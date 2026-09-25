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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 13:03
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 13:06

Doğum yapana devlet desteği: 2026’da hangi aile, ne kadar ödeme alıyor?

2026’da doğum yapan anneler ve çocuk sahibi aileler için devlet destekleri artırıldı. Doğum yardımından SGK ödemelerine, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlardan engelli çocuk desteğine kadar birçok kalemde ödeme yapılabiliyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a ailelerin yararlanabileceği destekleri ve ödeme tutarlarını tek tek anlattı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Doğum yapana devlet desteği: 2026’da hangi aile, ne kadar ödeme alıyor?
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 13:03
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 13:06

Çocuk sahibi olan ailelere yönelik devlet destekleri 2026 yılında daha büyük önem teşkil ediyor. Doğum yardımı, çalışan annelere yönelik SGK ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan sosyal yardımlar ve engelli çocuklar için verilen desteklerle birlikte ailelerin yararlanabileceği birçok ödeme bulunuyor.

Peki 2026’da doğum yapan bir anne hangi desteklerden yararlanabiliyor, ödemeler ne kadar ve başvuru şartları neler? Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, doğumdan çocukların büyüme sürecine kadar ailelerin karşılaşabileceği destekleri Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a anlattı.

Doğum yapana devlet desteği: 2026’da hangi aile, ne kadar ödeme alıyor?

Türkiye’de 2026 itibarıyla doğum yapan bir anne ve çocuk sahibi bir aile hangi devlet desteklerinden yararlanabiliyor?

Ekonomist Murat Bal: En temel destek Yeni Doğum Yardımı. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için, ihtiyaç sahibi olma şartı aranmaksızın uygulanıyor. Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 5 yaşına kadar aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 yaşına kadar aylık 5 bin TL ödeniyor.

Bunun yanında çalışan anneler için SGK’nın analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği ve emzirme ödeneği bulunuyor. İhtiyaç sahibi ailelerde ise Şartlı Sağlık/Eğitim Yardımları, SED ve bazı özel sosyal yardım programları devreye girebiliyor.

Doğum yapana devlet desteği: 2026’da hangi aile, ne kadar ödeme alıyor?

Bir anne 2026 yılında doğum yaptığında, doğumdan başlayarak çocuğu büyütürken hangi desteklerin hangi sırayla karşısına çıkacağını örnek bir aile üzerinden anlatabilir misiniz?

Örneğin ilk çocuğunu 2026’da dünyaya getiren, Türk vatandaşı ve Türkiye’de yaşayan bir aileyi düşünelim.

Doğumla birlikte aile, şartları sağlıyorsa 5 bin TL’lik tek seferlik doğum yardımına başvurabiliyor. İkinci veya üçüncü çocuk söz konusuysa yardım aylık ödemeye dönüşüyor.

Doğum yapana devlet desteği: 2026’da hangi aile, ne kadar ödeme alıyor?

Anne SGK’lı çalışansa ayrıca doğum öncesi ve sonrası istirahat süresi için analık geçici iş göremezlik ödeneği, şartları sağlıyorsa 1.621 TL emzirme ödeneği alabiliyor.

Aile ekonomik olarak ihtiyaç sahibi durumundaysa çocuk büyüdükçe Şartlı Sağlık Yardımı, okul çağı geldiğinde Şartlı Eğitim Yardımı ve durumuna göre SED gibi destekler de gündeme gelebiliyor.

Destek / Yardım TürüYararlanma Şartları / KapsamDestek Tutarı ve Süresi
Yeni Doğum Yardımı1. Çocuk (1 Ocak 2025 ve sonrası doğumlar, gelir şartı aranmaz)Tek seferlik 5.000 TL
2. Çocuk (1 Ocak 2025 ve sonrası doğumlar, gelir şartı aranmaz)5 yaşına kadar aylık 1.500 TL
3. ve Sonraki Çocuklar (1 Ocak 2025 ve sonrası doğumlar, gelir şartı aranmaz)5 yaşına kadar aylık 5.000 TL
Analık Geçici İş Göremezlik ÖdeneğiSGK'lı çalışan annelerDoğum öncesi ve sonrası yasal istirahat süresince
Emzirme ÖdeneğiSGK'lı çalışan ve şartları sağlayan anneler1.621 TL
Şartlı Sağlık YardımıEkonomik olarak ihtiyaç sahibi ailelerÇocuk büyüme sürecinde düzenli sağlık kontrollerine bağlı yardım
Şartlı Eğitim YardımıEkonomik olarak ihtiyaç sahibi ailelerOkul çağındaki çocuklar için eğitim desteği
SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ve Özel YardımlarEkonomik yoksunluk içindeki ailelerAilenin ve çocuğun durumuna göre belirlenen sosyal destekler

Doğum yardımından yararlanmak için hangi şartların yerine getirilmesi gerekiyor?

Ekonomist Murat Bal: Temel olarak çocuğun 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğmuş olması, çocuğun ve hak sahibinin Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet edilmesi gerekiyor. Ayrıca çocuğun başvuru tarihinde sağ olması ve usulüne uygun başvuru yapılması şart.

Önemli nokta şu: Bu yardımda muhtaçlık şartı aranmıyor. Başvurular esas olarak e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Doğum yapana devlet desteği: 2026’da hangi aile, ne kadar ödeme alıyor?

DOĞUM YAPAN ANNEYE HANGİ ÖDEMELER YAPILIYOR?

SGK’lı çalışan annelerin doğum nedeniyle alabildiği ödemeler neler?

Ekonomist Murat Bal: İki temel ödeme var:

Analık geçici iş göremezlik ödeneği: 4/a’lı çalışan kadın için doğumdan önce ve sonra kanunda belirtilen istirahat sürelerinde ödeniyor. Yararlanmak için doğumdan önceki bir yılda en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gibi şartlar bulunuyor.

Emzirme ödeneği: 2026 yılı için 1.621 TL. 4/a’lı çalışanlarda doğumdan önceki bir yılda en az 120 gün kısa vadeli sigorta primi ve canlı doğum şartı aranıyor. Ödeme sistem üzerinden otomatik yapılıyor.

Ödeme TürüKapsam / AçıklamaTutar / SüreYararlanma ŞartlarıÖdeme Şekli
Analık Geçici İş Göremezlik Ödeneği4/a’lı çalışan kadınlar için doğum öncesi ve sonrası istirahat sürelerini kapsar.Kanunda belirtilen yasal istirahat süreleri boyuncaDoğumdan önceki son bir yılda en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olmasıSGK üzerinden
Emzirme ÖdeneğiDoğum yapan 4/a’lı sigortalı kadın veya eşi çalışmayan sigortalı erkek için yapılan ödemedir.1.621 TL (2026 yılı için)Canlı doğum gerçekleşmesi ve doğumdan önceki bir yılda en az 120 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olmasıSistem üzerinden otomatik
Doğum yapana devlet desteği: 2026’da hangi aile, ne kadar ödeme alıyor?

ŞARTLI SAĞLIK VE EĞİTİM YARDIMI

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik çocuk yardımları neler?

Ekonomist Murat Bal: Burada tek bir yardım yerine ailenin durumuna göre farklı programlar var. Örneğin sosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç sahibi ailelerde Şartlı Sağlık Yardımı, 0-6 yaş arasındaki çocukların sağlık kontrollerinin düzenli yaptırılması şartıyla veriliyor.

Çocuk okul çağına geldiğinde Şartlı Eğitim Yardımı gündeme geliyor. Ayrıca çocukların aile yanında desteklenmesi amacıyla SED uygulanabiliyor; Temmuz 2026 itibarıyla ortalama SED ödemesi 11.038 TL seviyesine yükseltildi.

İkiz, üçüz gibi çoklu doğumlarda ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ayrıca Çoklu Doğum Yardımı var; 0-24 aylık çocuklar için çocuk başına aylık 1.000 TL ve iki ayda bir ödeme yapılıyor.

Yardım TürüHedef Kitle / Yaş GrubuŞartlar / AçıklamaÖdeme Tutarı / Periyodu
Şartlı Sağlık Yardımı0-6 yaş arası çocuklarSosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç sahibi ailelerde sağlık kontrollerinin düzenli yaptırılması şartı-
Şartlı Eğitim YardımıOkul çağındaki çocuklarSosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının okula devam etmesi-
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)Çocuklar ve aileleriÇocukların aile yanında desteklenmesi amacıyla verilirTemmuz 2026 itibarıyla ortalama 11.038 TL
Çoklu Doğum Yardımı0-24 aylık ikiz, üçüz vb. çoklu doğum olan çocuklarİhtiyaç sahibi ailelere yönelik nakdi destekÇocuk başına aylık 1.000 TL (2 ayda bir ödenir)
Doğum yapana devlet desteği: 2026’da hangi aile, ne kadar ödeme alıyor?

EVDE BAKIM YARDIMI AYLIK 15.775 TL

Engelli çocuğu bulunan ailelere yönelik ek destekler neler?

Ekonomist Murat Bal: En önemli desteklerden biri Evde Bakım Yardımı. Ancak yalnızca engelli raporu yeterli değil; hanede kişi başına düşen gelirin belirli sınırın altında olması ve çocuğun başkasının yardımı olmadan hayatını sürdüremeyecek düzeyde bakıma ihtiyaç duyduğunun tespit edilmesi gerekiyor.

2026 Temmuz sonrası Evde Bakım Yardımı aylık 15.775 TL seviyesinde. Ayrıca şartları taşıyan engelli bireyler için engelli aylığı, bazı durumlarda da engelli yakını aylığı gibi sosyal yardımlar bulunuyor.

Doğum yapana devlet desteği: 2026’da hangi aile, ne kadar ödeme alıyor?

Kısacası sistem, doğumda genel doğum yardımı + çalışan anne için SGK ödemeleri + ihtiyaç durumunda sosyal yardımlar + engellilik halinde ilave destekler şeklinde ilerliyor.

Ülkemiz, dünya örneklerine bakıldığında gelişmiş ülkeler kadar olmasa da ciddi destekler sağlıyor. Nüfus artış hızımızdaki düşüşe de dikkat edersek, şahsi kanaatim, ilerleyen zamanlarda bu destek rakamları artacaktır.

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