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Gram altın için 100 liralık kayıp! İslam Memiş'ten yatırımcıya dikkat çeken uyarı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 12:00
1
altın fiyatı

Altın fiyatlarında sert geri çekilme devam ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı yayında küresel piyasalarda bu hafta yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. 

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islam memiş altın

Ekonomik veri ajandasının yoğun olmadığı haftada özellikle Fed üyelerinin açıklamalarının piyasaların odağında olduğunu belirten Memiş, faiz artırım beklentilerinin güçlenmesinin dolar başta olmak üzere birçok varlık üzerinde etkili olduğunu söyledi.

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faiz artırımının enflasyonla

Memiş, Fed üyelerinin genel olarak faiz artırımının enflasyonla mücadelede olumlu sonuç vereceği yönünde açıklamalar yaptığını belirterek, piyasalarda Fed'in faiz artırma ihtimaline ilişkin fiyatlamaların güçlendiğine dikkat çekti.
 

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doların uluslararası piyasalarda değer kazanması

Bu beklentilerin doların uluslararası piyasalarda değer kazanmasını desteklediğini ifade eden Memiş, dolar endeksinin 101 seviyesinin üzerinde seyrettiğini söyledi.
 

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Petrol 103 doların üzerini gördü

PETROL 103 DOLARIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükselişe de dikkat çeken Memiş, petrolün hafta genelinde yaklaşık yüzde 4 değer kazandığını belirtti. Petrol fiyatlarının 103 dolar seviyesinin üzerine çıktığını ifade eden Memiş, buna karşılık dolar karşısındaki varlıklarda satıcılı bir görünüm oluştuğunu aktardı.
 

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jeopolitik gelişmeler

Memiş, haftanın gündeminde jeopolitik gelişmelerin de önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Birleşmiş Milletler'de ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının yanı sıra ABD-Çin arasındaki ziyaretlerin küresel piyasalar açısından yakından takip edildiğini belirtti.
 

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ABD-İran geriliminde belirsizlik sürüyor

ABD-İRAN GERİLİMİNDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

ABD ile İran arasındaki gerilimin de devam ettiğine dikkat çeken Memiş, İran'ın 7 maddelik bir anlaşmayı gündeme getirdiğini, Trump'ın ise ara seçimlerin ardından, kasım ayından sonra bir anlaşma olabileceği yönünde açıklama yaptığını belirtti. Memiş, Trump'ın anlaşma sağlanmaması halinde İran'a yönelik sert ifadeler kullandığını aktardı.
 

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küresel piyasalarda jeopolitik belirsizliği

ALTIN VE GÜMÜŞTEKİ BASKI ARTIYOR

Bu gelişmelerin küresel piyasalarda jeopolitik belirsizliği artırdığını ifade eden Memiş, haftanın yüksek petrol ve dolar fiyatları ile altın ve gümüşteki baskının öne çıktığı bir dönem olduğunu söyledi.

 

9
ons altın ve gram altın

Altın piyasasındaki hareketlere de değinen Memiş, ons altın ve gram altın tarafında geri çekilme yaşandığını belirtti. Buna göre ons altında yaklaşık 100 dolarlık, gram altında ise yaklaşık 100 liralık gerileme görüldü.
 

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uluslararası piyasalarda ons altın

Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının 4 bin 308 dolar seviyesinde bulunduğunu ifade ederken, hafta boyunca işlemlerin 4 bin 250-4 bin 350 dolar aralığında gerçekleştiğini söyledi.

 

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altın ve gümüş gibi değerli metaller

Memiş'in değerlendirmelerine göre küresel piyasalarda Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, güçlenen dolar, yükselen petrol fiyatları ve devam eden jeopolitik belirsizlikler; altın ve gümüş gibi değerli metaller üzerindeki baskının temel gündem başlıkları arasında yer aldı.

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