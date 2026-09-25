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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 12:23

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Singo açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Sakatlık süreciyle camiada endişeye sebep olan Wilfried Singo hakkında beklenen haber geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, canlı yayında Fildişili yıldızın sağlık durumuna ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Singo açıklaması! Canlı yayında duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 12:23

’da gündeme dair sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kulüp Başkanı , katıldığı canlı yayın programında camianın ve futbolseverlerin merak ettiği pek çok kritik konuya açıklık getirdi. 

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Singo açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Özbek’in açıklamaları arasında en çok dikkat çeken başlıklardan biri ise son günlerde durumu büyük bir merak konusu olan oldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Singo açıklaması! Canlı yayında duyurdu

"SİNGO'NUN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL"

Sarı-kırmızılı taraftarların yolunu gözlediği savunma oyuncusu için yüreklere su serpen Özbek, başarılı futbolcunun sağlık durumu hakkında net ifadeler kullandı. Sakatlığın korkulacak boyutlarda olmadığını vurgulayan Dursun Özbek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Singo'nun sakatlığı ciddi değil. Antrenman esnasında aldığı darbeden kaynaklanan bir sakatlık. En kısa sürede aramızda olacak."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Singo açıklaması! Canlı yayında duyurdu

SAHALARA DÖNÜŞÜ YAKIN

Antrenman esnasında talihsiz bir darbe alarak sakatlanan Singo'nun, yapılan kontrollerin ardından kısa süre içerisinde takıma dönerek sahalardaki yerini alması bekleniyor.

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ETİKETLER
#galatasaray
#Futbol
#dursun özbek
#fildişi sahilli
#Wilfried Singo
#Spor
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