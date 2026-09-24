Burdur’da karıştığı kavgada hayatını kaybeden Volkan Korkmaz hakkında açılan davada karara varıldı. 30 yaşındaki Korkmaz’ın ailesi verilen karara tepki gösterdi.



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HABERİN ÖZETİ Oğlunun katiline verilen cezayı yetersiz buldu! Acılı babanın sözleri yürek yaktı Burdur'da karıştığı kavgada 4 yerinden bıçaklanarak öldürülen Volkan Korkmaz davasında, sanık Muammer Yıldız'a verilen ceza ailenin tepkisine neden oldu. Volkan Korkmaz, aralarında husumet bulunan R.Y. ve kardeşi H.A.Y. ile çıkan tartışmaya dahil olan Muammer Yıldız tarafından 4 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Mahkeme heyeti, sanık Muammer Yıldız'a kasten öldürme suçundan ve haksız tahrik uygulanarak 12 yıl 6 ay, Volkan Korkmaz'ın babası Mehmet Korkmaz'ı yaraladığı için 5 ay ve B.T.'yi yaraladığı için 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ölen Volkan Korkmaz'ın babası Mehmet Korkmaz, verilen cezayı yetersiz bularak karara itiraz edeceğini belirtti.

4 FARKLI YERİNDEN BIÇAKLADI

28 Haziran günü Volkan Korkmaz, aralarında husumet bulunduğu R.Y. ve kardeşi H.A.Y.’nin arasında tartışma çıktı. Durumu öğrenen Muammer Yıldız, eline aldığı bıçak ile olaya dahil oldu. Cani, Volkan Korkmaz’ı 4 farklı yerinden bıçaklayarak öldürdü.

CANİ İÇİN KARAR ÇIKTI

Duruşmada savunma yapan Muammer Yıldız öldürmeye yönelik bir kastının olmadığını ifade etti. Mahkeme heyeti tarafından Muammer Yıldız için kasten öldürme suçundan ve haksız tahrik uygulanarak 12 yıl 6 ay, Volkan Korkmaz'ın babası Mehmet Korkmaz'ı yaraladığı için 5 ay ve olay esnasında B.T.'yi yaraladığı için de 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

‘’BİZ DİRİ DİRİ MEZARA GİRDİK’’

Baba Mehmet Korkmaz, gözyaşları içinde "Durumda anlatacak bir şey yok. İnsan öldürmenin cezası 12 yıl mı olur. 30 yıl boyunca ben oğluma neler yaptım. Ben oğlumu büyütmek için neler çektim. İnsan canı bu kadar ucuz mu. Yazıklar olsun, adalete güveniyordum. Bu karara itiraz edeceğim. Hakkımızı arayacağım. Bizler diri diri mezara girdik, ölü gibi yaşıyoruz hayatı" dedi.

