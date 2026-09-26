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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 11:06

Fon soruşturmasında 4 tutuklama daha

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli daha tutuklandı, böylece tutuklu sayısı 51'e yükseldi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Fon soruşturmasında 4 tutuklama daha
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 11:06

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tarafından yürütülen fon soruşturmasında adli süreç devam ediyor. Yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi.  

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında 4 tutuklama daha

Bilgi Okunma süresi 6 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında 4 şüpheli daha tutuklandı.
Bu tutuklamalarla birlikte toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi.
Bilgi Okunma süresi 6 saniyeye düşürüldü.
Fon soruşturmasında 4 tutuklama daha

TUTUKLANANLAR

Soruşturmanın son aşamasında savcılık ifadeleri tamamlanan Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Erkan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgün Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Sezai Bekgöz, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmişti.

İlk kararlarla Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan tutuklandı. Nilgün Sarıçalı ile Sezai Bekgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma  kapsamında gözaltına alınan ve 24 Eylül günü akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19'u hakkında tutuklama kararı verildi. Mahkeme iki şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

SAVCILIK 7 FONUN KAYITLARINI İSTEDİ

Fon soruşturmasında son 3 ayın çıkış trafiği mercek altına alındı. Savcılık 7 fonun tüm kayıtlarını isterken şirketlerin para trafiği inceleniyor.

NE OLMUŞTU?

Fon ve pay piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin soruşturma eylül ayının ortasında hız kazandı. Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklandı.

Takip eden günlerde soruşturmanın kapsamı genişlerken, 18 Eylül itibarıyla toplam 4 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklandı.

da 17 Eylül’de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapattı ve toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı. Aynı süreçte SPK, bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ve bu kişiler hakkında işlem yasağı kararı aldı.

Soruşturma 22 Eylül’de de genişledi. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Ayrıca soruşturmayla bağlantılı dokuz şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi.

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#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#sermaye piyasası kurulu
#Tefas
#Pusula Portföy
#Muhammet Yarız
#Gündem
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