Oğlunun katiline verilen cezayı yetersiz buldu! Acılı babanın sözleri yürek yaktı

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İstanbul
Burdur’da karıştığı kavgada hayatını kaybeden Volkan Korkmaz hakkında açılan davada karara varıldı. 30 yaşındaki Korkmaz’ın ailesi verilen karara tepki gösterdi.
28 Haziran günü Volkan Korkmaz, aralarında husumet bulunduğu R.Y. ve kardeşi H.A.Y.’nin arasında tartışma çıktı. Durumu öğrenen Muammer Yıldız, eline aldığı bıçak ile olaya dahil oldu. Cani, Volkan Korkmaz’ı 4 farklı yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Duruşmada savunma yapan Muammer Yıldız öldürmeye yönelik bir kastının olmadığını ifade etti. Mahkeme heyeti tarafından Muammer Yıldız için kasten öldürme suçundan ve haksız tahrik uygulanarak 12 yıl 6 ay, Volkan Korkmaz'ın babası Mehmet Korkmaz'ı yaraladığı için 5 ay ve olay esnasında B.T.'yi yaraladığı için de 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Baba Mehmet Korkmaz, gözyaşları içinde "Durumda anlatacak bir şey yok. İnsan öldürmenin cezası 12 yıl mı olur. 30 yıl boyunca ben oğluma neler yaptım. Ben oğlumu büyütmek için neler çektim. İnsan canı bu kadar ucuz mu. Yazıklar olsun, adalete güveniyordum. Bu karara itiraz edeceğim. Hakkımızı arayacağım. Bizler diri diri mezara girdik, ölü gibi yaşıyoruz hayatı" dedi.