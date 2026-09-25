28 ilde DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı

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İstanbul
İçişleri Bakanlığı 28 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyon yapıldığını açıkladı. Bakanlık, operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı tarafından şu açıklamalar yapıldı:
28 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 28 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-DEAŞ terör örgütüne üye oldukları,
-Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları,
-Sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.
DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
Kahraman Jandarmamızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.