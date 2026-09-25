Altın, gümüş, mevduat! 9 ayda hangisine yatırım yapan daha çok kazandı? İşte şaşırtan tablo

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İstanbul
2026'ya yatırım yaparak başlayanların yaklaşık 9 aylık performansı farklı yatırım araçlarında önemli ölçüde değişiklik gösterdi. 100 bin lirası olan üç yatırımcının 2 Ocak 2026 tarihinde birinin altın, birinin gümüş diğerinin ise mevduat getirisine yatırım yaptığı senaryoda kimin ne kadar kazanç sağladığını TSPB verilerine göre Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş hesapladı.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, 2 Ocak 2026 itibarıyla yatırım araçlarında dikkat çeken değişimler yaşandı.
(Bu nedenle hesaplamada mevduat hesabında %41 yıllık faiz oranının 266 gün boyunca değişmeden devam ettiği varsayılmıştır)
Altın:
100.000 / 6.060 = 16,5016 gram
16,5016 × 6.750 = 111.386 TL
Kazanç: yaklaşık 11.386 TL
Getiri: %11,39
Gümüş:
100.000 / 102 = 980,39 gram
980,39 × 99,75 = 97.794 TL
Kayıp: yaklaşık 2.206 TL
Getiri: -%2,21
Mevduat:
100.000 × %41 × 266/365 = 29.879 TL brüt faiz
100.000 + 29.879 = 129.879 TL
Brüt kazanç: yaklaşık 29.879 TL
Getiri: %29,88
|Yatırım Aracı
|Başlangıç Tutarı
|İşlem / Miktar
|Son Tutar
|Kazanç / Kayıp
|Getiri Oranı
|Altın
|100.000 TL
|100.000 / 6.060 = 16,5016 gram
|111.386 TL (16,5016 × 6.750)
|+11.386 TL
|%11,39
|Gümüş
|100.000 TL
|100.000 / 102 = 980,39 gram
|97.794 TL (980,39 × 99,75)
|-2.206 TL
|-%2,21
|Mevduat
|100.000 TL
|%41 faiz (266/365 gün)
|129.879 TL
|+29.879 TL (Brüt)
|%29,88
2 Ocak 2026'da gram altının en yüksek fiyatı 6.060 TL seviyesinde bulunuyordu. Bu fiyattan 100 bin TL ile altın alan bir yatırımcı yaklaşık 16,5016 gram altın satın alabiliyordu.
24 Eylül itibarıyla gram altının yaklaşık 6.750 TL seviyesine yükselmesiyle yatırımcının portföy değeri:
16,5016 × 6.750 = 111.386 TL
Buna göre 100 bin TL'lik yatırımın yaklaşık 11.386 TL kazanç sağladığı, getirinin ise yüzde 11,39 olduğu hesaplandı.
Gümüşün 2 Ocak 2026'daki en yüksek fiyatı 102 TL seviyesindeydi. 100 bin TL ile bu fiyattan gümüş alan yatırımcı yaklaşık 980,39 gram gümüş alabiliyordu.
24 Eylül itibarıyla gümüşün 99,75 TL seviyesinde olduğu varsayıldığında yatırımın değeri:
980,39 × 99,75 = 97.794 TL
Bu durumda yatırımcının yaklaşık 2.206 TL kaybı oluşurken, yatırımın getirisi yüzde -2,21 olarak hesaplandı.
2 Ocak 2026'da özel bankalarda mevduat faiz oranları en yüksek yüzde 41 seviyesine kadar çıkıyordu. 24 Eylül itibarıyla ise oranlar yüzde 39 ile yüzde 44 arasında değişiyor. Bu hesaplamada, mevduat faizinin 266 gün boyunca yüzde 41 seviyesinde değişmeden devam ettiği varsayıldı.
Buna göre 100 bin TL'nin 266 günlük brüt faiz getirisi:
100.000 × yüzde 41 × 266/365 = 29.879 TL
Ana para ile birlikte toplam tutar ise:
100.000 + 29.879 = 129.879 TL olarak hesaplandı.
Böylece mevduatta varsayımsal brüt kazanç yaklaşık 29.879 TL, getiri ise yüzde 29,88 oldu.
2 Ocak'ta 100 bin TL ile yatırıma başlayan üç yatırımcının 24 Eylül itibarıyla hesaplanan portföyleri şöyle:
Altın: 111.386 TL — yaklaşık 11.386 TL kazanç
Gümüş: 97.794 TL — yaklaşık 2.206 TL kayıp
TL mevduat: 129.879 TL — yaklaşık 29.879 TL brüt kazanç
(Mevduat getirisinde gerçek sonucu alabilmek için vade yenileme ve her dönemin gerçekleşen faiz oranlarını kullanmak gerekir. Bu bilgiler sadece ortalama varsayımdır. Yatırım tavsiyesi değildir.)