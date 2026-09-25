İstanbul Fatih’te bir otel sahibi çalışanları tarafından dolandırıldı. Koordineli şekilde hırsızlık yapan çalışanları belirleyen ekipler şüphelileri tutukladı.

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HABERİN ÖZETİ Çalışanları otel sahibini dolandırdı! Fatih’te milyon dolarlık vurgun İstanbul Fatih'te bir otel sahibi, çalışanları tarafından milyon dolarlık zarara uğratıldı ve hırsızlık yapan çalışanlar tutuklandı. Otel sahibi, çalışanları tarafından koordineli şekilde ve çeşitli yöntemlerle yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratıldı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

KOORDİNELİ DOLANDIRICILIK

Soruşturmada, otel sahibinin çalışanları tarafından koordineli şekilde ve çeşitli yöntemlerle yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratıldığı belirlendi.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin incelemelerinde, otel çalışanları S.Y. (45), S.M.K. (47), E.K. (27), M.A. (38), S.Ç. (52), M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B'nin (43) olayla bağlantılı olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Bu kapsamda, 21 Eylül'de düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y, S.M.K, E.K, M.A. ve S.Ç. tutuklandı, diğerleri hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.