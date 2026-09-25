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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 12:09

Galatasaray'da Victor Osimhen sürprizi! Okan Buruk kararını verdi: Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Sakatlığı nedeniyle haftalardır sahalardan uzak kalan Victor Osimhen için herkes Kasımpaşa maçını beklerken, teknik direktör Okan Buruk ve sağlık heyetinden sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten sızan son bilgilere göre yıldız golcü için ters köşe bir plan hazırlandı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da Victor Osimhen sürprizi! Okan Buruk kararını verdi: Sahalara dönüş tarihi belli oldu
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 12:09

Sarı-kırmızılı taraftarların yollarını gözlediği cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşık 3 haftadır sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan ve yokluğu derinden hissedilen dünya yıldızının formasına kavuşacağı maç için yeni bir planlama yapıldı. Süreci titizlikle yürüten teknik direktör ve sağlık heyeti, kritik Avrupa virajı öncesi işi şansa bırakmak istemiyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen sürprizi! Okan Buruk kararını verdi: Sahalara dönüş tarihi belli oldu

YOKLUĞUNDA GALATASARAY YARA ALDI 

Hatırlanacağı üzere; 'ın 3-2'lik skorla galip geldiği Başakşehir mücadelesinde talihsiz bir sakatlık yaşayan Osimhen, takımını zorlu periyotta yalnız bırakmak zorunda kalmıştı. Nijeryalı golcünün forma giyemediği Kocaelispor, Sporting ve Trabzonspor maçlarında hücumda aksayan Cimbom, bu 3 müsabakadan 2 yenilgi ve yalnızca 1 galibiyet çıkarabilmişti.

Galatasaray'da Victor Osimhen sürprizi! Okan Buruk kararını verdi: Sahalara dönüş tarihi belli oldu

MİLLİ TAKIM'DAN ÇIKARILMIŞTI: KASIMPAŞA BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ 

Sakatlığının devam etmesi nedeniyle Nijerya Milli Takımı'nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı maçların aday kadrosundan da affını isteyen golcü oyuncunun durumu merak konusuydu. Kamuoyunda, Osimhen'in 3 haftalık milli aranın ardından Süper Lig'deki karşılaşmasıyla yeşil sahalara dönüş yapması bekleniyordu. Ancak teknik heyetin planının farklı olduğu ortaya çıktı.

KASIMPAŞA'DA RİSK EDİLMEYECEK 

Victor Osimhen'in sağlık durumunu anbean takip eden teknik direktör Okan Buruk ve kulüp sağlık ekibi, yıldız ismi Kasımpaşa maçında kesinlikle riske atmak istemiyor. Tam olarak hazır olmadan sahaya sürülmesinin daha büyük sorunlara yol açabileceği düşüncesiyle oyuncunun dinlendirilmesine karar verildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen sürprizi! Okan Buruk kararını verdi: Sahalara dönüş tarihi belli oldu

ASIL HEDEF "DEVLER LİGİ"NDEKİ BARCELONA SINAVI 

Haberin detaylarında, Galatasaray'ın asıl planının Avrupa sahnesi olduğu vurgulandı. Teknik heyetin, Nijeryalı yıldızı 13 Ekim Salı günü "Devler Ligi"nde oynanacak kritik maçında tamamen iyileşmiş bir şekilde sahaya sürmeyi planladığı kaydedildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen sürprizi! Okan Buruk kararını verdi: Sahalara dönüş tarihi belli oldu

FORMA DENİZ GÜL'DEN ASIL SAHİBİNE GEÇİYOR 

Osimhen'in tamamen sağlığına kavuşup takıma katılmasıyla birlikte ilk 11'de de taşlar yerine oturacak. Okan Buruk'un, Barcelona maçıyla birlikte forvet hattında son maçlarda görev yapan Deniz Gül'ü yedeğe çekerek formayı yeniden Nijeryalı yıldıza teslim etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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ETİKETLER
#galatasaray
#okan buruk
#Barcelona
#victor osimhen
#Futbol
#kasımpaşa
#Spor
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