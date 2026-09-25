Emekli için son 5 gün! 1 milyon lira kredi, 32 bin lira promosyon

Bankaların eylül ayında emekli ve yeni müşterilere yönelik kampanyalarından faydalanmak için son 5 gün.

32 bin TL’ye varan emekli promosyonu, yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ve 1 milyon TL’ye kadar finansman fırsatları emekliler için dikkat çekiyor.