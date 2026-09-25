Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 16:02
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 17:00

AKOM’dan İstanbullulara sağanak uyarısı! Bu iki güne dikkat: ‘Montunuzu yanınızda bulundurun’

AKOM, İstanbul için 5 günlük hava tahminini yayımladı. Yapılan değerlendirmede; sıcaklıkların düşeceği belirtilirken, sağanak yağış için özellikle iki güne dikkat çekildi. Öte yandan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den önemli uyardı geldi. Şen, açıklamasında açıklamasında ‘montunuzu yanınızda bulundurun’ uyarısında bulundu. İşte İstanbul'da beklenen hava durumu...

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
AKOM’dan İstanbullulara sağanak uyarısı! Bu iki güne dikkat: ‘Montunuzu yanınızda bulundurun’
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 16:02
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 17:00

için 5 günlük hava tahminini yayımladı. Sıcaklıkların 12 dereceye kadar gerileyeceğini belirten AKOM, özellikle iki güne dikkat çekti. Hafta sonu ve hafta başında sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Bunun yanı sıra meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ''montunuzu yanınızda bulundurun'' diyerek uyarıda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

AKOM’dan İstanbullulara sağanak uyarısı! Bu iki güne dikkat: ‘Montunuzu yanınızda bulundurun’

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
AKOM, İstanbul için yaptığı 5 günlük hava tahmininde hafta sonu ve hafta başında sağanak yağış beklendiğini ve sıcaklıkların 12 dereceye kadar gerileyeceğini duyurdu.
İstanbul'da hafta sonu ve hafta başında sağanak yağışlar etkili olacak.
Sıcaklıkların 12 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.
Pazar ve Pazartesi günleri hava gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacak.
Yağışlarla birlikte sıcaklıkların 20 derecenin altına düşmesi bekleniyor.
Hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak geçişleri öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
AKOM’dan İstanbullulara sağanak uyarısı! Bu iki güne dikkat: ‘Montunuzu yanınızda bulundurun’
Zaman DilimiSıcaklıkGenel Hava Koşulları
Sabah14°CGüneşli / Az Bulutlu
Öğle23°CParçalı Bulutlu / Güneşli
Akşam17°CBulutlu
Gece15°CBulutlu

PAZAR VE PAZARTESİYE DİKKAT

İstanbul’da pazar ve pazartesi günleri havanın gök gürültülü ve sağanak yağışlı olması beklenirken, yağışlarla birlikte sıcaklıkların da hissedilir derecede düşerek 20 derecenin de altına düşeceği bildirildi. 

TarihGünHava DurumuSıcaklıkYağış Miktarı
26.09.2026CumartesiParçalı Bulutlu, Yerel YağmurluMin: 16°C / Max: 24°C1-4 kg arası
27.09.2026PazarGök Gürültülü Sağanak YağmurluMin: 16°C / Max: 21°C10-20 kg arası
28.09.2026PazartesiGök Gürültülü Sağanak YağmurluMin: 15°C / Max: 20°C10-20 kg arası
29.09.2026SalıKuvvetli Sağanak YağmurluMin: 14°C / Max: 18°C15-35 kg arası
30.09.2026ÇarşambaÇok Bulutlu, Aralıklı YağmurluMin: 12°C / Max: 16°C5-12 kg arası
01.10.2026PerşembeÇok Bulutlu, Aralıklı YağmurluMin: 13°C / Max: 20°C5-12 kg arası

HAFTA BOYUNCA SAĞANAK GEÇİŞLERİ 

Sıcaklıkların gerilemesiyle beraber hafta boyunca İstanbulluları yağışlı ve gök gürültülü bir hava durumu bekliyor.

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde: 

Yağışların hafta sonu (cumartesi) tekrardan başlayacağı, önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. Cumartesi gününe kadar 22-24°C aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların Pazar günü itibari ile azalarak tekrardan 20°C'lerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

UZMAN İSİM UYARIDA BULUNDU

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''İstanbul’da yarın akşam yağmur başlıyor. 7-8 gün yağmur var. Pazar gününden itibaren yağmurluksuz ve şemsiyesiz çıkmayın. Islanmak da iyidir. Sıcaklıklarda Ekim ortalamasına geliyor. 20 dereceyi geçmeyecek. Montunuzu yanınızda bulundurun'' diyerek uyarıda bulundu.

 

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#İstanbul
#Hava tahmini
#Sağanak Yağış
#Hafta sonu
#Akom
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.