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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 23:27
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 23:27

İmamoğlu davasında iş adamı Mehmet Faruk Baştürk 13 milyonluk rüşveti itiraf etti

Ekrem İmamoğlu'nun baş şüpheli olduğu yolsuzluk ve rüşvet davasında tutuksuz sanık iş adamı Mehmet Faruk Baştürk, 13 milyonluk rüşveti nasıl verdiğini anlattı. Baştürk, otelin imar sorununun çözülmesi için önce kreşe yardım olarak başlayan sürecin para teslim etmeye kadar vardığını söyledi.

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Editor
 Selahattin Demirel
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İmamoğlu davasında iş adamı Mehmet Faruk Baştürk 13 milyonluk rüşveti itiraf etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 23:27
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 23:27

Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasının 21’inci gününde savunma yapan iş adamı Mehmet Faruk Baştürk savcılıkta verdiği tüm ifadelerin geçerli olduğunu ve beraatini istediğini söyledi.

HABERİN ÖZETİ

İmamoğlu davasında iş adamı Mehmet Faruk Baştürk 13 milyonluk rüşveti itiraf etti

Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.
'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan iş adamı Mehmet Faruk Baştürk, savcılık ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek beraatini istedi ve 13 milyon TL'lik ödeme sürecine ilişkin detayları anlattı.
İş adamı Mehmet Faruk Baştürk, davanın ikinci duruşmasının 21'inci gününde savunmasını yaparak savcılıktaki ifadelerini yineledi ve beraat talebinde bulundu.
İddianamede, Baştürk'ün satın almak istediği otelin imar usulsüzlüklerini çözmek için Ekrem İmamoğlu, Elçin Karaoğlu ve İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ile görüştüğü ve kendisinden sosyal yardım adı altında para talep edildiği yer aldı.
İddianamede, kreş yapımı ve sosyal yardım adı altındaki rüşvet talebinin 13 milyon TL'ye dönüştüğü ve iki parça halinde verildiği ifade edildi.
Baştürk, savcının sorusu üzerine 13 milyon TL'yi 'Süleyman Atik. Gönderdiği elemanı olabilir ya da kendisi' diyerek teslim ettiğini belirtti.
Sürecin Yakup Öner'in kreş yardımı desteği yönlendirmesiyle başladığını ifade eden Baştürk, paylaşılan cep telefonu aracılığıyla belirlenen adreste iki seferde teslimat yapıldığını söyledi.
Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.

YARDIM KILIFIYLA PARA TALEBİ

İddianamede yer alan şu değerlendirmeyle ilgili Baştürk’e soru soruldu: "Mehmet Faruk Baştürk’ün sahibi olduğu Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sınırlarında bulunan satın almak istediği otelin imara ilişkin usulsüzlüklerini çözmek amacıyla Malatya’da örgüt yöneticisi Ekrem İmamoğlu ile görüşmeler gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. 

İmamoğlu davasında iş adamı Mehmet Faruk Baştürk 13 milyonluk rüşveti itiraf etti

Örgüt liderinin yönlendirmesi ile Baştürk, Boğaziçi İmar müdürü Elçin Karaoğlu ile görüşmeler gerçekleştirmiş sonrasında da örgüt liderinin talimatı uyarınca Yakup Öner (İBB Harita Mühendisi) ile görüşmüştür. 

Yakup Öner ile gerçekleştirdiği görüşmelerde Baştürk’ten sosyal yardım kılıfı ile para talep edildiği soruşturma dosyası kapsamında alınan ifadelerden anlaşılmıştır. Mehmet Faruk Baştürk’ten talep edilen sosyal yardım ve kreş yapımı adı altındaki rüşvet talebi 13 milyon TL’ye dönüştürülmüştür. Bu talep Baştürk’e iletilmiş ve kabul etmesi üzerine iki parça halinde verilmiştir." 

"13 MİLYON TL'Yİ TESLİM ETTİM"

Savcı tarafından konu hakkında sorulan, "13 milyon TL para verdiğinizi söylemişsiniz. Parayı kime teslim ettiniz?" sorusuna Baştürk, "Süleyman Atik. Gönderdiği elemanı olabilir ya da kendisi" yanıtını verdi. 

İmamoğlu davasında iş adamı Mehmet Faruk Baştürk 13 milyonluk rüşveti itiraf etti

"BİR KREŞ YARDIMI DESTEĞİYLE BAŞLADI SONRA ÖDEME YAPILDI"

Savcının, "Elçin Karaoğlu'na da yönlendirmiş doğru mu?" sorusuna Baştürk, "Süreç Yakup Öner'in (İBB Harita Mühendisi) yönlendirmesiyle oldu. Yakup Öner'in bir kreş yardım desteğiyle başladı. Sonra o şekilde Süleyman Atik'e yönlendirmesiyle ödeme yapıldı" dedi. 

Savcının "Bir numara paylaşıldı mı, nerede teslim ettiniz?" sorusuna Atik "Cep telefonu paylaşılmıştı. O telefonla görüşülerek adres belirlendi, o adreste teslimat yapıldı iki sefer" yanıtını verdi. Savcının "Siz 13 milyon TL anlaşıp daha sonra Yakup'un yönlendirmesiyle mi Süleyman'la görüştünüz?" sorusuna Baştürk "Evet" şeklinde cevap verdi.

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#ekrem imamoğlu
#Yakup Öner
#Mehmet Faruk Baştürk
#Boğaziçi İmar Müdürlüğü
#Elçin Karaoğlu
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