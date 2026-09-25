Emekli için son 5 gün! 1 milyon lira kredi, 32 bin lira promosyon

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İstanbul
Bankaların eylül ayında emekli ve yeni müşterilere yönelik kampanyalarından faydalanmak için son 5 gün.
32 bin TL’ye varan emekli promosyonu, yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ve 1 milyon TL’ye kadar finansman fırsatları emekliler için dikkat çekiyor.
25.000 TL’ye varan emekli promosyonu, 50.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli kredi, 50.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli Taksitli Avans Hesap
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20.000 TL’ye varan emekli promosyonu, 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli Taksitli Nakit Avans, 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi, 50.000 TL’ye varan %0 faizli Taksitli Ek Hesap
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