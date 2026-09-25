2026'ya yatırım yaparak başlayanların yaklaşık 9 aylık performansı farklı yatırım araçlarında önemli ölçüde değişiklik gösterdi. 100 bin lirası olan üç yatırımcının 2 Ocak 2026 tarihinde birinin altın, birinin gümüş diğerinin ise mevduat getirisine yatırım yaptığı senaryoda kimin ne kadar kazanç sağladığını TSPB verilerine göre Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş hesapladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Altın, gümüş, mevduat! 9 ayda hangisine yatırım yapan daha çok kazandı? İşte şaşırtan tablo Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre, 2 Ocak 2026'dan itibaren yaklaşık 9 aylık sürede altın, gümüş ve mevduat yatırım araçlarının performansı karşılaştırıldı. 100 bin TL ile 2 Ocak 2026'da altına yatırım yapan yatırımcı yaklaşık 11.386 TL kazançla %11,39 getiri sağlarken, gümüş yatırımcısı yaklaşık 2.206 TL kayıpla %-2,21 getiri elde etti. Aynı başlangıç tutarıyla mevduata %41 yıllık faiz oranıyla (266 gün üzerinden) yatırım yapan yatırımcı ise yaklaşık 29.879 TL brüt kazançla %29,88 getiri sağladı. Hesaplamada, gram altının 2 Ocak'ta 6.060 TL'den 24 Eylül'de 6.750 TL'ye, gümüşün ise 102 TL'den 99,75 TL'ye yükseldiği varsayıldı. Mevduat faiz oranının hesaplamada 266 gün boyunca %41 seviyesinde değişmeden devam ettiği varsayılmıştır.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, 2 Ocak 2026 itibarıyla yatırım araçlarında dikkat çeken değişimler yaşandı.

2 Ocak'ta gram altının en yüksek fiyatı 6.060 TL seviyesinde bulunurken, bugün gram altın yaklaşık 6.750 TL seviyesinden işlem görüyor.

Gümüşün 2 Ocak'taki en yüksek fiyatı ise 102 TL seviyesindeyken, bugün 99,75-100 TL bandında seyrediyor.

Özel bankalarda 2 Ocak'ta mevduat faiz oranları en yüksek yüzde 41 seviyesine kadar çıkarken, bugün yüzde 44 ile 39 arasında değişiklik gösteriyor.

(Bu nedenle hesaplamada mevduat hesabında %41 yıllık faiz oranının 266 gün boyunca değişmeden devam ettiği varsayılmıştır)

KİM NE KADAR KAZANDI?

Altın:

100.000 / 6.060 = 16,5016 gram

16,5016 × 6.750 = 111.386 TL

Kazanç: yaklaşık 11.386 TL

Getiri: %11,39

Gümüş:

100.000 / 102 = 980,39 gram

980,39 × 99,75 = 97.794 TL

Kayıp: yaklaşık 2.206 TL

Getiri: -%2,21

Mevduat:

100.000 × %41 × 266/365 = 29.879 TL brüt faiz

100.000 + 29.879 = 129.879 TL

Brüt kazanç: yaklaşık 29.879 TL

Getiri: %29,88

Yatırım Aracı Başlangıç Tutarı İşlem / Miktar Son Tutar Kazanç / Kayıp Getiri Oranı Altın 100.000 TL 100.000 / 6.060 = 16,5016 gram 111.386 TL (16,5016 × 6.750) +11.386 TL %11,39 Gümüş 100.000 TL 100.000 / 102 = 980,39 gram 97.794 TL (980,39 × 99,75) -2.206 TL -%2,21 Mevduat 100.000 TL %41 faiz (266/365 gün) 129.879 TL +29.879 TL (Brüt) %29,88

ALTIN YATIRIMCISININ PARASI 111 BİN TL'Yİ AŞTI

2 Ocak 2026'da gram altının en yüksek fiyatı 6.060 TL seviyesinde bulunuyordu. Bu fiyattan 100 bin TL ile altın alan bir yatırımcı yaklaşık 16,5016 gram altın satın alabiliyordu.

24 Eylül itibarıyla gram altının yaklaşık 6.750 TL seviyesine yükselmesiyle yatırımcının portföy değeri:

16,5016 × 6.750 = 111.386 TL

Buna göre 100 bin TL'lik yatırımın yaklaşık 11.386 TL kazanç sağladığı, getirinin ise yüzde 11,39 olduğu hesaplandı.

GÜMÜŞTE 100 BİN TL'NİN DEĞERİ GERİLEDİ

Gümüşün 2 Ocak 2026'daki en yüksek fiyatı 102 TL seviyesindeydi. 100 bin TL ile bu fiyattan gümüş alan yatırımcı yaklaşık 980,39 gram gümüş alabiliyordu.

24 Eylül itibarıyla gümüşün 99,75 TL seviyesinde olduğu varsayıldığında yatırımın değeri:

980,39 × 99,75 = 97.794 TL

Bu durumda yatırımcının yaklaşık 2.206 TL kaybı oluşurken, yatırımın getirisi yüzde -2,21 olarak hesaplandı.

MEVDUATTA HESAPLANAN BRÜT KAZANÇ YAKLAŞIK 30 BİN TL

2 Ocak 2026'da özel bankalarda mevduat faiz oranları en yüksek yüzde 41 seviyesine kadar çıkıyordu. 24 Eylül itibarıyla ise oranlar yüzde 39 ile yüzde 44 arasında değişiyor. Bu hesaplamada, mevduat faizinin 266 gün boyunca yüzde 41 seviyesinde değişmeden devam ettiği varsayıldı.

Buna göre 100 bin TL'nin 266 günlük brüt faiz getirisi:

100.000 × yüzde 41 × 266/365 = 29.879 TL

Ana para ile birlikte toplam tutar ise:

100.000 + 29.879 = 129.879 TL olarak hesaplandı.

Böylece mevduatta varsayımsal brüt kazanç yaklaşık 29.879 TL, getiri ise yüzde 29,88 oldu.

ÜÇ YATIRIM ARACINDA TABLO NASIL OLUŞTU?

2 Ocak'ta 100 bin TL ile yatırıma başlayan üç yatırımcının 24 Eylül itibarıyla hesaplanan portföyleri şöyle:

Altın: 111.386 TL — yaklaşık 11.386 TL kazanç

Gümüş: 97.794 TL — yaklaşık 2.206 TL kayıp

TL mevduat: 129.879 TL — yaklaşık 29.879 TL brüt kazanç

(Mevduat getirisinde gerçek sonucu alabilmek için vade yenileme ve her dönemin gerçekleşen faiz oranlarını kullanmak gerekir. Bu bilgiler sadece ortalama varsayımdır. Yatırım tavsiyesi değildir.)