Uluslar A Ligi'nde perde açılıyor: Türkiye Fransa karşısında! İşte dev maçın muhtemel 11'leri

A Milli Takımımız, kulvarında Avrupa'nın en iyilerinin yer aldığı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli Stadı'nda Fransa ile kozlarını paylaşıyor.

KADRODA SON DURUM VE EKSİKLER

Kritik maç öncesinde Ay-Yıldızlı ekipte sakatlık gelişmesi yaşanıyor. Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisine devam edilen Orkun Kökçü'nün zorlu Fransa mücadelesinde görev alması beklenmiyor. Konuk ekip Fransa'da ise stoper bölgesinde önemli bir eksik bulunuyor; 27 yaşındaki savunma oyuncusu Ibrahima Konate sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

FRANSA'YA KARŞI SON DÖNEMDE GEÇİT VERMEDİK

Tarihinde Fransa ile 7. kez karşı karşıya gelecek olan Türkiye, toplam istatistikte geride kalsa da son yıllarda rakibine üstünlük kurmayı başardı.

İki ülke arasında oynanan 6 maçta Fransa 4, Türkiye 1 galibiyet alırken, 1 mücadele eşitlikle noktalandı. Ancak Ay-Yıldızlılar, Fransızlara karşı son iki maçta unutulmaz performanslara imza attı:

8 Haziran 2019 (EURO 2020 Elemeleri): Konya'da oynanan maçı Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 kazandık.

Konya'da oynanan maçı Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 kazandık. 14 Ekim 2019 (EURO 2020 Elemeleri): Paris'teki rövanşta yine Kaan Ayhan'ın kaydettiği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak rakibimize boyun eğmedik.

KOCAELİ UĞURLU GELİYOR: 3'TE 3 HEDEFİ

A Milli Takım, Kocaeli kentinde bugüne kadar çıktığı 2 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Şehirdeki milli takım serüveni 2008 yılında başlayan Bizim Çocuklar, bu seriyi Fransa karşısında da sürdürmek istiyor.

20 Ağustos 2008: İsmetpaşa Stadı'nda oynanan özel maçta Şili 1-0 mağlup edildi.

İsmetpaşa Stadı'nda oynanan özel maçta Şili 1-0 mağlup edildi. 14 Ekim 2025: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Gürcistan 4-1'lik skorla geçildi.

TARİHTEKİ 655. RANDEVU

Ay-Yıldızlı ekibimiz, Fransa karşısında ay-yıldızlı formayla 655'inci maçına çıkıyor. 103 yıllık şanlı tarihinde 365'i resmi, 289'u özel olmak üzere 654 karşılaşmayı geride bırakan Milli Takım; 1'i hükmen olmak üzere 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 243 yenilgi aldı.

Söz konusu maçların 281'ini iç sahada, 279'unu deplasmanda ve 94'ünü tarafsız sahada oynayan Türkiye, rakip filelere 906 gol gönderirken kalesinde 932 gol gördü.

MONTELLA İLE 37. SINAV

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlı ekibin başında 37'nci kez sahaya çıkacak. İtalyan çalıştırıcı yönetiminde daha önce 27'si resmi, 9'u özel olmak üzere 36 maça çıkan milliler, bu periyotta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti. Montella döneminde 64 gol atan Türkiye, kalesinde 46 gol gördü.

MAÇ PROGRAMI VE MUHTEMEL 11'LER

Saat: 21:45

21:45 Maç: Türkiye - Fransa

Türkiye - Fransa Yayın: ATV

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Kerem, Barış Alper, Deniz.

FFRANSA: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf, Rabiot, Camavinga, Olise, Cherki, Doue, Mbappe.