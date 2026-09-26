Gram altın için 100 liralık kayıp! İslam Memiş'ten yatırımcıya dikkat çeken uyarı

ALTIN VE GÜMÜŞTEKİ BASKI ARTIYOR

Bu gelişmelerin küresel piyasalarda jeopolitik belirsizliği artırdığını ifade eden Memiş, haftanın yüksek petrol ve dolar fiyatları ile altın ve gümüşteki baskının öne çıktığı bir dönem olduğunu söyledi.