hemen hemen bütün sektörlerde. Bu da bir iftihar vesilesi" dedi.

Bakan Bolat açıkladı: Türkiye'nin yıl sonu ihracat hedefi belli oldu

"İnşallah amacımız her alanda birinci olmak ve fuarcılıkta, ihracatta Türkiye'nin ismini, Türk mallarının, Türk hizmetler sektörünün ismini, kalitesini, namını bütün dünyaya duyurmak. Çünkü biz ancak ihracatla ekonomimizi daha fazla büyüteceğiz, hedefimiz bu. İhracata dayalı büyütme modeli Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve geldiğinden bu yana hükümetlerimize ve Ticaret Bakanlıklarımıza daima talimatı olmuştur; 'İhracat, ihracat, ihracat' diyerek. İhracat bizim kırmızı çizgimizdir. Daha çok mal ve hizmet dünyaya satarak hem döviz kazanıp ithalatımızı yapabileceğiz hem cari işlemler dengemizi istikrarlı bir şekilde sürdürebileceğiz hem de Türkiye'nin ismini, ürünlerinin, hizmetlerinin kalite ve marka değerini bütün dünyaya tanıtmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat açıkladı: Türkiye'nin yıl sonu ihracat hedefi belli oldu

"İNŞALLAH YILSONU 410 MİLYAR DOLAR MAL VE HİZMET İHRACATI RAKAMIMIZA ULAŞACAĞIZ"

İhracattaki ilişkilere değinen Bolat, "Biliyorsunuz ihracatta son 8 ay itibarıyla çok iyi gidiyoruz. Mal ihracatında 185 milyar doları aştık. Toplam mal ihracatı son 12 ay yıllıklandırılmış olarak 280 milyar doları aştı. Eylül ayı sonunda da sevindirici rakamların gelmesini müjdeleyebilirim. Şu ana kadar gün gün, saat saat yaptığımız takiplerde mal ve hizmet ihracatımız Eylül'de de yükseliyor, iyi gidiyor. İnşallah yılsonu 410 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı rakamımıza ulaşacağız. Bu noktada başta MÜSİAD Başkanı, yönetimi ve fuar katılımcıları olmak üzere Türkiye'nin ihracatına taş üstüne taş koyanlara ve Türkiye'nin ihracatını arttıranlara teşekkürlerimizi arz ediyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümet olarak yatırımın, üretimin, istihdamı arttırmanın ve ihracatı arttırmanın peşinde koşmaya, mücadelemizi daha da arttırmaya devam edeceğiz. Bu fuarın tüm katılımcılarına ve bütün dünyadan, 70 ülkeden gelen tüm ziyaretçilere de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kategori / GöstergeDönem / KapsamDeğer / HedefAçıklama
Mal İhracatıSon 8 Ay185 milyar doları aştıSon 8 ay itibarıyla gerçekleşen mal ihracatı
Toplam Mal İhracatıSon 12 Ay (Yıllıklandırılmış)280 milyar doları aştıYıllıklandırılmış toplam mal ihracatı
Mal ve Hizmet İhracatıEylül AyıYükseliş trendindeGünlük ve saatlik takiplerde artış devam ediyor
Mal ve Hizmet İhracatı HedefiYıl Sonu410 milyar dolarYıl sonu için hedeflenen toplam ihracat rakamı
Fuar Ziyaretçi ProfiliGüncel Fuar70 ÜlkeFuara katılım sağlayan uluslararası ziyaretçi çeşitliliği
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#İstanbul Fuar Merkezi
#ihracat
#ömer bolat
#müsiad
#Uluslararası İş Forumu
#Ekonomi
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