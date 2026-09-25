Biran Damla Yılmaz hakkındaki tartışma yalnızca estetik işlem ücretleriyle sınırlı değil. Eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın daha önce yaptığı başvurularda, oyuncunun Almanya'da oturum izni almak amacıyla sahte belge düzenlediği iddiası da gündeme gelmişti. Bu suçlamalar kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuruda "resmî belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiaları yer almıştı.

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HABERİN ÖZETİ Almanya'dan Biran Damla Yılmaz'a hapis şoku! 14 milyon TL'lik estetik borcunu ödememişti Oyuncu Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın Almanya'da yaptığı hukuki başvurular ve Türkiye'deki suçlamalarla gündemde. Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da estetik işlemler için yaklaşık 285 bin euroluk borç iddiası bulunmaktadır. Eski sevgili Abdurrahman Aydın, Yılmaz'ın Almanya'da oturum izni almak amacıyla sahte belge düzenlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştur. Türkiye'deki başvurularda "resmî belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiaları yer almaktadır. Almanya'daki dosyanın merkezinde, Yılmaz'ın botoks, dudak dolgusu, lazer, selülit uygulamaları ve yüz vitaminleri gibi işlemlerin ücretlerinin bulunduğu öne sürülmüştür. Aydın'ın, Yılmaz'ın Almanya'daki işlemleri sırasında kefil olduğu ve borçların önemli bölümünü karşıladığı iddia edilmektedir. Yılmaz'ın avukatı, Almanya'da herhangi bir adli işlem veya yakalama kararı bulunmadığını belirtmiş, ancak son haberlerde 6 ay hapis cezası kararı verildiği ileri sürülmüştür.

BİRAN DAMLA YILMAZ'A 285 BİN EUROLUK BORÇ İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre; Almanya'daki dosyanın merkezinde, Yılmaz'ın ülkede bulunduğu dönemde yaptırdığı öne sürülen çeşitli işlemlerin ücretleri bulunuyor. Haberlerde botoks, dudak dolgusu, lazer, selülit uygulamaları ve yüz vitaminleri gibi işlemlerden söz edilirken, toplam tutarın yaklaşık 285 bin euroya ulaştığı ileri sürüldü. Daha önce kamuoyuna yansıyan haberlerde ise söz konusu borcun 144 bin euro olduğu iddia edilmişti. Bu nedenle dosyada yer alan rakamların farklı haberlerde değişiklik gösterdiği görülüyor.

ESKİ SEVGİLİSİ DE DOSYADA

İddialara göre Yılmaz'ın Almanya'daki işlemleri sırasında eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın kefil olarak gösterildiği ve borçların önemli bölümünün daha sonra Aydın tarafından karşılandığı öne sürüldü. Aydın'ın elindeki belgeleri Hamburg Türk Konsolosluğu'na sunduğu, evrakların yeminli tercüme ve apostil işlemlerinden geçirildiği de haberlerde yer aldı. Söz konusu belgelerin Türkiye'deki hukuki başvurularda kullanılmasının planlandığı aktarıldı.

SAHTE BELGE İDDİASI DA GÜNDEMDE

Yılmaz hakkında daha önce yapılan suç duyurusunda, Almanya'da oturum izni alabilmek amacıyla sahte belge düzenlediği iddiası ortaya atılmıştı. Şikâyet dilekçesinde, oyuncuya ait olduğu öne sürülen pasaport ve diploma belgelerinde farklı doğum tarihlerinin bulunduğu iddiasına da yer verilmişti. Şikâyetçi taraf, belgelerin kriminal incelemeden geçirilmesini talep etmişti.

Bu iddiaların ardından Yılmaz cephesi ise suçlamaları kabul etmedi. Oyuncunun avukatı, Haziran ayında yaptığı açıklamada Yılmaz hakkında Almanya'da herhangi bir adli işlem veya yakalama kararı bulunmadığını bildirmiş, Abdurrahman Aydın hakkında da uzaklaştırma kararı verildiğini ve tehdit ile ısrarlı takip kapsamında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

YILMAZ'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Biran Damla Yılmaz da ağustos ayında kendisine yöneltilen estetik operasyon iddialarıyla ilgili konuşmuştu. Oyuncu, söz konusu işlemlerin estetik amaçlı olmadığını, kadın sağlığı nedeniyle bir operasyon geçirdiğini ifade etmişti. Daha sonra basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına ise "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek cevap vermişti.

6 AY HAPİS CEZASI KARARI VERİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Gündeme gelen son haberlerde ise Almanya'daki süreçte Yılmaz hakkında 6 ay hapis cezası kararı verildiği ileri sürüldü. Ancak bu iddianın, daha önce Yılmaz'ın avukatı tarafından yapılan ve Almanya'da herhangi bir adli işlem veya yakalama kararı bulunmadığını belirten açıklamayla çeliştiği görülüyor. Bu nedenle dosyanın hukuki durumuna ilişkin kesin değerlendirme için resmî mahkeme kayıtlarının ve kararın içeriğinin ortaya konulması önem taşıyor.

AVRUPA'DA YAKALAMA KARARI İDDİASI

Dosyayla ilgili haberlerde ayrıca olası bir yakalama kararının Avrupa Birliği ülkelerinde nasıl uygulanabileceğine ilişkin değerlendirmeler de gündeme getirildi. Ancak mevcut haberlerde bu konuda farklı iddialar bulunduğundan, herhangi bir yakalama kararının kesinleştiği yönünde değerlendirme yapmak için resmî kararın görülmesi gerekiyor.

Biran Damla Yılmaz ile Abdurrahman Aydın arasındaki hukuki süreç, hem Almanya'daki borç iddiaları hem de Türkiye'deki sahte belge suçlamaları nedeniyle takip edilmeye devam ediyor.

