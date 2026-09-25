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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 10:47

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada Ankara merkezli 16 ilde ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı. FETÖ/PDY bünyesinde "tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak" ve soruşturmayı engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 33 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 10:47

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 2. dalga operasyonun düğmesine bastı. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yaptığı açıklama ile 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 33 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Adı gözaltı listesinde bulunan 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken, dört şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmada hakikatin izini sürmeye devam ettiklerini ve FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.
Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasının aydınlatılması için yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.
FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri yapıldı, 33 şüpheli gözaltına alındı.
10 şüphelinin cezaevinde olduğu, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi gibi eylemler araştırılıyor.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in açıklaması şu şekilde: 

MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA HAKİKATİN İZİNİ SÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ!

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayının tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen soruşturmayı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.

FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Soruşturma kapsamında; arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ile maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.

Bu tarihi soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, soruşturmayı destekleyen Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza, sahada operasyonu başarıyla yürüten Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Aradan geçen süre ne olursa olsun, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir!

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