Çalışanları otel sahibini dolandırdı! Fatih’te milyon dolarlık vurgun

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İstanbul
İstanbul Fatih’te bir otel sahibi çalışanları tarafından dolandırıldı. Koordineli şekilde hırsızlık yapan çalışanları belirleyen ekipler şüphelileri tutukladı.
Soruşturmada, otel sahibinin çalışanları tarafından koordineli şekilde ve çeşitli yöntemlerle yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratıldığı belirlendi.
Ekiplerin incelemelerinde, otel çalışanları S.Y. (45), S.M.K. (47), E.K. (27), M.A. (38), S.Ç. (52), M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B'nin (43) olayla bağlantılı olduğu tespit edildi.
Bu kapsamda, 21 Eylül'de düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y, S.M.K, E.K, M.A. ve S.Ç. tutuklandı, diğerleri hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.