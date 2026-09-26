Fenerbahçe’den FIFA’nın transfer yasağı kararına ilişkin resmi açıklama: Cezanın nedeni belli oldu!

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İstanbul
Spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran FIFA kararı sonrası Fenerbahçe Kulübü yazılı bir açıklama yaparak detayları kamuoyuyla paylaştı. FIFA’nın internet sitesinde yer alan Kayıt Yasağı Listesi’nde sarı-lacivertlilerin 25 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 dönem transfer yasağı aldığı bilgisi yer almıştı.
Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, kararın 2024-2025 sezonunda kadroya katılan Faslı golcü Youssef En-Nesyri’nin bonservis ödemesiyle bağlantılı olduğu ifade edildi.
Açıklamada, futbolcunun eski kulübüne yapılması gereken 30 Nisan 2026 tarihli taksidin zamanında ödenmemesi üzerine karşı tarafın FIFA’ya başvurduğu aktarıldı. Göreve gelen yeni yönetimin bu geciken taksidi ödediği, ancak alacaklı kulübün bir sonraki taksidi de talep etmesi nedeniyle sürecin FIFA’ya taşındığı ve kulübün ödeme yapmak için resmi kararı beklediği kaydedildi.
Geçici olarak uygulanan bu cezanın kısa sürede ortadan kalkacağını belirten Fenerbahçe yönetimi, ödeme planını şu sözlerle duyurdu:
"Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır."
Açıklamanın son bölümünde ise kulübün geçmiş dönem borçlarına ve finansal durumuna dikkat çekildi. Tüm mali yükümlülüklerin ve tablonun 27 Eylül 2026 Pazar günü düzenlenecek Olağan Genel Kurul toplantısında kongre üyeleri ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacağı vurgulandı.