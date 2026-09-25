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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 10:19

Tarihi Eyüpspor zaferi sonrası İsmail Kartal'dan dikkat çeken Mert Hakan Yandaş kararı!

Trendyol Süper Lig’de Eyüpspor’u mağlup ederek kulüp tarihine geçen Fenerbahçe'de milli ara sıcak bir gelişmeyle hareketlendi. Zirve takibini sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, takımdan bir süredir uzak kalan Mert Hakan Yandaş ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Tarihi Eyüpspor zaferi sonrası İsmail Kartal'dan dikkat çeken Mert Hakan Yandaş kararı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 10:19

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren , Kadıköy'de konuk ettiği karşısında tarihi bir akşam yaşadı. Sahadan 8-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılan Kanarya, hem tarihi rekorunu kırdı hem de puanını 10'a yükselterek milli araya 6. sırada moral depolayarak girdi.

Tarihi Eyüpspor zaferi sonrası İsmail Kartal'dan dikkat çeken Mert Hakan Yandaş kararı!

Mücadelede fileleri 4 kez havalandıran maça damgasını vururken; Greenwood 2, Guendouzi ve İrfan Can Kahveci ise 1'er golle galibiyete katkı sağladı.

Tarihi Eyüpspor zaferi sonrası İsmail Kartal'dan dikkat çeken Mert Hakan Yandaş kararı!

İSMAİL KARTAL'DAN MERT HAKAN'A ÖZEL MESAİ

Lige verilen Uluslar Ligi arasında hazırlıklarına ara vermeden devam eden sarı-lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı. Cezası nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Mert Hakan Yandaş'ın cezasının tamamlanmasıyla birlikte takıma dönecek olması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Tarihi Eyüpspor zaferi sonrası İsmail Kartal'dan dikkat çeken Mert Hakan Yandaş kararı!

Teknik direktör 'ın, milli arada antrenman temposunu artıran 32 yaşındaki futbolcuyla birebir bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcının öğrencisine, "Kendini her an oynayacakmış gibi hazır tut. Önümüzdeki yoğun maç temposunda sana çok ihtiyacım olacak" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Mert Hakan'ın da verilen şansa en iyi şekilde karşılık verebilmek adına ekstra idmanlar yaptığı kaydedildi.

Tarihi Eyüpspor zaferi sonrası İsmail Kartal'dan dikkat çeken Mert Hakan Yandaş kararı!

SAHADA ÇOK YÖNLÜ KOZ

İsmail Kartal'ın, Mert Hakan Yandaş'ı kadroda joker olarak kullanmayı hedeflediği belirtiliyor. Asıl pozisyonu on numara olan tecrübeli futbolcu; ihtiyaç halinde merkez orta saha ve sağ kanat mevkilerinde de görev alabiliyor. Teknik heyet, oyuncunun bu çok yönlü yapısından faydalanmayı planlıyor.

Tarihi Eyüpspor zaferi sonrası İsmail Kartal'dan dikkat çeken Mert Hakan Yandaş kararı!

MERT HAKAN YANDAŞ'IN KARİYER YOLCULUĞU

altyapısına Yeşil Bursa'da adım atan Mert Hakan Yandaş, sırasıyla Altınordu, Tire 1922 Spor ve Menemen Belediye formaları giydi. Menemen Spor'daki çıkışının ardından Sivasspor'a transfer olan başarılı orta saha, burada sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. 2020 yılının yaz transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna katılan milli futbolcu, o tarihten bu yana sarı-lacivertli formayla mücadelesini sürdürüyor.

Tarihi Eyüpspor zaferi sonrası İsmail Kartal'dan dikkat çeken Mert Hakan Yandaş kararı!
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#fenerbahçe
#Eyüpspor
#mert hakan yandaş
#Futbol
#ismail kartal
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#Spor
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