Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Singo açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Galatasaray’da gündeme dair sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kulüp Başkanı Dursun Özbek, katıldığı canlı yayın programında camianın ve futbolseverlerin merak ettiği pek çok kritik konuya açıklık getirdi.

Özbek’in açıklamaları arasında en çok dikkat çeken başlıklardan biri ise son günlerde durumu büyük bir merak konusu olan Wilfried Singo oldu.

"SİNGO'NUN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL"

Sarı-kırmızılı taraftarların yolunu gözlediği Fildişi Sahilli savunma oyuncusu için yüreklere su serpen Özbek, başarılı futbolcunun sağlık durumu hakkında net ifadeler kullandı. Sakatlığın korkulacak boyutlarda olmadığını vurgulayan Dursun Özbek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Singo'nun sakatlığı ciddi değil. Antrenman esnasında aldığı darbeden kaynaklanan bir sakatlık. En kısa sürede aramızda olacak."

SAHALARA DÖNÜŞÜ YAKIN

Antrenman esnasında talihsiz bir darbe alarak sakatlanan Singo'nun, yapılan kontrollerin ardından kısa süre içerisinde takıma dönerek sahalardaki yerini alması bekleniyor.