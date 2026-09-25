Tarihi Eyüpspor zaferi sonrası İsmail Kartal'dan dikkat çeken Mert Hakan Yandaş kararı!

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Eyüpspor karşısında tarihi bir akşam yaşadı. Sahadan 8-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılan Kanarya, hem tarihi rekorunu kırdı hem de puanını 10'a yükselterek milli araya 6. sırada moral depolayarak girdi.

Mücadelede fileleri 4 kez havalandıran Vedat Muriç maça damgasını vururken; Greenwood 2, Guendouzi ve İrfan Can Kahveci ise 1'er golle galibiyete katkı sağladı.

İSMAİL KARTAL'DAN MERT HAKAN'A ÖZEL MESAİ

Lige verilen Uluslar Ligi arasında hazırlıklarına ara vermeden devam eden sarı-lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı. Cezası nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Mert Hakan Yandaş'ın cezasının tamamlanmasıyla birlikte takıma dönecek olması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, milli arada antrenman temposunu artıran 32 yaşındaki futbolcuyla birebir bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcının öğrencisine, "Kendini her an oynayacakmış gibi hazır tut. Önümüzdeki yoğun maç temposunda sana çok ihtiyacım olacak" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Mert Hakan'ın da verilen şansa en iyi şekilde karşılık verebilmek adına ekstra idmanlar yaptığı kaydedildi.

SAHADA ÇOK YÖNLÜ KOZ

İsmail Kartal'ın, Mert Hakan Yandaş'ı kadroda joker olarak kullanmayı hedeflediği belirtiliyor. Asıl pozisyonu on numara olan tecrübeli futbolcu; ihtiyaç halinde merkez orta saha ve sağ kanat mevkilerinde de görev alabiliyor. Teknik heyet, oyuncunun bu çok yönlü yapısından faydalanmayı planlıyor.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN KARİYER YOLCULUĞU

Futbol altyapısına Yeşil Bursa'da adım atan Mert Hakan Yandaş, sırasıyla Altınordu, Tire 1922 Spor ve Menemen Belediye formaları giydi. Menemen Spor'daki çıkışının ardından Sivasspor'a transfer olan başarılı orta saha, burada sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. 2020 yılının yaz transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna katılan milli futbolcu, o tarihten bu yana sarı-lacivertli formayla mücadelesini sürdürüyor.