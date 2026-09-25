Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ülkesinin petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirmeyi ve enerji hatlarını geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

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HABERİN ÖZETİ Irak Başbakanı Zeydi'den BM'de güçlü Türkiye mesajı: Enerjide yeni koridor hedefi Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirme ve enerji hatlarını geliştirme hedefini vurgulayarak, Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti. Irak, petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirmeyi ve enerji hatlarını geliştirmeyi hedefliyor. Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorları geliştiriliyor. Kalkınma Yolu Projesi'nin tüm komşu ve dost ülkelerin ortaklığına açık olması isteniyor. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun sona ermesiyle stratejik ortaklarla ilişkilerde yeni bir döneme geçilecek. Askeri iş birliğinden ekonomik ve kalkınma odaklı iş birliğine geçilmesi hedefleniyor.

Zeydi, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na hitap etti.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN ENERJİ KORİDORU

Enerji hatları ve bağlantı koridorlarının geliştirilmesinin Irak’ın enerji güvenliğine katkı sağlayacağını ve arz güzergahlarının çeşitlendirilmesine imkan vereceğini ifade eden Zeydi, Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Zeydi, Kalkınma Yolu Projesi’nin tüm komşu ve dost ülkelerin ortaklığına açık olmasını istediklerini kaydederek, ekonomik çıkarların bölgesel refahın oluşmasına katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak’taki misyonunun sona ermesiyle birlikte stratejik ortaklarla ilişkilerde de yeni bir döneme geçileceğini aktaran Zeydi, askeri iş birliğinden ekonomik ve kalkınma odaklı iş birliğine geçmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.