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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 09:18

Galatasaray'dan savunmaya radikal dokunuş! Cimbom, Portekizli yıldız için düğmeye bastı

Ligin ilk 6 haftasında kalesinde gördüğü gollerle son 60 sezonun en kötü savunma performansına imza atan Galatasaray, çareyi ara transfer döneminde buldu. Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez’in formsuzluğu sonrası harekete geçen sarı-kırmızılılar, yazın da gündeme gelen Portekizli yıldızı bitirmek için yeniden kolları sıvadı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'dan savunmaya radikal dokunuş! Cimbom, Portekizli yıldız için düğmeye bastı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 09:18

Süper Lig'e savunmada beklenmedik kayıplarla başlayan 'da alarm zilleri çalıyor. Kalesini gole kapatmakta zorlanan ve ilk 6 hafta itibarıyla son 60 yılın en kötü defansif istatistiğine gerileyen sarı-kırmızılı ekipte gözler ocak ayına çevrildi. 

Galatasaray'dan savunmaya radikal dokunuş! Cimbom, Portekizli yıldız için düğmeye bastı

Yenilen gollerde kritik hatalarıyla öne çıkan ve ikilisinin formu düşerken, teknik direktör ’un talebi doğrultusunda stoper takviyesi için liste başı belirlendi.

Galatasaray'dan savunmaya radikal dokunuş! Cimbom, Portekizli yıldız için düğmeye bastı

YARIM SEZON KİRALAMA VE ZORUNLU OPSİYON PLANI

Sarı-kırmızılı yönetim, yaz transfer döneminde de radarında olan Renato Veiga için İspanyol temsilcisi ’in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Daha önce Rafael Leao hamlesine ayrılan bütçe kısıtlamaları nedeniyle bu transferi bitiremeyen Galatasaray, ocak ayında daha kararlı bir strateji izleyecek.

Galatasaray'dan savunmaya radikal dokunuş! Cimbom, Portekizli yıldız için düğmeye bastı

Devre arasında yabancı kontenjanında yer açmayı hedefleyen yönetim, 23 yaşındaki Portekizli savunmacıyı önce yarım sezonluğuna kiralamayı, ardından da zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmayı planlıyor.

Galatasaray'dan savunmaya radikal dokunuş! Cimbom, Portekizli yıldız için düğmeye bastı

VİLLARREAL'İN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Geçtiğimiz sezon Chelsea'den 24.5 milyon euro bonservis bedeliyle İspanya'nın yolunu tutan Veiga, Villarreal'de sergilediği performansla takımın değişmez ismi haline geldi. İspanyol kulübünün yazın olduğu gibi ocak ayında da oyuncusunu kolay bırakmaya niyeti yok. 30 milyon euro seviyesinin altındaki tekliflere kapıyı kapatan Villarreal'i ikna etmek isteyen Galatasaray yönetimi, kadrodan yapacağı olası bir önemli oyuncu satışı halinde tüm imkanları zorlayacak.

Galatasaray'dan savunmaya radikal dokunuş! Cimbom, Portekizli yıldız için düğmeye bastı

SPORTİNG ALTYAPISINDAN ZİRVEYE

Tıpkı Rafael Leao gibi Sporting Lizbon altyapısında yetişen Renato Veiga; Chelsea ve Juventus gibi devlerdeki tecrübelerinin ardından gerçek potansiyelini Villarreal'de sahaya yansıttı. Portekiz Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Leao ile benzer bir gelişim çizgisi izleyen 23 yaşındaki stoper, İspanya'da gösterdiği çıkışla Avrupa'nın dikkat çeken savunmacıları arasına girdi.

Galatasaray'dan savunmaya radikal dokunuş! Cimbom, Portekizli yıldız için düğmeye bastı

HEM HAVADAN HEM YERDEN GEÇİT VERMİYOR

Fiziksel üstünlüğü ve uzun boyuna rağmen yüksek top tekniğiyle dikkat çeken Portekizli stoper, savunmanın gerisinden oyunu kurma becerisiyle öne çıkıyor. Hava toplarındaki hakimiyetinin yanı sıra yerden hamleleriyle de rakip forvetlere geçit vermeyen Veiga, attığı adrese teslim uzun paslarla takımını hızlıca hücuma kaldırma yeteneğine sahip. Okan Buruk'un da kadrosunda görmeyi çok istediği genç yıldız için ocak ayı bir hayli hareketli geçecek.

Galatasaray'dan savunmaya radikal dokunuş! Cimbom, Portekizli yıldız için düğmeye bastı
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ETİKETLER
#galatasaray
#okan buruk
#Abdülkerim Bardakcı
#Futbol
#davinson sanchez
#villarreal
#Spor
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