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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 10:18

Fenerbahçe’den FIFA’nın transfer yasağı kararına ilişkin resmi açıklama: Cezanın nedeni belli oldu!

Fenerbahçe’de FIFA’dan gelen transfer yasağı kararı sonrası sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Youssef En-Nesyri transferinden kaynaklanan dosyanın detaylarını açıklarken, borcun pazartesi günü ödeneceğini ve yasağın hemen kaldırılacağını duyurdu.

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe’den FIFA’nın transfer yasağı kararına ilişkin resmi açıklama: Cezanın nedeni belli oldu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 10:18

Spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran FIFA kararı sonrası Fenerbahçe Kulübü yazılı bir açıklama yaparak detayları kamuoyuyla paylaştı. FIFA’nın internet sitesinde yer alan Kayıt Yasağı Listesi’nde sarı-lacivertlilerin 25 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 dönem transfer yasağı aldığı bilgisi yer almıştı.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe’den FIFA’nın transfer yasağı kararına ilişkin resmi açıklama: Cezanın nedeni belli oldu!

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın verdiği 3 dönemlik transfer yasağının, Youssef En-Nesyri'nin bonservis ödemesinin gecikmesinden kaynaklandığını ve ödemenin Pazartesi günü yapılacağını duyurdu.
Fenerbahçe, 25 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 dönem transfer yasağı aldı.
Yasak, Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin bonservis ödemesiyle ilgili gecikmeden kaynaklanıyor.
Futbolcunun eski kulübüne yapılması gereken 30 Nisan 2026 tarihli taksit zamanında ödenmediği için FIFA'ya başvuruldu.
Fenerbahçe yönetimi, ödemenin ilk mesai günü (Pazartesi) yapılacağını ve ardından transfer yasağının kaldırılacağını belirtti.
Kulübün mali tablosu ve geçmiş dönem borçları, 27 Eylül 2026 Pazar günü düzenlenecek Olağan Genel Kurul'da paylaşılacak.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe’den FIFA’nın transfer yasağı kararına ilişkin resmi açıklama: Cezanın nedeni belli oldu!

GECİKEN BONSERVİS TAKSİDİ KRİZE SEBEP OLDU

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, kararın 2024-2025 sezonunda kadroya katılan Faslı golcü Youssef En-Nesyri’nin bonservis ödemesiyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe’den FIFA’nın transfer yasağı kararına ilişkin resmi açıklama: Cezanın nedeni belli oldu!

Açıklamada, futbolcunun eski kulübüne yapılması gereken 30 Nisan 2026 tarihli taksidin zamanında ödenmemesi üzerine karşı tarafın FIFA’ya başvurduğu aktarıldı. Göreve gelen yeni yönetimin bu geciken taksidi ödediği, ancak alacaklı kulübün bir sonraki taksidi de talep etmesi nedeniyle sürecin FIFA’ya taşındığı ve kulübün ödeme yapmak için resmi kararı beklediği kaydedildi.

Fenerbahçe’den FIFA’nın transfer yasağı kararına ilişkin resmi açıklama: Cezanın nedeni belli oldu!

"ÖDEME PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK, YASAK KALDIRILACAK"

Geçici olarak uygulanan bu cezanın kısa sürede ortadan kalkacağını belirten Fenerbahçe yönetimi, ödeme planını şu sözlerle duyurdu:

"Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır."

MALİ TABLO MALİ KONGREDE AÇIKLANACAK

Açıklamanın son bölümünde ise kulübün geçmiş dönem borçlarına ve finansal durumuna dikkat çekildi. Tüm mali yükümlülüklerin ve tablonun 27 Eylül 2026 Pazar günü düzenlenecek Olağan Genel Kurul toplantısında kongre üyeleri ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacağı vurgulandı.

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