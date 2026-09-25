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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 13:01

Çalışanları otel sahibini dolandırdı! Fatih’te milyon dolarlık vurgun

İstanbul Fatih’te bulunan bir otelin sahibi, çalışanları tarafından koordineli bir şekilde dolandırıldı. Otel sahibinin büyük bir maddi zarara uğradığı belirlenirken olayla bağlantısı bulunan şüpheliler tutuklandı.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 13:01

’te bir sahibi çalışanları tarafından dolandırıldı. Koordineli şekilde yapan çalışanları belirleyen ekipler şüphelileri tutukladı. 

HABERİN ÖZETİ

Çalışanları otel sahibini dolandırdı! Fatih’te milyon dolarlık vurgun

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Fatih'te bir otel sahibi, çalışanları tarafından milyon dolarlık zarara uğratıldı ve hırsızlık yapan çalışanlar tutuklandı.
Otel sahibi, çalışanları tarafından koordineli şekilde ve çeşitli yöntemlerle yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratıldı.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 5'i tutuklandı.
Diğer şüpheliler hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Çalışanları otel sahibini dolandırdı! Fatih’te milyon dolarlık vurgun

KOORDİNELİ DOLANDIRICILIK 

Soruşturmada, otel sahibinin çalışanları tarafından koordineli şekilde ve çeşitli yöntemlerle yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratıldığı belirlendi.

Çalışanları otel sahibini dolandırdı! Fatih’te milyon dolarlık vurgun

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin incelemelerinde, otel çalışanları S.Y. (45), S.M.K. (47), E.K. (27), M.A. (38), S.Ç. (52), M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B'nin (43) olayla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Çalışanları otel sahibini dolandırdı! Fatih’te milyon dolarlık vurgun

ŞÜPHELİLER HAKKINDA KARAR VERİLDİ 

Bu kapsamda, 21 Eylül'de düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y, S.M.K, E.K, M.A. ve S.Ç. tutuklandı, diğerleri hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

 

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#fatih
#İstanbul
#hırsızlık
#dolandırıcılık
#otel
#Gündem
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