AKOM İstanbul için 5 günlük hava tahminini yayımladı. Sıcaklıkların 12 dereceye kadar gerileyeceğini belirten AKOM, özellikle iki güne dikkat çekti. Hafta sonu ve hafta başında sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Bunun yanı sıra meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ''montunuzu yanınızda bulundurun'' diyerek uyarıda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AKOM’dan İstanbullulara sağanak uyarısı! Bu iki güne dikkat: ‘Montunuzu yanınızda bulundurun’ AKOM, İstanbul için yaptığı 5 günlük hava tahmininde hafta sonu ve hafta başında sağanak yağış beklendiğini ve sıcaklıkların 12 dereceye kadar gerileyeceğini duyurdu. İstanbul'da hafta sonu ve hafta başında sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıkların 12 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Pazar ve Pazartesi günleri hava gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacak. Yağışlarla birlikte sıcaklıkların 20 derecenin altına düşmesi bekleniyor. Hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak geçişleri öngörülüyor.

Zaman Dilimi Sıcaklık Genel Hava Koşulları Sabah 14°C Güneşli / Az Bulutlu Öğle 23°C Parçalı Bulutlu / Güneşli Akşam 17°C Bulutlu Gece 15°C Bulutlu

PAZAR VE PAZARTESİYE DİKKAT

İstanbul’da pazar ve pazartesi günleri havanın gök gürültülü ve sağanak yağışlı olması beklenirken, yağışlarla birlikte sıcaklıkların da hissedilir derecede düşerek 20 derecenin de altına düşeceği bildirildi.

Tarih Gün Hava Durumu Sıcaklık Yağış Miktarı 26.09.2026 Cumartesi Parçalı Bulutlu, Yerel Yağmurlu Min: 16°C / Max: 24°C 1-4 kg arası 27.09.2026 Pazar Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu Min: 16°C / Max: 21°C 10-20 kg arası 28.09.2026 Pazartesi Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu Min: 15°C / Max: 20°C 10-20 kg arası 29.09.2026 Salı Kuvvetli Sağanak Yağmurlu Min: 14°C / Max: 18°C 15-35 kg arası 30.09.2026 Çarşamba Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu Min: 12°C / Max: 16°C 5-12 kg arası 01.10.2026 Perşembe Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu Min: 13°C / Max: 20°C 5-12 kg arası

HAFTA BOYUNCA SAĞANAK GEÇİŞLERİ

Sıcaklıkların gerilemesiyle beraber hafta boyunca İstanbulluları yağışlı ve gök gürültülü bir hava durumu bekliyor.

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Yağışların hafta sonu (cumartesi) tekrardan başlayacağı, önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. Cumartesi gününe kadar 22-24°C aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların Pazar günü itibari ile azalarak tekrardan 20°C'lerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

UZMAN İSİM UYARIDA BULUNDU

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''İstanbul’da yarın akşam yağmur başlıyor. 7-8 gün yağmur var. Pazar gününden itibaren yağmurluksuz ve şemsiyesiz çıkmayın. Islanmak da iyidir. Sıcaklıklarda Ekim ortalamasına geliyor. 20 dereceyi geçmeyecek. Montunuzu yanınızda bulundurun'' diyerek uyarıda bulundu.