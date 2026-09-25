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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 16:40

101 milyon kimlik verisi ile 118 milyon numara satan panel kurucuları yakalandı

Ankara'da 101 milyon kimlik verisi ile 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı. "Dragon Hacker" ismiyle faaliyet gösteren yasa dışı sorgu panelinin sunucularında milyonlarca kimlik verisi tespit edildi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 16:40

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, milyonlarca vatandaşın kişisel verisini yasa dışı yollarla sızdıran siber şebekeye düzenlendi. '' isimli sorgu panelini yöneterek dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden 2 şüpheli, dijital materyalleriyle birlikte yakalandı.

HABERİN ÖZETİ

101 milyon kimlik verisi ile 118 milyon numara satan panel kurucuları yakalandı

Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.
Ankara'da 101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan 2 panel kurucusu yakalandı.
101 milyon kimlik verisi satılıyordu.
118 milyon GSM numarası satılıyordu.
Bu işlemi yapan 2 kişi yakalandı.
Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.
101 milyon kimlik verisi ile 118 milyon numara satan panel kurucuları yakalandı

YASA DIŞI YAPI TESPİT EDİLDİ

Başsavcılık yapılan açıklamaya göre, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçuna yönelik yürütülen 2026/192931 sayılı soruşturma kapsamında, kişisel verilerin ele geçirildiği yasa dışı bir yapı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Milli İstihbarat Teşkilatı (), Siber Güvenlik Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma başlatıldı.

''DRAGON HACKER''

Yapılan teknik incelemeler neticesinde, "Dragon Hacker" ismiyle faaliyet gösteren yasa dışı sorgu panelinin sunucularında 101 milyon kimlik bilgisi ile 118 milyon GSM numarası ve bunlarla eşleştirilmiş T.C. kimlik numarası verisi bulundu.

Söz konusu panelin, kişisel verilerin yasa dışı sorgulanmasının yanı sıra, siber saldırganları bir araya getirdiği; yasa dışı veri temini, oltalama (phishing) altyapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık ettiği belirlendi.

101 milyon kimlik verisi ile 118 milyon numara satan panel kurucuları yakalandı

İSTANBUL VE DİYARBAKIR'DA EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar sonucunda, sistemin kurucusu ve yöneticisi olduğu belirlenen Eyüp Can ile sistemin reklamını yaparak yayılmasını sağlayan Abdullah Kazan tespit edildi.

Ekiplerin dün Diyarbakır ve İstanbul’da düzenlediği eş zamanlı operasyonla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 cep telefonu, 2 SIM kart, 3 sabit disk ve 1 USB bellek ele geçirilerek dijital incelemeye alındı.

VERİ KAYNAKLARI MERCEK ALTINA ALINDI

El konulan dijital materyaller üzerinde uzman ekiplerce yapılan incelemelerde; panelin veri kaynaklarının tespiti, verilerin hangi yöntemlerle temin edildiği ve sisteme hangi tarihlerde aktarıldığı araştırılıyor.

Ayrıca, söz konusu yasa dışı sistemi kullanan kişilerin belirlenmesi, sistem üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ve başka yapılarla bağlantıların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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