Trabzonspor istiyordu, Beşiktaş devreye girdi: Gedson Fernandes iddialarına Serdal Adalı’dan son nokta!

Siyah-beyazlı camiada transfer hareketliliği sürerken, Başkan Serdal Adalı taraftarların merakla takip ettiği konulara açıklık getirdi. Gedson Fernandes transferine dair çıkan haberleri kesin bir dille reddeden Adalı, bu iddiaların oyuncunun piyasa değerini yükseltmek amacıyla ortaya atıldığını ifade etti.

"TEKNİK HEYETİMİZLE PLANLAMAMIZI YAPTIK"

Transfer stratejileri hakkında bilgi veren Beşiktaş Başkanı, teknik direktörün raporu doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti:

"Hocamız, stoper bölgesinde mevcut kadroyla bu yaz dönemini idare edebileceğimizi iletti. Bizim şu anki önceliğimiz Salih ve Orkun’u alternatifleyecek bir ismi kadroya katmak. Gedson Fernandes kesinlikle gündemimizde yer almıyor. Bizim adımızı sadece fiyat artırmak için kullanıyorlar."

"ŞAMPİYON OLMADAN KİMSE BİR YERE GİDEMEZ"

Takımdaki yıldız isimlerin transfer teklifleri almasıyla ilgili de net bir duruş sergileyen Serdal Adalı, tek hedeflerinin lig kupasını kaldırmak olduğunu altını çizerek şu sözlerle tamamladı:

"Şunu herkesin çok iyi bilmesini isterim: Şartlar ne olursa olsun biz bu kadroyu şampiyonluk hedefiyle kurduk. Bu saatten sonra kadromuza katacağımız başka bir yıldıza ihtiyacımız yok. Bizim tek bir amacımız var, o da sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak. Son ana kadar bu mücadelenin içinde olacağız. Beşiktaş’ta satılık tek bir futbolcu dahi yok. Şampiyonluk gelmeden bize ulaşan hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacağız, kapılarımız tamamen kapalı. Kimse bir yere ayrılmayacak."