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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 09:44

Ekrem İmamoğlu davasında tutuksuz sanıktan 500 bin dolar itirafı: Paranın nasıl taşındığını anlattı

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan tutuksuz sanık Süleyman Atik, 500 bin dolar rüşvet parasına ilişkin itiraflarda bulundu. Tutuksuz sanık Atik paranın taşınma yöntemini anlattı.

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Editor
 Murat Makas
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Ekrem İmamoğlu davasında tutuksuz sanıktan 500 bin dolar itirafı: Paranın nasıl taşındığını anlattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 09:44

davasında ‘yolsuzluk’ duruşması devam ederken ‘ Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 23'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmaları devam etti. Etkin pişmanlıktan faydalanan tutuksuz sanık Süleyman Atik savunma yaptı.

Ekrem İmamoğlu davasında tutuksuz sanıktan 500 bin dolar itirafı: Paranın nasıl taşındığını anlattı

ERTAN YILDIZ’DAN DESTEK İSTEDİ

Avukat olan Atik savunmasında 2010'dan beri ticaret ile uğraştığını söyleyerek, "Turizm ve restoran işletmeciliği yapmaktayım. 2015 yılıyla beraber danışmanlık işini de beraberinde yürütmekteyim. Özellikle Boğaziçi öngörünüm ve eski eser yapılarla alakalı uzmanlık alanım bulunmaktadır. 2015'ten beri bu konuda danışmanlık yapmaktayım. 2019'da Boğaziçi ön görünümde müvekkillerin iki tane dosyası mevcuttu ve bunlarla alakalı süreci takip ederken seçimlerden sonra müdüriyette değişiklikler oldu. Daha önceden de tanıdığımız, yine Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde görev yapan bir tanıdığımız müdire hanım oldu. Kendisinin benim dosyalarımla alakalı olumsuz rapor verip reddetmesi sonucu tanıdığım Ertan Yıldız'ı (İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı) ziyaret ederek, bu konuda desteğine ihtiyacım olduğunu söyledim. Kendisi beni (İBB Spor Kulübü Başkanı) ile tanıştırdı. Fatih Keleş'le tanıştıktan sonra kendisine durumu izah ettim. Aradan bir 3 ay geçtikten sonra Fatih Keleş dosyalarda gelen raporda haklı olmadığımı ve buna ruhsat ve iskân da veremeyeceğini söyledi. ‘Raporun yanlış olduğunu size izah etmeme müsaade edin' dediğimde, ‘bu konularda çok anlamam' dedi ve beni Yakup Öner'e (İBB Harita Mühendisi) yönlendirdi. Yakup Öner'le tanışıklığımız burada başladı" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu davasında tutuksuz sanıktan 500 bin dolar itirafı: Paranın nasıl taşındığını anlattı

"FATİH KELEŞ BELLİ BİR YA SOSYAL DESTEK YA BİR NAKİT ÜZERİNDEN BİR ŞEY İLETİRDİ BANA"

Atik, duruşmada savcı tarafından "Savcılıkta bir takım beyanlar vermişsiniz. Eylem bazlı ve örgüt bağlantısına ilişkin sorular soracağım. Yakup Öner ile Fatih Keleş'in Boğaziçi İmar'da resmi görevi var mıdır?" sorusuna, "Yoktur. Şimdi şöyle olurdu. Boğaziçi'ne, benim götürdüğüm bir dosya ret olursa bu konuyu alıp Yakup Öner'e götürüyordum. Yakup Öner bunu teknik açıdan, siyasi açıdan incelerdi tekrar. Çoğunu reddederdi. Olabilecek konuları da ‘tamam, bunda yardımcı olabiliriz' derdi. Ben de Fatih Bey'den randevu talep eder giderdim. Fatih Bey belli bir ya sosyal destek ya bir nakit adı altında bir şey iletirdi bana. Müvekkilimle görüşürdüm. Kabul etmesi durumunda süreci başlatırdık" yanıtını verdi.

PARA E-5 ÜZERİNDE BİR NOKTADA TESLİM ALINDI

Sanık Atik, bir oteldeki işlemlere göz yumulması karşılığında istenen 250 bin doların yaklaşık 125-150 bin dolarını E-5 üzerinde bir noktada teslim aldığını da duruşmada anlattı. Atik, "Fatih Keleş 2020-2021 yıllarında ziyarete gittiğimde veya beni davet ettiğinde bölgeyle alakalı bazı sorular sorardı. 'Burayla ilgili burada bir bilgin var mı?' dedi. Fikirlerimi söyledim ve kendisi 'tamam' dedi. Bir gün bir otel hakkında soru sordu. 'Buranın arkasında odalar var' dedim. 'İnşaat dönemi yapılıp kapatıldığını biliyorum ama şu anki durumunu bilmiyorum' dediğimde, 'evet konu o' dedi. Rakamlar üzerinde konuştuk, belli bir rakam söyledi. Hatta 'abi çok düşük değil mi bu rakam?' dedim. O dedi ki, 'Başkan Bey bir ara Malatya ziyaretinde kendisiyle tanışmış. Kendisinin de depremde destekleri olmuş. O yüzden böyle oldu' dedi. 'Tamam' dedim konuyu kapattım" şeklinde konuştu.

Atik, "Kendisiyle bir görüşmemizde bana 'Süleyman, burayla alakalı bir tahsilat söz konusu. Sen o bölgedesin, yardımcı olabilir misin?' dedi. 'Tamam abi' dedim. Kendileri bana bir numara verdi. Aradığımda E-5 üstü tarafında bir yerde ödemenin yarısını aldım. Geri kalan taksitiyle alakalı ben müsait olamadım. Kendileri bunu hallettiler ama nasıl hallettikleri konusunda bilgim yok" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının ifadelerindeki 250 bin dolar iddiası hakkında, "Bu para ne parasıydı, ne kadar kısmını siz almıştınız bu paranın?" sorusuna Atik, "Orada daha önceden yapılmış olan aykırılıkların açığa çıkarılması içindi. Orada yapılacak olan işlemlere göz yumulması içindi. Yarısını aldım 150 bin civarı olması lazım" cevabını verdi.

Ekrem İmamoğlu davasında tutuksuz sanıktan 500 bin dolar itirafı: Paranın nasıl taşındığını anlattı

PLEVNE SOKAK

Savcının, "Zafer Keleş'e para teslimi verilen Florya'da bulunan Plevne Sokak var. Burayı niye tercih ettiniz?" sorusuna Atik, "Bu teslimatı yapacağımızda, 'Basınköy'de buluşalım mı, olur mu?' dedi. 'olur abi' dedim. 'O taraftan geliyorum ben de sabah erkenden. Orada buluşuruz, sonra dağılırız' dedi. 'İyi, tamam' dedim. Buna istinaden böyle bir şey söyledim. O tarafta buluşuyorduk genelde" yanıtını verdi.

"ARABADAN ARABAYA TESLİM EDER, İŞİMİZE DEVAM EDERDİK"

Savcının "Teslimat nasıl olurdu? Plevne Sokak'ta saat 09.00'da buluşacaksınız. Size bir konum mu gelirdi?" sorusuna Atik, "Yok. Sokağı söylerdi. Hiç birbirimizi aramazdık. 'Tam 09.00'da oradayım abi' derdim, 09.00'da buluşurduk" dedi.

Savcının, "Plevne Sokak ulu orta bir yer. Niye burası tercih edildi, para teslimi nasıl olurdu?" sorusuna ise sanık Atik, "Arabadan arabaya teslim eder, işimize devam ederdik sohbet olmazdı" şeklinde cevap verdi.

İDDİANAME DEĞERLENDİRİLDİ

Atik hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede, örgütün başta Boğaziçi Öngörünüm alanı olmak üzere İstanbul genelinde imar, iskan, tadilat izinleri kapsında örgüt yöneticileri ve örgüt üyesi Yakup Öner'in taşınmaz sahipleriyle yaptıkları görüşme sonrasında varılan anlaşma üzerine paranın teslim alınması ve örgüt yöneticisi Fatih Keleş'e teslim edilmesi noktasında görevli olduğu, belediyelere ya da Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne başvuru yapan talep sahiplerinin Atik'e yönlendirildiği, örgüt adına pazarlığın Atik tarafından yürütüldüğü belirtilmişti.

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#ekrem imamoğlu
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#Boğaziçi İmar Müdürlüğü
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