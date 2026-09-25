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Dünya
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 08:37
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 08:42

Netanyahu dünyayı bu cihazla tehdit etti! BM kürsüsünde boş salona konuşma yapmayı hazmedemedi

Gazze'deki soykırımın faili İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında çok sayıda ülke heyeti salonu terk etti. Yuhalanan ve boş salona konuşma yapan Netanyahu, eline bir çağrı cihazı alarak dünyayı tehdit etti.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Netanyahu dünyayı bu cihazla tehdit etti! BM kürsüsünde boş salona konuşma yapmayı hazmedemedi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 08:37
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 08:42

81. Genel Kurulu'nda konuşurken başta Türkiye olmak üzere birçok ülke tarafından protesto edilen İsrail Başbakanı Netanyahu'nun boş salona konuşma yapması dünya gündemine oturdu. Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti salonu terk etti. Salonda sesler yükselirken, boş salona konuşma yapan Netanyahu, eline bir çağrı cihazı alarak dünyayı tehdit etti. 

Netanyahu dünyayı bu cihazla tehdit etti! BM kürsüsünde boş salona konuşma yapmayı hazmedemedi

ELİNDEKİ CİHAZI GÖSTERİP TEHDİT ETTİ

Eline bir çağrı cihazı gösteren Netanyahu, “Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? kesinlikle hatırlıyor” dedi. Netanyahu'nun sözleri, 2024'te 'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatıldığı saldırılara gönderme olarak değerlendirildi.

Netanyahu dünyayı bu cihazla tehdit etti! BM kürsüsünde boş salona konuşma yapmayı hazmedemedi

ÇAĞRI CİHAZLARI AYNI ANDA PATLAMIŞTI

17 Eylül 2024'te Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı binlerce çağrı cihazı eş zamanlı olarak patlamıştı. İlk gün gerçekleşen patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı.

Netanyahu dünyayı bu cihazla tehdit etti! BM kürsüsünde boş salona konuşma yapmayı hazmedemedi

YÜZLERCE KİŞİ YARALANMIŞTI

Çağrı cihazlarının patlamasından yalnızca bir gün sonra, 18 Eylül 2024'te Lübnan'ın farklı bölgelerinde bu kez telsizler ve başka iletişim cihazlarında patlamalar meydana geldi. İkinci saldırı dalgasında da çok sayıda kişi yaşamını yitirirken yüzlerce kişi yaralandı. 
 

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ETİKETLER
#Lübnan
#birleşmiş milletler
#genel kurul
#Hizbullah
#İsrail Başbakanı Netanyahu
#Dünya
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