Konyalılar 20 metrekareden dünyaya açıldı! Günlük üretip satışları katladılar: Bilgisayar oyunu yerine makinede geliştim

Konya’da 20 metrekarelik kunduracı dükkanında 1963 yılında el işçiliğiyle mesleğe başlayan İsa Çelik (73) bayrağı oğlu 46 yaşındaki Osman Çelik ve 22 yaşındaki Görkem Çelik’e bıraktı.

AVRUPA, AFRİKA, ORTA DOĞU'YA İHRACAT

Tarihi Kapu Cami çevresindeki iş yerini Eski Sanayi Sitesi'ne taşıyan Osman Çelik el emeğine devam ederken diğer yandan otomasyon sistemine geçerek işleri büyüttü. Yeni nesil lazer deri kesim makinelerini kullanabilen torun Görkem Çelik'in (22) de işleyişe katılmasıyla firma, ihracat yapacak seviyeye ulaştı.

Bugün Aykent Sanayiciler Sitesi'nde 680 metrekarelik üretim alanında faaliyet gösteren firma, günlük 1000 çift ayakkabı ve sandalet üretim kapasitesine ulaştı. Firma bugün Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor.

TEKNOLOJİ SAYESİNDE İŞ GELİŞTİ

Mesleğe 1963 yılında el işçiliğiyle adım atan İsa Çelik, AA muhabirine, kunduracılığın geçmiş dönemlerde tamamen el emeğiyle yapıldığını anlattı.

Geçmişte çalışma şartlarının zor olmasına rağmen insanlarda güçlü bir iş öğrenme gayreti olduğunu ifade eden Çelik, "O yıllarda el işçiliği nedeniyle yüksek miktarda üretim yapılamıyordu. Konya'nın içinden müşteri ne geldiyse o yapılırdı. Şimdi şartlar çok değişti. İşler teknolojiyle iyiye gitti. Bugün bizim zamanımızda çıkan işten daha iyi işler çıkıyor. Yeni makinelerin yaptığı işlerle el işi bir olmuyor. Şimdi daha da düzgün ve daha çok iş çıkıyor." diye konuştu.

İkinci kuşak işletmeci Osman Çelik ise el işçiliğinin halen devam ettiğini, bunun yanında otomatik kesim makineleri, bıçaklı kesim makineleri, sıcak soğuk tünelleri kullanmaya başladıklarını belirtti.

Geçmişte el işçiliğine dayanan üretim ile bugün otomasyon sistemleriyle gerçekleştirilen üretim arasındaki farkın oldukça büyük olduğunu dile getiren Çelik, "Eskiden tamamen kara düzen çalışılıyordu. Bir atölyede günde 8 çift, 6 çift ürün çıkıyor, daha ileriye gidilemiyordu ama bugün bir tane atölyede günlük 1000 çift, bazı atölyelerde 10 bin çifte kadar üretim yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.

"RUSYA GİBİ SOĞUK BİR ÜLKEYE SANDALET GÖNDERİYORUZ"

Çelik, sanayi altyapısı ve teknolojik imkanların gelişmesiyle ihracat yapmaya da başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

Avrupa ülkeleri Letonya, Litvanya ve Almanya'ya ihracat yapıyoruz. Ürettiğimiz sandaletlerin bir bölümü de Afrika ülkelerine ihraç ediliyor. Somali, Kenya, Cibuti ile başlayan ihracat, Lübnan, Arabistan gibi ülkelere de yayıldı. Rusya gibi soğuk bir ülkeye sandalet gönderiyoruz. Nerelerde giyiyorlar bilmiyoruz ama satış yapıyoruz. İran ve Irak da çalıştığımız ülkeler arasında.

YENİ NESİL İŞ MAKİNELERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK KENDİSİNİ GELİŞTİRDİ

Torun Görkem Çelik de kendisini geliştirerek işleyişe katkıda bulunmak istediğini dile getirdi. İnsanların varlık sahibi olmak istemesinin son derece doğal olduğunu anlatan Çelik, "Tabii ki bu oturduğumuz yerden, bilgisayar başında oynadığımız oyunlarla olmuyor. Ben de yeni nesil iş makinelerinin kullanımına yönelik kendimi geliştirdim. İşleyişi hızlandıran bazı makineleri kullanıyorum. Çalışmak, emek harcamak en nihai amacımız ve hedefimiz." dedi.