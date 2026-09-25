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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 10:46

Avusturya İsrail maçında skandal! İsrailli futbolcudan akılalmaz hareket: Faturası ağır oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya'ya 3-1 yenilen İsrail Milli Takımı'nda santrfor Saied Abu Farchi'nin sergilediği sportmenlik dışı hareket geceye damga vurdu. Takımına beraberliği getiren golün ardından yaşadığı sevinç gösterisi sonrası ikinci sarı karttan oyundan ihraç edildi. Aldığı kart sonrası savunması ise şoke etti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Avusturya İsrail maçında skandal! İsrailli futbolcudan akılalmaz hareket: Faturası ağır oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 10:46

Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi , ilk yarının sonlarında Romano Schmid'in penaltı golüyle soyunma odasına 1-0 üstün gitti. Karşılaşmanın 55. dakikasında , Saied Abu Farchi'nin kafa golüyle skoru 1-1'e getirerek umutlandı. 

Avusturya İsrail maçında skandal! İsrailli futbolcudan akılalmaz hareket: Faturası ağır oldu

Ancak genç oyuncunun golün hemen ardından sergilediği sorumsuz davranış, maça damga vurdu.

Avusturya İsrail maçında skandal! İsrailli futbolcudan akılalmaz hareket: Faturası ağır oldu

KORNER DİREĞİNİ SİLAH GİBİ KULLANDI

Attığı golün ardından korner gönderini yerinden sökerek rakip tribünlere ve sahaya karşı silahla ateş ediyormuş gibi bir hareket yapan Abu Farchi, sporun birleştirici ruhuna aykırı bir görüntüye imza attı. Pozisyondan henüz dört dakika önce sarı kart görmüş olmasına rağmen böyle bir taşkınlığa girişen genç oyuncu, hakem tarafından ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırılarak oyundan atıldı. Spor sahalarında şiddeti andıran bu tür eylemlerin yeri olmadığını vurgulayan hakem kararı, İsrail’i sahada 10 kişi bıraktı.

Avusturya İsrail maçında skandal! İsrailli futbolcudan akılalmaz hareket: Faturası ağır oldu

GÜLÜNÇ SAVUNMA MAZERET OLMADI

Yaptığı skandal hareketle takımını en kritik anda yalnız bırakan Abu Farchi'nin, olayı "bilardo ıstakası taklidi" olarak nitelendirmesi ise sergilenen disiplinsizliği örtmeye yetmedi. Hakem bu absürt gerekçeyi reddederek kararından taviz vermedi. Maçın ardından konuşan İsrail Teknik Direktörü Ran Ben Shimon'un "O genç bir çocuk, öğrenecek. Onu destekleyeceğiz" şeklindeki açıklaması ise oyuncunun bu kabul edilemez tutumuna yönelik bir özeleştiri sunmaktan ziyade olayı geçiştirme çabası olarak değerlendirildi.

Avusturya İsrail maçında skandal! İsrailli futbolcudan akılalmaz hareket: Faturası ağır oldu

SORUMSUZLUĞUN BEDELİ MAÇIN KAYBEDİLMESİ OLDU

Saha içindeki bu yakışıksız hareketin ve sayısal eksikliğin bedelini İsrail milli takımı ağır ödedi. Oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren Avusturya, 90. dakikada Phillipp Mwene ve uzatmalarda Sasa Kalajdzic'in attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Avusturya İsrail maçında skandal! İsrailli futbolcudan akılalmaz hareket: Faturası ağır oldu
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ETİKETLER
#israil
#Avusturya
#Futbol
#Romano Schmid
#Saied Abu Farchi
#Ran Ben Shimon
#Spor
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