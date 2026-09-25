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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 09:33

Trabzonspor istiyordu, Beşiktaş devreye girdi: Gedson Fernandes iddialarına Serdal Adalı’dan son nokta!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer gündemini sarsan Gedson Fernandes iddialarına ve takımdaki oyuncuların geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Trabzonspor istiyordu, Beşiktaş devreye girdi: Gedson Fernandes iddialarına Serdal Adalı’dan son nokta!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 09:33

Siyah-beyazlı camiada transfer hareketliliği sürerken, Başkan taraftarların merakla takip ettiği konulara açıklık getirdi. transferine dair çıkan haberleri kesin bir dille reddeden Adalı, bu iddiaların oyuncunun piyasa değerini yükseltmek amacıyla ortaya atıldığını ifade etti.

Trabzonspor istiyordu, Beşiktaş devreye girdi: Gedson Fernandes iddialarına Serdal Adalı’dan son nokta!

"TEKNİK HEYETİMİZLE PLANLAMAMIZI YAPTIK"

Transfer stratejileri hakkında bilgi veren Başkanı, teknik direktörün raporu doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti:

"Hocamız, stoper bölgesinde mevcut kadroyla bu yaz dönemini idare edebileceğimizi iletti. Bizim şu anki önceliğimiz Salih ve Orkun’u alternatifleyecek bir ismi kadroya katmak. Gedson Fernandes kesinlikle gündemimizde yer almıyor. Bizim adımızı sadece fiyat artırmak için kullanıyorlar."

Trabzonspor istiyordu, Beşiktaş devreye girdi: Gedson Fernandes iddialarına Serdal Adalı’dan son nokta!

"ŞAMPİYON OLMADAN KİMSE BİR YERE GİDEMEZ"

Takımdaki yıldız isimlerin transfer teklifleri almasıyla ilgili de net bir duruş sergileyen Serdal Adalı, tek hedeflerinin lig kupasını kaldırmak olduğunu altını çizerek şu sözlerle tamamladı:

"Şunu herkesin çok iyi bilmesini isterim: Şartlar ne olursa olsun biz bu kadroyu şampiyonluk hedefiyle kurduk. Bu saatten sonra kadromuza katacağımız başka bir yıldıza ihtiyacımız yok. Bizim tek bir amacımız var, o da sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak. Son ana kadar bu mücadelenin içinde olacağız. Beşiktaş’ta satılık tek bir futbolcu dahi yok. Şampiyonluk gelmeden bize ulaşan hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacağız, kapılarımız tamamen kapalı. Kimse bir yere ayrılmayacak."

Trabzonspor istiyordu, Beşiktaş devreye girdi: Gedson Fernandes iddialarına Serdal Adalı’dan son nokta!
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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Futbol
#gedson fernandes
#Serdal Adalı
#Orkun
#Salih
#Spor
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