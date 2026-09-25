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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 11:18

Vedat Muriqi attı, Kosova kazandı! Gol sevinci UEFA'yı harekete geçirebilir

UEFA Uluslar Ligi ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk eden Kosova, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Zaferi getiren golü atan Fenerbahçeli forvet Vedat Muriqi'nin, fileleri havalandırdıktan sonra açtığı tişörtteki mesaj spor kamuoyunun gündemine oturdu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Vedat Muriqi attı, Kosova kazandı! Gol sevinci UEFA'yı harekete geçirebilir
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 11:18

UEFA Uluslar Ligi heyecanı Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan Kosova - İrlanda Cumhuriyeti mücadelesiyle başladı. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada ev sahibi Kosova, rakibini tek golle geçerek turnuvaya 3 puanla merhaba dedi.

HABERİN ÖZETİ

Vedat Muriqi attı, Kosova kazandı! Gol sevinci UEFA'yı harekete geçirebilir

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
UEFA Uluslar Ligi'nde Kosova, İrlanda Cumhuriyeti'ni Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı, ancak Muriqi'nin gol sevinci sırasında UÇK liderlerine destek veren tişört göstermesi UEFA'nın disiplin soruşturması ihtimalini doğurdu.
Vedat Muriqi, 83. dakikada attığı golle Kosova'yı 1-0 öne geçirdi.
Muriqi, gol sonrası üzerinde Arnavutça "Drejtësi për Çlirimtarët" (Kurtarıcılar için adalet) yazılı tişört gösterdi.
Bu hareketin, Lahey'deki Kosova Uzman Odaları'nda yargılanan eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) liderlerine destek amacıyla yapıldığı belirtildi.
Kosova Uzman Odaları, daha önce eski UÇK liderleri Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi ve Jakup Krasniqi'ye toplam 81 yıl hapis cezası vermişti.
Muriqi'nin bu politik mesajı sonrası UEFA'nın disiplin soruşturması başlatıp başlatmayacağı belirsizliğini koruyor.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Vedat Muriqi attı, Kosova kazandı! Gol sevinci UEFA'yı harekete geçirebilir

KİLİDİ VEDAT MURİQİ AÇTI

Mücadelenin skorunu belirleyen hamle 83. dakikada geldi. Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Vedat Muriqi, kaydettiği kritik golle takımını 1-0 öne geçirdi ve müsabakanın skorunu tayin etti. Ancak maça damga vuran olay, golün ardından yaşananlar oldu.

Vedat Muriqi attı, Kosova kazandı! Gol sevinci UEFA'yı harekete geçirebilir

GOL SEVİNCİNDEKİ MESAJ DİKKAT ÇEKTİ

Golün ardından tribünlere koşan Muriqi, üzerinde Arnavutça "Drejtësi për Çlirimtarët" (Kurtarıcılar için adalet) yazılı tişörtü taraftarlara gösterdi. Bu hareketin, Lahey'deki Kosova Uzman Odaları tarafından yargılanan eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) liderlerine destek vermek amacıyla yapıldığı öğrenildi. Bitiş düdüğünün ardından Kosovalı diğer oyuncular da aynı tişörtleri giyerek tribünleri selamladı.

Vedat Muriqi attı, Kosova kazandı! Gol sevinci UEFA'yı harekete geçirebilir

UÇK YÖNETİCİLERİNE TOPLAM 81 YIL HAPİS

Söz konusu protesto, mahkemenin kısa süre önce açıkladığı karara dayanıyor. Kosova Uzman Odaları, 16 Eylül'de eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi ve Jakup Krasniqi hakkında kararını vermişti. Yasa dışı gözaltı, zalimane muamele, işkence ve cinayet gibi savaş suçlarından suçlu bulunan sanıklardan Thaçi ve Krasniqi 25'er yıl, Veseli 18 yıl, Selimi ise 13 yıl hapis cezası aldı. Toplamda 81 yılı bulan cezaların yanı sıra mahkeme, sanıkların insanlığa karşı suçlardan beraat ettiğini duyurmuştu.

Vedat Muriqi attı, Kosova kazandı! Gol sevinci UEFA'yı harekete geçirebilir

GÖZLER UEFA DİSİPLİN KURULU'NDA

Vedat Muriqi'nin saha içinde politik olarak değerlendirilebilecek bir mesaj vermesi, disiplin soruşturması ihtimalini doğurdu. Karşılaşmada yaşanan bu olayın ardından henüz UEFA kanadından açılmış resmi bir soruşturma ya da verilmiş bir ceza kararı bulunmuyor. Deneyimli golcünün yaptırım alıp almayacağı veya UEFA'nın nasıl bir adım atacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Vedat Muriqi attı, Kosova kazandı! Gol sevinci UEFA'yı harekete geçirebilir
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