Galatasaray'da Victor Osimhen sürprizi! Okan Buruk kararını verdi: Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Sarı-kırmızılı taraftarların yollarını gözlediği Victor Osimhen cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşık 3 haftadır sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan ve yokluğu derinden hissedilen dünya yıldızının formasına kavuşacağı maç için yeni bir planlama yapıldı. Süreci titizlikle yürüten teknik direktör Okan Buruk ve sağlık heyeti, kritik Avrupa virajı öncesi işi şansa bırakmak istemiyor.

YOKLUĞUNDA GALATASARAY YARA ALDI

Hatırlanacağı üzere; Galatasaray'ın 3-2'lik skorla galip geldiği Başakşehir mücadelesinde talihsiz bir sakatlık yaşayan Osimhen, takımını zorlu periyotta yalnız bırakmak zorunda kalmıştı. Nijeryalı golcünün forma giyemediği Kocaelispor, Sporting ve Trabzonspor maçlarında hücumda aksayan Cimbom, bu 3 müsabakadan 2 yenilgi ve yalnızca 1 galibiyet çıkarabilmişti.

MİLLİ TAKIM'DAN ÇIKARILMIŞTI: KASIMPAŞA BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ

Sakatlığının devam etmesi nedeniyle Nijerya Milli Takımı'nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı maçların aday kadrosundan da affını isteyen golcü oyuncunun durumu merak konusuydu. Kamuoyunda, Osimhen'in 3 haftalık milli aranın ardından Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasıyla yeşil sahalara dönüş yapması bekleniyordu. Ancak teknik heyetin planının farklı olduğu ortaya çıktı.

KASIMPAŞA'DA RİSK EDİLMEYECEK

Victor Osimhen'in sağlık durumunu anbean takip eden teknik direktör Okan Buruk ve kulüp sağlık ekibi, yıldız ismi Kasımpaşa maçında kesinlikle riske atmak istemiyor. Tam olarak hazır olmadan sahaya sürülmesinin daha büyük sorunlara yol açabileceği düşüncesiyle oyuncunun dinlendirilmesine karar verildi.

ASIL HEDEF "DEVLER LİGİ"NDEKİ BARCELONA SINAVI

Haberin detaylarında, Galatasaray'ın asıl planının Avrupa sahnesi olduğu vurgulandı. Teknik heyetin, Nijeryalı yıldızı 13 Ekim Salı günü "Devler Ligi"nde oynanacak kritik Barcelona maçında tamamen iyileşmiş bir şekilde sahaya sürmeyi planladığı kaydedildi.

FORMA DENİZ GÜL'DEN ASIL SAHİBİNE GEÇİYOR

Osimhen'in tamamen sağlığına kavuşup takıma katılmasıyla birlikte ilk 11'de de taşlar yerine oturacak. Okan Buruk'un, Barcelona maçıyla birlikte forvet hattında son maçlarda görev yapan Deniz Gül'ü yedeğe çekerek formayı yeniden Nijeryalı yıldıza teslim etmesine kesin gözüyle bakılıyor.