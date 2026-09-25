Netanyahu dünyayı bu cihazla tehdit etti! BM kürsüsünde boş salona konuşma yapmayı hazmedemedi

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuşurken başta Türkiye olmak üzere birçok ülke tarafından protesto edilen İsrail Başbakanı Netanyahu'nun boş salona konuşma yapması dünya gündemine oturdu. Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti salonu terk etti. Salonda sesler yükselirken, boş salona konuşma yapan Netanyahu, eline bir çağrı cihazı alarak dünyayı tehdit etti.

ELİNDEKİ CİHAZI GÖSTERİP TEHDİT ETTİ

Eline bir çağrı cihazı gösteren Netanyahu, “Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah kesinlikle hatırlıyor” dedi. Netanyahu'nun sözleri, 2024'te Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatıldığı saldırılara gönderme olarak değerlendirildi.

ÇAĞRI CİHAZLARI AYNI ANDA PATLAMIŞTI

17 Eylül 2024'te Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı binlerce çağrı cihazı eş zamanlı olarak patlamıştı. İlk gün gerçekleşen patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı.

YÜZLERCE KİŞİ YARALANMIŞTI

Çağrı cihazlarının patlamasından yalnızca bir gün sonra, 18 Eylül 2024'te Lübnan'ın farklı bölgelerinde bu kez telsizler ve başka iletişim cihazlarında patlamalar meydana geldi. İkinci saldırı dalgasında da çok sayıda kişi yaşamını yitirirken yüzlerce kişi yaralandı.

