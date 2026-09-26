Gram altın için 100 liralık kayıp! İslam Memiş'ten yatırımcıya dikkat çeken uyarı

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İstanbul
Altın fiyatlarında sert geri çekilme devam ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı yayında küresel piyasalarda bu hafta yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Ekonomik veri ajandasının yoğun olmadığı haftada özellikle Fed üyelerinin açıklamalarının piyasaların odağında olduğunu belirten Memiş, faiz artırım beklentilerinin güçlenmesinin dolar başta olmak üzere birçok varlık üzerinde etkili olduğunu söyledi.
Memiş, Fed üyelerinin genel olarak faiz artırımının enflasyonla mücadelede olumlu sonuç vereceği yönünde açıklamalar yaptığını belirterek, piyasalarda Fed'in faiz artırma ihtimaline ilişkin fiyatlamaların güçlendiğine dikkat çekti.
Bu beklentilerin doların uluslararası piyasalarda değer kazanmasını desteklediğini ifade eden Memiş, dolar endeksinin 101 seviyesinin üzerinde seyrettiğini söyledi.
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükselişe de dikkat çeken Memiş, petrolün hafta genelinde yaklaşık yüzde 4 değer kazandığını belirtti. Petrol fiyatlarının 103 dolar seviyesinin üzerine çıktığını ifade eden Memiş, buna karşılık dolar karşısındaki varlıklarda satıcılı bir görünüm oluştuğunu aktardı.
Memiş, haftanın gündeminde jeopolitik gelişmelerin de önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Birleşmiş Milletler'de ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının yanı sıra ABD-Çin arasındaki ziyaretlerin küresel piyasalar açısından yakından takip edildiğini belirtti.
ABD ile İran arasındaki gerilimin de devam ettiğine dikkat çeken Memiş, İran'ın 7 maddelik bir anlaşmayı gündeme getirdiğini, Trump'ın ise ara seçimlerin ardından, kasım ayından sonra bir anlaşma olabileceği yönünde açıklama yaptığını belirtti. Memiş, Trump'ın anlaşma sağlanmaması halinde İran'a yönelik sert ifadeler kullandığını aktardı.
Bu gelişmelerin küresel piyasalarda jeopolitik belirsizliği artırdığını ifade eden Memiş, haftanın yüksek petrol ve dolar fiyatları ile altın ve gümüşteki baskının öne çıktığı bir dönem olduğunu söyledi.
Altın piyasasındaki hareketlere de değinen Memiş, ons altın ve gram altın tarafında geri çekilme yaşandığını belirtti. Buna göre ons altında yaklaşık 100 dolarlık, gram altında ise yaklaşık 100 liralık gerileme görüldü.
Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının 4 bin 308 dolar seviyesinde bulunduğunu ifade ederken, hafta boyunca işlemlerin 4 bin 250-4 bin 350 dolar aralığında gerçekleştiğini söyledi.
Memiş'in değerlendirmelerine göre küresel piyasalarda Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, güçlenen dolar, yükselen petrol fiyatları ve devam eden jeopolitik belirsizlikler; altın ve gümüş gibi değerli metaller üzerindeki baskının temel gündem başlıkları arasında yer aldı.