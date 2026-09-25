Casper 5 yıl premium yerinde servis nedir? Kurumsal bilgisayarlarda uzun süreli teknik destek nasıl çalışır?

Casper 5 Yıl Premium Yerinde Servis, kurumsal müşterilerde kapsam dahilindeki cihazlar için bu süreci uzun dönemli bir hizmet modeli altında toplar. Hizmetin kapsamı, süresi ve seçilen servis seviyesi teklifte ayrıca doğrulanmalıdır.

Casper Premium Garanti ile Casper premium yerinde servis ayrı hizmetlerdir; birlikte satın alınabilir ancak biri diğerini otomatik olarak kapsamaz. Premium Garanti koruma süresine, premium yerinde servis ise teknik desteğin nasıl ve nerede sunulduğuna odaklanır. Bu ayrım, beş yıllık kullanım planı yapan kurumların garanti ve servis bütçesini doğru kalemlerde değerlendirmesi açısından önemlidir.

Beş yıllık saha desteğinin temel mantığı

Uzun süreli yerinde servis modelinde amaç, her teknik sorunu doğrudan saha ziyaretine dönüştürmek değildir. İlk aşamada arıza tanımlanır; uygun vakalarda telefon, çevrimiçi destek veya uzaktan bağlantı ile teşhis yapılır. Sorun uzaktan giderilemiyorsa kapsam ve hizmet seviyesi dikkate alınarak saha organizasyonu devreye girer. Böylece yazılım veya ayar kaynaklı bir sorun ile fiziksel donanım müdahalesi gerektiren vaka birbirinden ayrılabilir.

Kurum açısından fayda, destek adımlarının önceden tanımlanabilmesidir. Model ve seri numarasının, hata mesajının, problemin ne zaman başladığının ve hangi koşullarda tekrarlandığının arıza kaydında bulunması ön teşhisi kolaylaştırır. Çok lokasyonlu yapılarda bu bilgiler standart bir bildirim şablonuyla toplandığında IT ekibi ile servis organizasyonu arasındaki iletişim daha izlenebilir hale gelir.

Premium Yerinde Servis İş Akışı

Aşama Uygulama Kurum açısından karşılığı İlk bildirim Telefon veya çevrimiçi kanalda arıza kaydı oluşturulur Sorunun ve cihazın doğru tanımlanması Uzaktan teşhis Uygun vakada uzaktan destek uygulanır Saha gerektirmeyen sorunların ayrıştırılması Saha planlaması Uzaktan çözülemeyen kapsam içi vaka teknik ekibe aktarılır Fiziksel müdahalenin hazırlanması Kontrol ve kapanış Müdahale sonrası cihaz ve vaka kaydı kontrol edilir Cihazın tekrar kullanıma alınması ve kayıt bütünlüğü

A, B ve C hizmet seviyelerinde müdahale hedefleri

Casper’ın hizmet açıklamasında premium yerinde servis için A, B ve C olmak üzere üç hizmet seviyesi bulunur. Bu süreler tekil bir arızanın kesin teslim garantisi olarak değil, hizmet seviyesinde tanımlanan müdahale ve çözüm hedefleri olarak okunmalıdır. Arızanın niteliği, test ihtiyacı, parça gereksinimi ve lokasyon gibi değişkenler gerçek süreci etkileyebilir.

Hizmet seviyesi Müdahale hedefi Çözüm hedefi A 24 saat 72 saat B 24 saat 48 saat C 12 saat 12 saat

Ofis yapısında servis organizasyonu

Kurumsal destek modelinin değeri, özellikle farklı şehirlerde veya şubelerde kullanılan cihaz sayısı arttıkça daha görünür hale gelir. Casper’ın hizmet bilgisinde Türkiye genelinde 81 ilde yerinde servis kapsamı ve 105 servis noktası bilgisi yer alır. Bu veriler, çok lokasyonlu kurumların tek bir destek yaklaşımı altında çalışabilmesi açısından anlamlıdır; ancak her lokasyon için kapsam ve hizmet koşulları satın alma aşamasında ayrıca teyit edilmelidir.

Servis ağı büyüklüğü tek başına kalite ölçütü değildir. Kurum; hangi ofislerin kapsama dahil olduğunu, arıza bildiriminin hangi kanaldan yapılacağını, saha erişimi için gerekli güvenlik prosedürlerini ve seçilen A/B/C hizmet seviyesini sözleşme üzerinde açıkça görmelidir. Böylece “81 ilde hizmet” bilgisi soyut bir sayı olmaktan çıkar ve kurumun gerçek lokasyon planıyla eşleşir.

Premium Garanti ile premium yerinde servis arasındaki sınır

Garanti süresi ile servis yönteminin aynı kavram gibi kullanılması yanlış beklenti oluşturabilir. Casper Premium Garanti, standart iki yıllık garanti süresine ek koruma sağlayarak toplam süreyi beş yıla kadar uzatabilen ayrı bir kurumsal hizmettir. Casper premium yerinde servis ise uygun teknik müdahalenin cihazın bulunduğu lokasyonda yürütülmesini konu alır.

Bu iki hizmet birlikte satın alınabilir; ancak süreleri, kapsamları ve hangi cihazlara uygulandıkları teklifte ayrı ayrı doğrulanmalıdır. Yerinde servis satın alınması garanti süresinin kendiliğinden uzadığı, Premium Garanti alınması da yerinde servisin otomatik olarak dahil olduğu anlamına gelmez.

Hizmet kapsamını incelemek için Casper 5 Yıl Premium Yerinde Servis sayfası

Garanti süresinin uzatılmasına ilişkin ayrıntılar için Casper Premium Garanti sayfası

Sonuç: Uzun dönemli servis planında iki ayrı karar

Beş yıllık kurumsal kullanım planında iki karar birbirinden ayrılmalıdır: cihazın ne kadar süre garanti korumasında kalacağı ve teknik müdahalenin hangi servis modeliyle yürütüleceği. Casper Premium Garanti ile Casper 5 Yıl Premium Yerinde Servis bu iki ihtiyaca ayrı ayrı karşılık verir ve birlikte satın alınabilir. Kurum için doğru yapı; cihaz ömrü, lokasyon sayısı, kritik kullanıcı grupları ve seçilen hizmet seviyesinin teklif üzerinde açık biçimde eşleştirilmesiyle oluşur.

Casper 5 Yıl Premium Yerinde Servis hakkında sık sorulan sorular

Casper 5 Yıl Premium Yerinde Servis kimlere yöneliktir?

Kurumsal müşterilerin kapsam dahilindeki bilgisayarlarında uzun dönemli teknik destek planlamak için sunulan bir servis modelidir. Süreçte önce arıza kaydı ve uzaktan teşhis, gerekli olduğunda ise saha müdahalesi devreye girer. Hizmetin hangi cihaz ve lokasyonları kapsadığı satın alma teklifi ve sözleşme üzerinden doğrulanmalıdır.

81 ilde hizmet her arızanın aynı sürede çözüleceği anlamına gelir mi?

Hayır. Coğrafi kapsam ile müdahale ve çözüm hedefleri farklı konulardır. Casper’ın A, B ve C hizmet seviyelerinde farklı zaman hedefleri bulunur. Arızanın niteliği, gerekli testler, parça ihtiyacı ve lokasyon koşulları gerçek çözüm süresini etkileyebileceği için süreler hizmet seviyesi hedefi olarak değerlendirilmelidir.

Premium Garanti olmadan premium yerinde servis satın alınabilir mi?

Casper Premium Garanti ve Casper premium yerinde servis ayrı hizmetlerdir. Kurum ihtiyacına göre yalnız garanti süresini uzatmayı, yalnız yerinde servis hizmetini veya iki hizmeti birlikte satın almayı değerlendirebilir. Birlikte satın alındığında dahi her iki hizmetin süresi ve kapsamı teklif üzerinde ayrı ayrı kontrol edilmelidir.

Casper Premium Garanti ne sağlar?

Premium Garanti, standart iki yıllık garanti dönemine ek koruma sağlayarak toplam garanti süresini beş yıla kadar uzatabilen kurumsal bir hizmettir. Bu hizmet tek başına yerinde servis anlamına gelmez. Yerinde müdahale ihtiyacı varsa premium yerinde servis kapsamı ayrıca satın alma ve sözleşme aşamasında doğrulanmalıdır.

A, B ve C servis seviyeleri neyi ifade eder?

Casper’ın yayımladığı hizmet bilgilerinde A seviyesi için 24 saat müdahale ve 72 saat çözüm, B için 24/48 saat, C için 12/12 saat hedefleri yer alır. Bunlar hizmet seviyesi hedefleridir; her teknik vakada kesin onarım veya teslim süresi garantisi olarak yorumlanmamalıdır.