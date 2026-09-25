AKOM’dan İstanbullulara sağanak uyarısı! Bu iki güne dikkat: ‘Montunuzu yanınızda bulundurun’

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İstanbul
AKOM İstanbul için 5 günlük hava tahminini yayımladı. Sıcaklıkların 12 dereceye kadar gerileyeceğini belirten AKOM, özellikle iki güne dikkat çekti. Hafta sonu ve hafta başında sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Bunun yanı sıra meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ''montunuzu yanınızda bulundurun'' diyerek uyarıda bulundu.
|Zaman Dilimi
|Sıcaklık
|Genel Hava Koşulları
|Sabah
|14°C
|Güneşli / Az Bulutlu
|Öğle
|23°C
|Parçalı Bulutlu / Güneşli
|Akşam
|17°C
|Bulutlu
|Gece
|15°C
|Bulutlu
İstanbul’da pazar ve pazartesi günleri havanın gök gürültülü ve sağanak yağışlı olması beklenirken, yağışlarla birlikte sıcaklıkların da hissedilir derecede düşerek 20 derecenin de altına düşeceği bildirildi.
|Tarih
|Gün
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Yağış Miktarı
|26.09.2026
|Cumartesi
|Parçalı Bulutlu, Yerel Yağmurlu
|Min: 16°C / Max: 24°C
|1-4 kg arası
|27.09.2026
|Pazar
|Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu
|Min: 16°C / Max: 21°C
|10-20 kg arası
|28.09.2026
|Pazartesi
|Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu
|Min: 15°C / Max: 20°C
|10-20 kg arası
|29.09.2026
|Salı
|Kuvvetli Sağanak Yağmurlu
|Min: 14°C / Max: 18°C
|15-35 kg arası
|30.09.2026
|Çarşamba
|Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu
|Min: 12°C / Max: 16°C
|5-12 kg arası
|01.10.2026
|Perşembe
|Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu
|Min: 13°C / Max: 20°C
|5-12 kg arası
Sıcaklıkların gerilemesiyle beraber hafta boyunca İstanbulluları yağışlı ve gök gürültülü bir hava durumu bekliyor.
AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Yağışların hafta sonu (cumartesi) tekrardan başlayacağı, önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. Cumartesi gününe kadar 22-24°C aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların Pazar günü itibari ile azalarak tekrardan 20°C'lerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''İstanbul’da yarın akşam yağmur başlıyor. 7-8 gün yağmur var. Pazar gününden itibaren yağmurluksuz ve şemsiyesiz çıkmayın. Islanmak da iyidir. Sıcaklıklarda Ekim ortalamasına geliyor. 20 dereceyi geçmeyecek. Montunuzu yanınızda bulundurun'' diyerek uyarıda bulundu.