Fenerbahçe'de yarım kalan aşk tamamlanıyor! Ocak ayında Richarlison harekatı

Ara transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu kaliteli bir hücum oyuncusuyla takviye etmek isteyen Fenerbahçe, rotasını yeniden İngiltere'ye çevirdi. Sarı-lacivertli ekibin hedefindeki birinci isim ise Tottenham forması giyen Sambacı yıldız Richarlison oldu.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

1997 doğumlu tecrübeli hücum oyuncusunun adı, yaz transfer döneminde de sıkça sarı-lacivertli kulüple anılmıştı. İngiliz basınından Team Talk'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcuya olan ilgisini koruyor ve ocak ayında resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.

Bu sezon Londra temsilcisinde istediği forma şansını bulmakta zorlanan Richarlison, Tottenham formasıyla şu ana kadar sadece tek bir resmi karşılaşmada görev aldı ve toplam 68 dakika sahada kaldı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

2022 yılından bu yana Tottenham bünyesinde bulunan Brezilyalı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanıyor. Premier Lig ekibiyle geçirdiği 4 yıllık süreçte 134 resmi müsabakaya çıkan Sambacı, bu maçlarda 32 gol atıp 15 asistlik bir performans sergiledi.

2017'den bu yana İngiltere kariyerini Watford, Everton ve Tottenham formalarıyla sürdüren yetenekli oyuncunun, önümüzdeki transfer döneminde gelecek yeni teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE GÖREV YAPABİLİYOR

Fenerbahçe'nin radarına giren Richarlison, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Ana mevkisi santrfor olan 29 yaşındaki oyuncu; ihtiyaç halinde hem sol hem de sağ kanatta etkili bir şekilde forma giyebiliyor. İki ayağını da üst düzeyde kullanabilmesi, Sambacı yıldızı sarı-lacivertliler için biçilmiş kaftan haline getiriyor.

BREZİLYA EKİPLERİ DE PEŞİNDE

Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Richarlison için sadece Avrupa değil, ülkesi Brezilya'dan da yoğun bir ilgi var. Sambacı golcüyü kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Botafogo ve Vasco da Gama başı çekerken, Atletico Mineiro'nun da oyuncunun durumunu ve transfer şartlarını yakından izlediği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, ocak ayı transfer penceresi açılır açılmaz resmi temasları hızlandırarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor.