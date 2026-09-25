İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında 3. dalga operasyon! Kapalı fonda işlem yapanlar belli oldu: 6 gözaltı Fon soruşturmasında 3. dalga operasyonla Pusula Holding fonun kapalı olduğu dönemde işlem yapan 12 kişi belirlenirken, hesabı olan 6 kişi gözaltına alındı. Fon soruşturmasında 3. dalga operasyon gerçekleşti. Pusula Holding fonun kapalı olduğu dönemde işlem yapan 12 kişi belirlendi. Bu süreçte hesabı olan 6 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerden Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor ve Muhammet Yarız hakkında daha önce adli işlem başlatıldığı, Mehmet Salih Turhan hakkında ise yine adli işlem başlatıldığı ve şahsın aranmasına devam edildiği öğrenildi. Bu nedenle, kapalı fonda hesabı bulunduğu tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ve görevleri şöyledir:

- Fatmagül Lafçı – KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü

- Necmettin Enes Töbü – Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü

- Engin Geylan – Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü

- Niyazi Derindağ – Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İç Denetçisi

- Hacı Bayram Adıyaman – Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Uzmanı

- Yunus Caf – MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı

1 ŞÜPHELİ FİRARİ

Hakkında gözaltı kararı bulunan;

- Selay Turhan İnce – Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü

isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

PUSULA KAPALI FON'DAKİ 12 HESAP SAHİBİ

Soruşturma kapsamında Pusula Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunduğu tespit edilen kişiler şunlardır:

- Serdar Turhan – Daha önce adli işlem başlatıldı.

- Fatmagül Lafçı – 3. dalga operasyonda gözaltına alındı.

- Necmettin Enes Töbü – 3. dalga operasyonda gözaltına alındı.

- Engin Geylan – 3. dalga operasyonda gözaltına alındı.

- Niyazi Derindağ – 3. dalga operasyonda gözaltına alındı.

- Ahmet Özcan – Daha önce adli işlem başlatıldı.

- Hacı Bayram Adıyaman – 3. dalga operasyonda gözaltına alındı.

- Selay Turhan İnce – Firari.

- Yunus Caf – 3. dalga operasyonda gözaltına alındı.

- Mustafa Bor – Daha önce adli işlem başlatıldı.

- Muhammet Yarız – Daha önce adli işlem başlatıldı.

- Mehmet Salih Turhan – Daha önce adli işlem başlatıldı, aranıyor.