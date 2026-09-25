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Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 21:44
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 21:56

Irak Başbakanı Zeydi'den BM'de güçlü Türkiye mesajı: Enerjide yeni koridor hedefi

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi BM Genel Kurulu'nda Türkiye üzerinden dünya pazarlarına uzanacak enerji koridorlarını geliştirmek için çalıştıklarını açıkladı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Irak Başbakanı Zeydi'den BM'de güçlü Türkiye mesajı: Enerjide yeni koridor hedefi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 21:44
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 21:56

  Başbakanı Ali ez-Zeydi, ülkesinin petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirmeyi ve enerji hatlarını geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, , Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Irak Başbakanı Zeydi'den BM'de güçlü Türkiye mesajı: Enerjide yeni koridor hedefi

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirme ve enerji hatlarını geliştirme hedefini vurgulayarak, Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti.
Irak, petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirmeyi ve enerji hatlarını geliştirmeyi hedefliyor.
Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorları geliştiriliyor.
Kalkınma Yolu Projesi'nin tüm komşu ve dost ülkelerin ortaklığına açık olması isteniyor.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun sona ermesiyle stratejik ortaklarla ilişkilerde yeni bir döneme geçilecek.
Askeri iş birliğinden ekonomik ve kalkınma odaklı iş birliğine geçilmesi hedefleniyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Zeydi, ABD’nin New York kentinde düzenlenen (BM) Genel Kurulu’na hitap etti.

Irak Başbakanı Zeydi'den BM'de güçlü Türkiye mesajı: Enerjide yeni koridor hedefi

TÜRKİYE ÜZERİNDEN ENERJİ KORİDORU

Enerji hatları ve bağlantı koridorlarının geliştirilmesinin Irak’ın enerji güvenliğine katkı sağlayacağını ve arz güzergahlarının çeşitlendirilmesine imkan vereceğini ifade eden Zeydi, Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Zeydi, ’nin tüm komşu ve dost ülkelerin ortaklığına açık olmasını istediklerini kaydederek, ekonomik çıkarların bölgesel refahın oluşmasına katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak’taki misyonunun sona ermesiyle birlikte stratejik ortaklarla ilişkilerde de yeni bir döneme geçileceğini aktaran Zeydi, askeri iş birliğinden ekonomik ve kalkınma odaklı iş birliğine geçmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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#Türkiye
#birleşmiş milletler
#kalkınma yolu projesi
#Irak
#Ali Ez-zeydi
#Dünya
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