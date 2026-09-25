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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 15:31

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’ten fon soruşturması açıklaması: Mal varlıklarına el konuldu

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında 45 şüphelinin tutuklandığını belirten Gürlek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun; hiç kimsenin unvanı, görevi veya ekonomik gücü hukukun üzerinde değildir" dedi. Mağdur vatandaşların haklarını korumak adına tüm tedbirlerin alındığını belirten Gürlek, tüm fon sahipleri ile yönetici kademesinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu belirtti.

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Editor
 Özge Sönmez
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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’ten fon soruşturması açıklaması: Mal varlıklarına el konuldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 15:31

Sayın fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında 45 şüpheli tutuklandığını belirten Gürlek, "Tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur." dedi.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’ten fon soruşturması açıklaması: Mal varlıklarına el konuldu

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaş birikimlerini korumak, mali sistem güvenliğini sağlamak ve suç kazançlarını takip etmek amacıyla yürütülen fon soruşturmasında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini açıkladı.
Yürütülen fon soruşturması kapsamında toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.
45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış ve 12 şüpheli hakkında yakalama işlemleri başlatılmıştır.
Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir.
Tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuş, birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur.
Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde tutulmadığı vurgulanmıştır.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

"VATANDAŞIMIZIN BİRİKİMİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in açıklaması şu şekilde: 

Cumhurbaşkanımız Sayın ’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın teriyle oluşturduğu birikimleri korumak, mali sistemimizin güvenliğini sağlamak ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek amacıyla devletimizin kurumları güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktadır.

Bu anlayışla, Aklama Suçları Soruşturma Büromuz tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun () desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla yürütülen fon soruşturması çok yönlü ilerlemektedir.

Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir.

Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir. Tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur.

Vatandaşlarımız müsterih olsun: Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır! Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir.

Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek; mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır.

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ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#MASAK
#Akın Gürlek
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#adalet bakanı
#Gündem
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