Gerçek avukat kimliğiyle bir günde 1 milyon TL'lik vurgun: Tuzağa düşüren bu mesaja dikkat

Dolandırıcılar yeni bir yönteme başvurarak bu kez avukatı hedef aldı. İzmir’de görev yapan Avukat Ebru Bilgen’in mesleki kimlik bilgilerini ele geçiren bir dolandırıcılık şebekesi, oluşturdukları sahte avukatlık ruhsatnamesiyle Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşı dolandırdı.

1 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇ

Dolandırıcılar vatandaşlara ‘uzlaşma dosyası' bulunduğunu ve gün içinde ödeme yapmazlarsa ceza davası açılacağının söyledi. Vatandaşların ‘avukat olduğunuzu nasıl anlayacağız' sorusu üzerine şebeke üyeleri, üzerinde Avukat Ebru Bilgen'in adı ve soyadı yer alan sahte ruhsatname görselleri gönderdi. Avukat Bilgen; dolandırıcıların, bu yönteme inanan mağdurların kiminden 80 bin TL, kiminden ise 120 bin TL olmak üzere bir günde yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç sağladıklarını tahmin ettiğini söyledi.

Avukat Ebru Bilgen, tuzağa düşmeyen bazı vatandaşların gün boyu hukuk bürosunu aradığını sistematik bir dolandırıcılık yürütüldüğünü fark ettiğini söyledi.

AVUKAT EBRU BİLGEN YAŞADIĞI OLAYI ANLATTI

Yaşadığı dolandırıcılık olayına dair açıklamalarda bulunan Avukat Ebru Bilgen, "Türkiye'nin çeşitli illerinden hukuk büromuza gelen aramalar belirgin şekilde arttı. İletişime geçen vatandaşlarımız; benim ad ve soyadımı kullanılarak arandıklarını, haklarında bir ‘uzlaşma dosyası' bulunduğunu ve gün içinde ödeme yapmazlarsa ceza davası açılacağının söylendiğini ifade ettiler. Mağdur ve mağdur adaylarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda, bunun sistematik bir dolandırıcılık girişimi olduğunu tespit ettik" diye konuştu.

Dolandırıcıların, ‘Sizin avukat olduğunuzu nereden bileceğiz' sorusu üzerine vatandaşlara sahte bir avukatlık ruhsatnamesi gönderdiklerini anlatan Ebru Bilgen, "Bu belgede benim adım ve soyadım yer alsa da üzerindeki fotoğraf ve baro sicil numarası şahsıma ait değildir. Adım kullanılarak sahte bir kimlik oluşturulmuş. Bu yöntemle 80 bin TL, 120 bin TL gibi ciddi tutarları dolandırıcılara kaptıran çok sayıda mağdur bulunmakta. Sadece büromuza ulaşan ihbarlardaki toplam meblağ dahi tek bir günde milyonlara ulaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Bu süreçte yalnızca kendisinin mağdur edilmediğini, bir hukukçunun adı kullanılarak mesleğine duyulan güvenin de zedelendiğini ifade eden Bilgen, "Vatandaşlarımızın bu konuda son derece dikkatli olmaları gerekmektedir. Hukuk bürosu adı altında aranarak sizden para talep edildiğinde, muhatabınızın gerçekten o avukat olup olmadığını mutlaka doğrulayın. Tarafınıza bir avukatın kimlik veya ruhsat görselinin gönderilmesi, doğrudan o kişiyle görüştüğünüz anlamına gelmez" diye belirtti.

"MESAJ İLE GELEN PARA TALEPLERİNE İTİBAR ETMEYİN"

Vatandaşların, haklarında bir dosya veya soruşturma olup olmadığını resmi kanallardan teyit edebildiklerinin altını çizen Bilgen, şunları kaydetti:

"Arayan büroya ait iletişim bilgileri de ilgili baronun resmi kayıtlarından kontrol edilmelidir. Gerçek bir hukuk bürosunun mesaj üzerinden iletişime geçerek "Ödeme yapmazsanız bugün davanız açılır" şeklinde aceleyle para talep etmesi söz konusu olamaz. Vatandaşlarımızın bu tür söylemlere kesinlikle itibar etmemelerini tavsiye ediyorum."