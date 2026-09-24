Gülhan Taş cinayeti davasında şoke eden sözler! ‘’Sevdiğim kadını öldürdüm’’

Ankara’da eski sevgilisi tarafından öldürülen Gülhan Taş davasında savcı, sanık Mehmet Say hakkında müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

DAVAYA ÖLDÜRÜLEN KADININ AİLESİ KATILDI

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Say, Gülhan Taş'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİLER

Gülhan Taş’ın babası Bünyamin Taş, sanıktan şikayetçi olduklarını ifade ederek, kızının Mehmet Say’dan kendilerine hiç bahsetmediğini ve sanığı tanımadıklarını söyledi. Anne Satı Taş da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

BARIŞMAK İSTEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Tutuklu sanık Mehmet Say ise, Gülhan Taş’ın kendisine gelerek barışmak istediğini iddia etti. Say, Taş’ın paraya ihtiyacı olduğunu ve açtığı davaları geri alması konusunda kendisini ikna etmek amacıyla barışmak için yanına geldiğini iddia etti.

EVİNİN ÖNÜNE GİTTİ

Sanığın olay günü Taş’ın bulunduğu binanın önüne gittiğini ve yaklaşık 1 saat 40 dakika boyunca binadan çıkmasını beklediğini kaydeden savcı, soruşturma evraklarına göre sanığın Gülhan Taş’ı sürekli rahatsız ettiğinin anlaşıldığını da ifade etti.

MÜEBBET CEZASINA ÇARPITIRILMASINI TALEP ETTİ

Savcı, "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

TEHDİT ALDIĞINI SÖYLEDİ

Sanık avukatları ise, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediklerini belirtti. Mütalaaya ilişkin beyanda bulunan sanık Say, Gülhan Taş ile son kez konuşmak için evinin önüne gittiğini ve aldığı tehditler sebebiyle yanında bıçak taşıdığını öne sürdü

‘’SEVDİĞİM KADINI ÖLDÜRDÜM’’

Mütalaayı reddeden Say, "Ben bu olayı tasarlayarak ya da planlayarak oraya gitmedim. Ben medeni şekilde son kez konuşmaya gitmiştim. Sevdiğim kadını öldürdüm. Ben onun için hayatımı değiştirmiştim. Kendimden daha çok sevmiştim onu, o nankörlük yaptı. Televizyona çıktı, tüm Türkiye’ye rezil etti beni. Ben tasarlayarak ve canavarca hisle hareket etmedim, konuşmaya gitmiştim" dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre talebini kabul ederken, Mehmet Say’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, 12 Kasım’a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Ankara’da 30 yaşındaki Gülhan Taş, yaklaşık 3 ay birliktelik yaşadıktan sonra ayrıldığı eski sevgilisi Mehmet Say tarafından 8 Aralık tarihinde vücudunun çeşitli yerlerine 21 bıçak darbesi alarak katledildi.