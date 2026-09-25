Avusturya İsrail maçında skandal! İsrailli futbolcudan akılalmaz hareket: Faturası ağır oldu

Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi Avusturya, ilk yarının sonlarında Romano Schmid'in penaltı golüyle soyunma odasına 1-0 üstün gitti. Karşılaşmanın 55. dakikasında İsrail, Saied Abu Farchi'nin kafa golüyle skoru 1-1'e getirerek umutlandı.

Ancak genç oyuncunun golün hemen ardından sergilediği sorumsuz davranış, maça damga vurdu.

KORNER DİREĞİNİ SİLAH GİBİ KULLANDI

Attığı golün ardından korner gönderini yerinden sökerek rakip tribünlere ve sahaya karşı silahla ateş ediyormuş gibi bir hareket yapan Abu Farchi, sporun birleştirici ruhuna aykırı bir görüntüye imza attı. Pozisyondan henüz dört dakika önce sarı kart görmüş olmasına rağmen böyle bir taşkınlığa girişen genç oyuncu, hakem tarafından ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırılarak oyundan atıldı. Spor sahalarında şiddeti andıran bu tür eylemlerin yeri olmadığını vurgulayan hakem kararı, İsrail’i sahada 10 kişi bıraktı.

GÜLÜNÇ SAVUNMA MAZERET OLMADI

Yaptığı skandal hareketle takımını en kritik anda yalnız bırakan Abu Farchi'nin, olayı "bilardo ıstakası taklidi" olarak nitelendirmesi ise sergilenen disiplinsizliği örtmeye yetmedi. Hakem bu absürt gerekçeyi reddederek kararından taviz vermedi. Maçın ardından konuşan İsrail Teknik Direktörü Ran Ben Shimon'un "O genç bir çocuk, öğrenecek. Onu destekleyeceğiz" şeklindeki açıklaması ise oyuncunun bu kabul edilemez tutumuna yönelik bir özeleştiri sunmaktan ziyade olayı geçiştirme çabası olarak değerlendirildi.

SORUMSUZLUĞUN BEDELİ MAÇIN KAYBEDİLMESİ OLDU

Saha içindeki bu yakışıksız hareketin ve sayısal eksikliğin bedelini İsrail milli takımı ağır ödedi. Oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren Avusturya, 90. dakikada Phillipp Mwene ve uzatmalarda Sasa Kalajdzic'in attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.