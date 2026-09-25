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Emekli için son 5 gün! 1 milyon lira kredi, 32 bin lira promosyon

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 12:17
1
emekli banka promosyon

Bankaların eylül ayında emekli ve yeni müşterilere yönelik kampanyalarından faydalanmak için son 5 gün.

 32 bin TL’ye varan emekli promosyonu, yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ve 1 milyon TL’ye kadar finansman fırsatları emekliler için dikkat çekiyor.

2
Garanti BBVA emekli promosyonu

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

25.000 TL’ye varan emekli promosyonu, 50.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli kredi, 50.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli Taksitli Avans Hesap

3
DenizBank emekli promosyonu

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

 30.000 TL’ye varan emekli promosyonu, 100.000 TL’ye varan %0 faizli nakit fırsatı
 

4
QNB emekli promosyonu:

QNB EMEKLİ PROMOSYONU: 

20.000 TL’ye varan emekli promosyonu, 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli Taksitli Nakit Avans, 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi, 50.000 TL’ye varan %0 faizli Taksitli Ek Hesap
 

5
Odeabank emekli promosyonu

ODEABANK EMEKLİ PROMOSYONU

%3,29 faiz oranıyla 500.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
 

6
İş Bankası emekli promosyonu

İŞ BANKASI  EMEKLİ PROMOSYONU

25.000 TL’ye varan emekli promosyonu, yeni kredi kartına 9.000 TL MaxiPuan, 2 fatura talimatına 1.000 TL MaxiPuan
 

7
GetirFinans emekli promosyonu

GETİRFİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

%3,69 faiz oranıyla 650.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi, yıllık %41 faizle mevduat fırsatı
 

8
ON Dijital emekli promosyonu:

ON DİJİTAL EMEKLİ PROMOSYONU:

%3,19 faiz oranıyla 24 ay vadeli 250.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
 

9
Ziraat Bankası emekli promosyonu:

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU: 

12.000 TL’ye varan emekli promosyonu, 40.000 TL’ye varan 12 ay vadeli faizsiz kredi, ücretsiz havale
 

10
ING emekli promosyonu

ING EMEKLİ PROMOSYONU: 

32.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu
 

11
Türkiye Finans Katılım Bankası emekli promosyonu

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU: 

%0 kâr payıyla 3 ay vadeli 50.000 TL’ye varan ihtiyaç finansmanı
 

12
Akbank emekli promosyonu

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU:

 15.000 TL’ye varan emekli promosyonu, 100.000 TL’ye varan %0 faizli nakit fırsatı
 

13
Halkbank emekli promosyonu

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU:

12.000 TL’ye varan emekli promosyonu
 

14
Enpara emekli promosyonu:

ENPARA EMEKLİ PROMOSYONU: 

%3,14 faiz oranıyla 36 ay vadeli 125.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
 

15
Anadolubank emekli promosyonu

ANADOLUBANK EMEKLİ PROMOSYONU: 

%3,09 faiz oranıyla 350.000 TL’ye varan dijital kredi
 

16
TEB emekli promosyonu

TEB EMEKLİ PROMOSYONU: 

50.000 TL’ye varan 6 ay vadeli %1,99 faizli ihtiyaç kredisi, 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli Taksitli Nakit Avans
 

17
Vakıf Katılım emekli promosyonu

VAKIF KATILIM EMEKLİ PROMOSYONU: 

Eğitim ve sağlık harcamalarında vade farksız 5 taksit, günlük hesapta avantajlı kâr payı oranı
 

18
Emlak Katılım emekli promosyonu

EMLAK KATILIM EMEKLİ PROMOSYONU: 

Okul alışverişlerine 3.000 TL’ye varan ParafPara
 

19
Yapı Kredi emekli promosyonu:

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU:

 3 aya kadar ertelemeli kredi, %40,25’e varan günlük mevduat faizi
 

20
Aktif Bank emekli promosyonu:

AKTİF BANK EMEKLİ PROMOSYONU: 

%3,39 faiz oranıyla 1.000.000 TL’ye varan BES teminatlı kredi
 

21
HSBC emekli promosyonu:

HSBC EMEKLİ PROMOSYONU: 

%3,64 faiz oranıyla 250.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi

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